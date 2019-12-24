 Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге

Об этом сообщило агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о модели истребителя Т-50 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания.
По данным агентства, на вооружении частей Восточного военного округа нет самолетов Су-57.
Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.
"РИА Новости" пишет, что основными версиями случившегося являются неисправность самолета и ошибка пилотирования. Информацию о крушении подтвердили агентству в правительстве края.
Первые испытания Су-57 прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.
Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Знаете, чем Су-57 отличается от Т-50?
Су-57, якобы принятый на вооружение (без нормального двигателя), резко превращается в Т-50 только когда падает.
Все как по классике пропаганды, по Геббельсу )))
https://youtu.be/zklhG5NdUFM
янкі обсерати на форумах з доменом сру...
а тут у нас срають на рашку.
- Что, Василь Иваныч, сразу все?
- Нет, сначала один, а потом другой.
Армата, Кузя, вундервафле с ядерной установкой, теперь к этому списку военного хлама из игрушек нацдилера можно добавить СУ 57..... пенсионеры рф всё оплатят!
когда там у вас в паРаше следующие испытания...?)
И тут обскакали пендосов...
А вообще то ...рожденный ползать...летать не может...и не должен...это о паРаше...