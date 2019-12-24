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Все про:катастрофа (398) Россия (74638) самолет (2266)

 Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге

В Хабаровском крае РФ в тайге во время испытаний упал истребитель пятого поколения Су-57. Летчик успел катапультироваться.

Об этом сообщило агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о модели истребителя Т-50 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания.

По данным агентства, на вооружении частей Восточного военного округа нет самолетов Су-57.

Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.

"РИА Новости" пишет, что основными версиями случившегося являются неисправность самолета и ошибка пилотирования. Информацию о крушении подтвердили агентству в правительстве края.

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Первые испытания Су-57 прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Источник: https://censor.net.ua/n3167072
 
   
 Топ комментарии
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 28 мин.28 минут назад

Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге - Цензор.НЕТ 4284

Знаете, чем Су-57 отличается от Т-50?
Су-57, якобы принятый на вооружение (без нормального двигателя), резко превращается в Т-50 только когда падает.
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пора цапам на кукурузники переходити!
Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге - Цензор.НЕТ 5596
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Испытания подводного флота паРаши идут по графику
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Скорее, пилот мечтал там катапультироваться.... Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге - Цензор.НЕТ 5285
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Пілота відшукають і приведуть стусанами
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 28 мин.28 минут назад

Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге - Цензор.НЕТ 4284

Знаете, чем Су-57 отличается от Т-50?
Су-57, якобы принятый на вооружение (без нормального двигателя), резко превращается в Т-50 только когда падает.
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Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 763

Все как по классике пропаганды, по Геббельсу )))
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В Рашке нет НИ ОДНОГО принятого на вооружение Су-57, но зато они уже засрали весь Инет своими ватно-влажными статьями и "мнениями экспертов", о том, как Су-57 превосходит и F-22, и даже F-35, и как он им наваляет. За поребриком сброд рукожопых дегенератов.
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русня. а как будет на языке ваших хозяев (китайском)некуй шастать?
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Он хотел дотянуть до Китая, а пришлось падать в тайге
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он отработал переход в режим невидимки...
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Я думаю, что на отлично сработала Хабаровская ПВО. Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге - Цензор.НЕТ 1377
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"Под крылом самолёта о чём то поёт, зелёное море тайги"
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если бы он не упал сам, его бы сбили солдаты НАТО..
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Птичка учится летать. Рождённый ползать летать не может.
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Рождественская звезда! Классный подарок к рождеству.
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Неимеетаналоговвмиренанотехнологии.
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Испытывали автоматическую систему торможения при ударе об землю.
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Больше катастроф фееричных и разных в Мордоре!
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23 июня 2014 года у F-35А приписанного к 58-ой истребительной эскадрилье ВВС США, вылетавшего на тренировочную миссию с базы «Эглин» во Флориде, загорелся двигатель. Пилот благополучно прервал взлёт и покинул самолёт. Причиной стал отказ третьей ступени ротора вентилятора двигателя. F-35A был сильно повреждён: лопасти неисправного ротора прорезали корпус вентилятора двигателя, моторный отсек, внутренний топливный бак, а также гидравлические и топливные линии. Повреждение вызвало утечку топлива и гидравлической жидкости, что привело к воспламенению кормовой части и пожару двух третей самолёта. По оценкам, общий ущерб от несчастного случая превысил 50 миллионов долларов. Самолёт был списан.
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Москалику, чо ти встидаєшся свого прапора і пишеш під чужим?))))
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Козломордый,вам до штатов, как до Киева, рукожопые вы твари, бесполезные на этом свете
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23 сентября 2016 года F-35A приписанный к 61-ой истребительной эскадрилье ВВС США, дислоцирующейся на базе «Люк» в Аризоне, загорелся на взлётной полосе авиабазы «Маунтин-Хом» в Айдахо. Во время запуска двигателя произошло возгорание в кормовой части самолёта. Предполагаемая причина - отказ двигателя F135. После осмотра пилота и троих специалистов по обслуживанию воздушных судов в медицинском центре выяснилось, что никто из них не пострадал.
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СУ-57 стал теперь мало заметен в небе и больше ничего не сможет уничтожать.
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Дело Шеремета. Червь Авакова. Разбираем экспертизу

https://youtu.be/zklhG5NdUFM
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27 октября 2016 года F-35B приписанный к 501-ой учебной эскадрилье морских ударных истребителей КМП США, совершил аварийную посадку на станции авиации «Бофорт» в Южной Каролине. Истребитель загорелся во время тренировочного полёта. Самолёт безопасно приземлился, никто не пострадал. В отчёте военно-морского центра безопасности инцидент отнесён к классу «A», что означает - нанесённый ущерб оценивается в 2 миллионов долларов и более. В докладе центра безопасности говорится, что пожар произошел в оружейном отсеке самолёта. Причиной стала техническая особенность, заключающаяся в прокладке электропроводки вблизи с гидравлическими линиями. Самолёт был списан.
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совсем на говно исходишь Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 154 У пендосов их как грязи Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 154
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Даже в состоянии пожара на борту, при одном двигателе, самолет смог долететь до базы и успешно приземлится. А что там у двухмоторного Т-50?
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медаль героя Украины этому летчику! хотя лучше б было что б посмертно...
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28 сентября 2018 года F-35B приписанный к 501-й учебной эскадрилье морских ударных истребителей КМП США, потерпел крушение в 8 км к западу от станции авиации «Бофорт» в Южной Каролине. Пилот успешно катапультировался и был доставлен в больницу. По данным CBS News, это первый случай крушения для всего семейства истребителей F-35.
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У кацапоботвы стандартная отмазка-у всех мол падает,почему бы и нашему не упасть? За компанию так сказать.
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ватан, палишся...
янкі обсерати на форумах з доменом сру...
а тут у нас срають на рашку.
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Дуже низько летів і зачепився за йолку. Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 3568
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9 апреля 2019 года F-35А приписанный к 302-й эскадрилье ВВС Японии, потерпел крушение над Тихим океаном в 135 км к востоку от базы «Мисава» в префектуре Аомори Японии при выполнении тренировочного полёта.
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Хрясни бояры мордва, радость какая, и бегом в тайгу , лом собирать
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- А теперь, Петька, запускай в бой основные силы - танки!
- Что, Василь Иваныч, сразу все?
- Нет, сначала один, а потом другой.

Армата, Кузя, вундервафле с ядерной установкой, теперь к этому списку военного хлама из игрушек нацдилера можно добавить СУ 57..... пенсионеры рф всё оплатят!
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как в песне =тайга унас одна за прокурора=, Су-57 разбился в тайге
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Сейчас мы юмором уничтожим агрессора. Свои-то самолёты не производим уже 3 года...
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ну вот Во-Во - конечно это не твоих рук дело, но ты умеешь накаркать на ваши не имеющие АНАЛогов разработки...)))
когда там у вас в паРаше следующие испытания...?)
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Индусы вовремя оценили "перспективы" этого чуда техники и смотались от греха подальше .Налицо полный упадок и деградация хваленой российского оружия и мощи ВПК. Верной дорогой идете за своим поводырем ботоксным .
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итить колыхать..... за 10 лет после первых испытаний не дипилить самолет это ****** полный.... тут надо уже новых пару штук выпустить...
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на фоне высеров Геруса про газ.... , это приятная новость!
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все российское, как и сами россияне сделано их говна.....
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Не имеющий аналогов в мире! Куда там F35 до такого величия
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Первая в мире катастрофа истребителя пятого поколения произошла в России.
И тут обскакали пендосов...
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沒有東西可以在這裡漫遊 - НЕ ЙУХ ШАСТАТЬ (по китайски)
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ну в тайге - это крепная смерть для русского!))))
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Самолет посмотрел на свое название...Т50...и решил что он танк...
А вообще то ...рожденный ползать...летать не может...и не должен...это о паРаше...
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Что толкового может выпустить "комсомольский-на-амуре авиационный завод"? Кувалда,ветки и гавно. Всё,что участвовало в процессе сборки этого "самолёта".
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Но только медведей попугали разбудили. Теперь шатуны войной пойдут на паБЕДИТЕЛЕЙ навоза.
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Надеемся катапультировался прямо в берлогу к голодному окуевшему медведю !
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Жаль конечно...что винторогий льотчик успел дернуть за веревку и выпрыгнуть...очень жаль...
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Вообще оставило равнодушным.
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Из украинского у тебя только флажок Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 7504
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Одна поправочка, Т50 пока не является истребителем пятого поколения, они до сих пор для него движок не допилили.
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Яке в біса "5 покоління"! Якась недолуга санкціонна модернізація на базі "імпортозаміщення". Кумедні ці кацапи - "денег нет но вы держитесь". От і тримаються ... але насамперед за дупу...
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Лётчик конечно разочаровал ,как он посмел **** ,бросить машину - расстрелять !!! Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 3267
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......УПАЛО очередное импортозамещение ((((( 10 лет уже ИСПЫТЫВАЮТ-ИСПЫТЫВАЮТ а оно все падает ((( и это истреьитель 5 ого!!! поколения , .....ять !!!
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Американцы начали создание Космических сил. Надеюсь, это начало СОИ-2 Рони Рейгана! Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 7362
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Он упал, потому что был тяжелее воздуха
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Летел-летел та каааак ******* на бярёзки. Ляпотаааа.
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Давно і всім відомо що, заради зменшення видимості в технології "Стелс" треба похєрити аеродинаміку. По-суті, це літаюча праска в якій все управління покладено на десятки датчиків та мікроконтролерів і РІС тут їм не дуже допоможе.
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Опять опергруппа перепутала Закарпатье с тайгой )))
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С Новым годом, кацапстан!!! Да пребудет он у вас веки вечные...
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Пилот, сволочь, такую новость испортил...)))
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пилота поймают, обязательного на бочку с порохом посадить!... пущай и дальше летает.
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