 Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа

"В последнее время Россия усердно работает над переписыванием истории. Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы", - заявил Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов СССР признал существование тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.

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Литовский президент напоминает, что "эти секретные соглашения между нацистской Германией и коммунистическим Советским Союзом привели к последующей оккупации стран Балтии. "Сегодня давайте рассмотрим, что пережила наша страна за эти десятилетия. Давайте оценим те важные мотивы государственности, гражданства и сопротивления агрессии, которые вдохновили народ Литвы, Латвии и Эстонии на борьбу за независимость. Историческая память определяет восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы должны извлечь из нашей собственной и европейской истории. Давайте не будем заменять правду подпорками лжи", - резюмирует президент Литвы.