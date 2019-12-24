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Все про:горсовет (461) Житомирщина (782) растрата (174) СБУ (14185) Кохан (1)

 СБУ объявила о подозрении мэру Коростышева Ивану Кохану: инкриминируют растрату 800 тысяч гривен. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила главу Коростышевскую горсовета на служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

По данным ведомства, оперативники спецслужбы установили, что чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ за средства, выделяемые на ремонт дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты.

СБУ объявила о подозрении мэру Коростышева Ивану Кохану: инкриминируют растрату 800 тысяч гривен 01

"Правоохранители инициировали проведение комплексной судебной строительно-технической автодорожной, экономической экспертизы финансово-бухгалтерской документации, изъятой в ходе ранее проведенных обысков.

Экспертиза подтвердила, что из-за действий председателя горсовета, бюджету Коростышева был нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

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23 декабря 2019 г. прокуратурой Житомирской области при сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины должностному лицу было объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167074
 
   
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Подумаешь, какие то сраные 800 тыс
Так, на мелкие расходы
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Не зрозуміло,чому СБУ пішло до цього мера за 800 тис. Агітував проти вєлічайшего лідєра?
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там є гранітний кар"єр ...та й майбуть кілька перспективних родовищ ...а ви що подумали ...
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не зрозумів своєчасно натяку під кого відводити землю з гранітними кар`єрами СБУ оголосила про підозру меру Коростишева Івану Кохану: інкримінують розтрату 800 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 2094
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А у Іцика все в шоколаді? Там на підозру не тяне? Нє? Он дельтабанківському вручили, а цьому ну ніяк! А люди кажуть, що то місія ОБРЄ сліпа... Тут всі правоохоронні та судові органи країни сліпі! Добре, що хоч в Лондоні та Делавері на сліпоту не хворіють
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...Правоохранители инициировали проведение комплексной судебной строительно-технической автодорожной, экономической экспертизы финансово-бухгалтерской документации, изъятой в ходе ранее проведенных обысков.
...мер повинен бути "будівельником" "автодорожником-будівельником" ще й до кучі "бухгалтером" ...і всі ці професії знати і розуміти на рівні експерта ...якщо так то він винуватецю 100% (це якщо розтрату коштів доведуть) ...Источник: https://censor.net.ua/n3167074
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