 Погашение кредитов, увеличение добычи газа и дивиденды для государства, - Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 млрд

Об этом заявил депутат (СН) Андрей Герус, глава энергетического комитета Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Он отметил, что $3 млрд, которые согласился выплатить Газпром — ощутимая сумма для Нафтогаза.
"Во-первых, у них (у Нафтогаза. — Ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства — это пополнение государственного бюджета", — рассказал Герус.
- Раздам долги.
- А остальные?
- Остальные подождут.
А там накопилось аккурат на те 3 млрд!
Платят неплохо, зе-лошарам заходит - чего не потрындеть?
А теперь гарант у нас альтруист!
Как там стена яценюка - до 2030 года будет готова ???? Или не успеют. Я делаю прогноз, что метро на Троещину быстрее построят его стены.