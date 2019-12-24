 Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа

"В последнее время Россия усердно работает над переписыванием истории. Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы", - заявил Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов СССР признал существование тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.
Литовский президент напоминает, что "эти секретные соглашения между нацистской Германией и коммунистическим Советским Союзом привели к последующей оккупации стран Балтии. "Сегодня давайте рассмотрим, что пережила наша страна за эти десятилетия. Давайте оценим те важные мотивы государственности, гражданства и сопротивления агрессии, которые вдохновили народ Литвы, Латвии и Эстонии на борьбу за независимость. Историческая память определяет восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы должны извлечь из нашей собственной и европейской истории. Давайте не будем заменять правду подпорками лжи", - резюмирует президент Литвы.
«Что бы ни строили людоеды: КОММУНИЗМ или КАПИТАЛИЗМ, у них всегда получается КАННИБАЛИЗМ.
История тому свидетель!»
Роза Анакойхер
https://mil.in.ua/uk/news/v-rosiyi-vpav-pershyj-serijnyj-su-57/
Об этом в материале для ТСН написал журналист Роман Цимбалюк. "Тема Украины действительно не дает покоя Путину. Фактически он прямо говорит, что пока жив, Украине с ним договориться не удастся", - отметил он.
-----------------------------------------------------
Вот и я говорю , пора Бубочке , и его адептам , перестать витать в облаках , забыть о мирелюбойценой , формулах штайнмайера , о разных минсках и нормандиях ,, потому как- его ( мира ) не будет ,, потому что этого не хочет х.йло ..!! Его цель - ликвидация Украины и её народа . Полная ликвидация . Поэтому - у нас нет выхода . Война будет продолжаться ещё очень долго .