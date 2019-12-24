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 Антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест экс-первого замглавы Миграционной службы Пимахову

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему первому заместителю главы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой в виде ночного домашнего ареста.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, на Пимахову возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно: носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или суду, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

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Антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест экс-первого замглавы Миграционной службы Пимахову 01

Как сообщалось, 24 января 2019 года сотрудники НАБУ проводили обыск у первого заместителя главы ГМС Д.Пимаховой.

Напоминим, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.

А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

19 декабря 2019 года детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего первого заместителя главы Госмиграционной службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 УКУ, а именно в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения.

Источник: https://censor.net.ua/n3167080
 
 
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Відмазували, відмазували, а виявляється ще крапку не поставлено!
Її ж начебто темні сили спровокували? Тримали за горлянку і примушували сказати: "Тридцять тисяч....".
І тепер цю святу жінку знову захоплюють темні сили?
Зеленський, астанавісь!!!
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Мародерам и коррупционерам - домашний арест или выход под залог, а ветеранам и волонтерам по фиктивным уголовным делам - тюрьмы без права выйте под залог.
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Я бы, с удовольствием её конвоиром поработал. Ещё ни разу не "тавой" тёток с накачанными губами. Да, кстати, ни единой Даны, тоже не приходилось "тавой". А это- упущение!
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