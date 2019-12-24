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 Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении переписать историю, назвав в качестве примера отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на историю Европы, ее настоящее и будущее.

"В последнее время Россия усердно работает над переписыванием истории. Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы", - заявил Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов СССР признал существование тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.

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Литовский президент напоминает, что "эти секретные соглашения между нацистской Германией и коммунистическим Советским Союзом привели к последующей оккупации стран Балтии. "Сегодня давайте рассмотрим, что пережила наша страна за эти десятилетия. Давайте оценим те важные мотивы государственности, гражданства и сопротивления агрессии, которые вдохновили народ Литвы, Латвии и Эстонии на борьбу за независимость. Историческая память определяет восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы должны извлечь из нашей собственной и европейской истории. Давайте не будем заменять правду подпорками лжи", - резюмирует президент Литвы.

Источник: https://censor.net.ua/n3167071
 
   
 Топ комментарии
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 2 ч.2 часа назад

Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 6718

«Что бы ни строили людоеды: КОММУНИЗМ или КАПИТАЛИЗМ, у них всегда получается КАННИБАЛИЗМ.
История тому свидетель!»
Роза Анакойхер
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«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» (Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
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Если ложь можно назвать работой то паРашка не работает а пашет как на галерах перекручивая мировую историю.
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Если ложь можно назвать работой то паРашка не работает а пашет как на галерах перекручивая мировую историю.
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Называйте Россию всем Миром Московией и вся их выдуманная история сойдёт на нет. Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 1084
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Можно ещё и КОЛОНИАЛЬНАЯ МОСКОВИЯ,кто с Московией тот есть представитель народов колонии Московии( чудное у них название РОССИЯНЕ Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 5198 )
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«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» (Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
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Не нужны мне твои советы. Сидишь на пляшке, и сиди. Меня не агитируй.
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 2 ч.2 часа назад

Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 6718

«Что бы ни строили людоеды: КОММУНИЗМ или КАПИТАЛИЗМ, у них всегда получается КАННИБАЛИЗМ.
История тому свидетель!»
Роза Анакойхер
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а на Московии опять самолет упал . на этот раз новенький Су-57
https://mil.in.ua/uk/news/v-rosiyi-vpav-pershyj-serijnyj-su-57/
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А чего плохого в пакте Молотова-Риббентроппа ? Для Украины.
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Читай не маасковську історію, а справжню.
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Маасковія бреше з часів свого заснування.
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тому що у мокшан немає історії ...точніше є ...але з такою "історією" хіба що відгородженим від решти світу жити
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ДА У нас вся история это фальсификация. считать историю точной наукой - это абсурд! История всегда была оружием политики. ЕЕ нам тупо уничтожили и создали за последние 300 лет. с появлением инета и цифрования всех карт писменных источников оказалась, что вокруг тотальная фальсификация. Стоит уделить пару дней этому внимание и образованый человек прозреет
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Любой народ гордится своей историей, своими корнями, своими героями, любит свою землю, так принято в цивилизованном мире. В так называемой России (Московии) все на оборот. Своей истории они чураются, своих героев они не хотят знать, стыдятся их. Вместо этого они украли у Руси (Украины) ее историю, героев, религию, хотя в бога не веруют. Себя пытаются называть русскими, хотя это древнее название украинцев и Русь это Украина и к ней Московия не имеет ни какого отношения. Все время куда-то лезут, как саранча, лезут в Украину, Прибалтику, Беларусь, Польшу, оккупировали Сибирь, Дальний Восток и др. Принесли с собой крепостное право, организовали колхозы, голодомор, репрессии, развязали Вторую мировую войну. Когда уже это так называемая Россия (Московия) исчезнет с политической карты мира.
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.так как РФ ломает мозг своему же населению - нигде такого не было
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На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин дал понять, что не собирается уходить с Донбасса, как и оставлять пост главы страны в 2024 году.
Об этом в материале для ТСН написал журналист Роман Цимбалюк. "Тема Украины действительно не дает покоя Путину. Фактически он прямо говорит, что пока жив, Украине с ним договориться не удастся", - отметил он.
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Вот и я говорю , пора Бубочке , и его адептам , перестать витать в облаках , забыть о мирелюбойценой , формулах штайнмайера , о разных минсках и нормандиях ,, потому как- его ( мира ) не будет ,, потому что этого не хочет х.йло Росія наполегливо працює над переписуванням історії, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 9943 ..!! Его цель - ликвидация Украины и её народа . Полная ликвидация . Поэтому - у нас нет выхода . Война будет продолжаться ещё очень долго .
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Історія кацапів настільки дермова, що навіть будучи переписаною вже десяток разів, вони її все рівно переписують
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И еще попутно верещат,что это все вокруг её "переписывают". Всё в кацапских традициях.
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Ну чого це прибалтів дивує? Ця кацапська мерзота століттями те й робила, що крала історію та переписувала її, крала технології, території, просто все, що погано лежить. Крала в інших навіть мистецтво, культуру, мови бо свого нічого не мали. Це не нація, це орда.
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