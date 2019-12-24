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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (2980) Нафтогаз (2830) Герус (109)

 Погашение кредитов, увеличение добычи газа и дивиденды для государства, - Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 млрд

Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей

Об этом заявил депутат (СН) Андрей Герус, глава энергетического комитета Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он отметил, что $3 млрд, которые согласился выплатить Газпром — ощутимая сумма для Нафтогаза.

"Во-первых, у них (у Нафтогаза. — Ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства — это пополнение государственного бюджета", — рассказал Герус.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167069
 
   
 Топ комментарии
 
Дядя, а ты не забыл, что бубачка согласилась отдавать "долги ОРДЛО" по газу?
А там накопилось аккурат на те 3 млрд!
Погашение кредитов, увеличение добычи газа и дивиденды для государства, - Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 млрд - Цензор.НЕТ 4037
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Герус, а кто отсудил эти 3 миллиарда? и почему вы отказались даже от попытки отсудить еще 12 миллиардов, а также от взыскания 7 млрд. штрафа Антимонопольного комитета?
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- Что ты будешь делать с такими деньгами?
- Раздам долги.
- А остальные?
- Остальные подождут.
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- Что ты будешь делать с такими деньгами?
- Раздам долги.
- А остальные?
- Остальные подождут.
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Звісно це велика перемога. .. На душі стало легше. Правда дьявол криється в деталях, про які нам не повідомляють.
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Дядя, а ты не забыл, что бубачка согласилась отдавать "долги ОРДЛО" по газу?
А там накопилось аккурат на те 3 млрд!

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Но трындеть - эта да! - слуги любят.
Платят неплохо, зе-лошарам заходит - чего не потрындеть?
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Влажньіе мечтьі Путина тебе на воротник , размечтался !
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Герус, а кто отсудил эти 3 миллиарда? и почему вы отказались даже от попытки отсудить еще 12 миллиардов, а также от взыскания 7 млрд. штрафа Антимонопольного комитета?
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На чужому струменті для гри по роялю заїхали в рай. Іншому в Трускавці їх не вчили.
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При барыги!
А теперь гарант у нас альтруист! Погашение кредитов, увеличение добычи газа и дивиденды для государства, - Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 млрд - Цензор.НЕТ 6344
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Да вы их сначала получите. Обещать не значит жениться.зная Россию.
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Кридит это типо намек на Луганду? А разработки газодобычи типо деньги в никуда.
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Про увеличение добычи газа - эту хрень мы слышим много лет. И абсолютно нулевой результат в итоге.

Как там стена яценюка - до 2030 года будет готова ???? Или не успеют. Я делаю прогноз, что метро на Троещину быстрее построят его стены.
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Отсудила "воровская" власть, а РАЗДЕРЕБАНЯТ "честные".
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Говорят, что 500 000гр в месяц у Лещенко не зарплата, а стипендия на первом курсе киевского железнодорожного техникума. (Вот туда и пойдут эти деньги и не только они.)
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Дележ шкуры не убитого медведя. Деньги еще не получили, а уже все поделили.
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Т.е. деньги пойдут на увеличение добычи газа Коломойским.
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Збільшити видобування газу... А може треба нарешті провести інвентаризацію всіх українських скважин? Гарантовано що всі "законсервовані" та "недіючі" скважини качають газ. Хто контролює потоки газу від скважин в мережу? Маю велику підозру, що газу в Україні видобувається в рази більше, ніж в офіційних звітах. Нарешті, хто має доступ до приладів обліку газу на магістралях?
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О, уже поделили. Даже договор еще не подписан... Турборежим называется
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порохоботам с каждым днем все хуже и хуже...
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Наращивание добычи газа в Украине возможно только после решение на ВЫСШЕМ государственном уровне ДИЛЕММЫ: Какое же главное предназначение отечественной нефтегазодобычи: наполнение бюджета, - наполнение ненаполняемого, здесь и сейчас!, - или же достижение подлинной энергонезависимости Украины. Неужели производство Boeing -ов авиастроительной корпорацией США Boeing Company или добыча сланцевых газа и нефти, или.... совершаются только ради наполнения бюджета !?
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Команда шмаркли в состоянии только разворовать выигранные в суде "барыгой" у рашки лярды((
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С бюджетом - вопросы. Наверное, какая-то часть пойдет в бюджет. Не исключено. Но боюсь, Геруса ждут новые открытия по этому поводу. Но даже если что-то и уйдет в бюджет, на фоне существующих проблем, это вряд ли поможет. Проблем чересчур много, а денег будет слишком мало. Если будут вообще...
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рашистское ********* на 3 лярда ,есть ********* украинского потребителя,а посему на 3 лярда зелени должно быть предоставлено украинцам газов,а не погашение кредитов, на выплату премиальных по несколько лимонов,закупку всякой дорогой хрени и т,д будучи всего навсего посредником ...
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Ага... можливо стягнуть 3, але сгодились великодушно "простити" третину національного ВВП - 12,5 мільярда долярів... Феєричні господарники чомусь дуже нагадують справжнісіньких пархатих відкатних в гівно корумпованих жидів. Кацапи таких дебілів ******* і звуть "братішками"....
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А Герус до цих грошей яке відношення має???
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