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 Стоимость аренды земли будет постепенно расти, - Милованов

Стоимость аренды земли будет постепенно расти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью РБК-Украина.

Милованов уверен в росте стоимости аренды земли. Также он предположил, что для большего спроса можно добавить иностранцев, которые хотят инвестировать, а не обрабатывать.

"Я уверен, что вырастет. Не быстро, но постепенно будет расти. Дополнительные новые люди, возможно, придут на рынок, но это не будет взрыв спроса. Кто хотел, уже купил землю через долгосрочную аренду. Для большего спроса мы могли только добавить иностранцев, которые хотят инвестировать, а не обрабатывать", - отметил он.

По его словам, цена будет расти не из-за спроса, а из-за того, что будет расти производительность.

"На гектаре можно больше заработать, прибыль должна вырасти. А для этого нужна переработка, которую за два месяца не запустишь", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что законопроект об оценке земель внесут в Раду в первом квартале 2020 года.

Добавим, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3167086
 
 
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ну да особенно если мак виращивать для слуг народа
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І відповідно і вартості продукції, вирощеної на цій землі)))
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Уже добавляет иностранцев с целью последующих спекулятивных операций. ******** зеленые, вы кого привели к власти? А ты, ушлепок, даже не думай разевать роток на чужое.
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Обкуренный проффесор Милованов обещает рост зп по 2000грн в год. Видать баклан получил очередную колумбийскую посылку
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Во как признал что рынок продажи земли не имеет ни какого отношения к аренде, а развитие техники и технологий к этому приведёт, по его словам, хотя почему так не понятно.
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В зв'язку з постійним зменшенням купівельної здатності українців, ціни на землю будуть тільки падать. Вельмишановні будуть додавлювати гумус.
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