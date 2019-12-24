 Кого мы обманываем? Сегодня и последние 5 лет мы де-факто покупали российский газ, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Нині вже" на hromadske.
"Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у "Газпрома". Таким образом, мы якобы у "Газпрома" не покупаем, но де-факто "Газпром" продал фирме-посреднику - газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны, а с другой - мы получаем плату за транзит, и затем он по реверсу, там Словакия, возвращается в Украину", - сказал депутат.
Герус считает, что если бы этот газ "Нафтогаз" покупал напрямую, то "по сути, по форме ситуация не сильно бы отличалась".
"Если мы покупаем газ у фирмы X, которая купила этот газ у "Газпрома" и добавила свою наценку и продает нам, это очень принципиальная патриотическая позиция, и мы не понимаем, откуда этот газ пришел? Мы кого хотим обмануть? Для чего этот этакий пафос и даже, я бы сказал, обман общества. Мы понимаем, что это газ происхождением из Российской Федерации, так как РФ как большая газовая автозаправочная станция поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу", - отметил он.
Глава энергетического комитета отметил, что, по его мнению, с этим "псевдопатриотизмом пытаются людей немного обмануть".
"Мы же кого обманываем? Обманываем самих себя. Я просто не понимаю, почему мы пытаемся обмануть кого-то. Мы покупаем сегодня и последние 5 лет мы покупали де-факто российский газ", - резюмировал он.
Ранее мы сообщали, что уже 5 украинских компаний подписали контракты с Газпромом на прямые поставки газа.
Отметим, что возможность восстановления прямых поставок российского газа в Украину предусмотрена также и в подписанном протоколе о транзите газа.
Украина не покупает газ напрямую у Газпрома с ноября 2015 года, то есть уже 4 года. Несмотря на это, импортный газ, который поступает к украинским потребителям, имеет преимущественно российское происхождение. Его Украина покупает в Польше, Словакии, Венгрии и других стран на своей западной границе.
С наступающими тебя ...
Кого ми обманюємо - РФ друга по силі ядерна країна воювати із нею не має смислу;
Кого ми обманюємо - у Європі нас не чекають;
Кого ми обманюємо - на НАТО у нас грошей не має;
Кого ми обманюємо - МВФ нам гроші не дасть, а кацапи завжди дадуть;
Кого ми обманюємо - ніякої української мови не існує, є рюськє нарєчіє;
Кого ми обманюємо - Киев русский город;
Я взагалі нічого не маю проти того, щоб український музикант співав на корпоративі білоруської айті-компанії. Це його професія, це його вибір.
Трохи бентежить те, що наступного дня інші українські музиканти грали на Майдані в підтримку свого колеги, українського музиканта, безпідставно ув'язненого українськими політиками в гонитві за дешевим рейтингом та з метою збереження своєї влади.
Але це його вибір. Між корпоративом і політичною акцією він вибрав корпоратив. Це не злочин. Українські музиканти мають право залишатися осторонь політики, якщо тільки "поза політикою" не використовується, як виправдання колаборації з РФ.
Трохи бентежить, що український музикант, який вирішив скористатися правом бути поза політикою - одночасно український політик, голова парламентської партії.
Але це його вибір.
Ну і трохи ще вибір його виборців.
Alex Noinets
. в То время как рф уже анексировала Крым , Вакарчук выступал в московском аэропорту Шереметьево, (типа в транзитной зоне)
Или например, чуть позже, новогодний корпоратив для российских олигархов в США, в то время как в Украине шли активные боевые действия... Об этом писал в своем твиттере один из российских участников этой вечеринки... так что...
Неважно кто произвел товар, важно кто им владеет на данный момент! Т.е. мы покупали все-таки не российский газ, а словацкий.
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Просто поразительно. И люди с таким бэкграундом дорвались до власти...
Де факто
Де Юре
А так да, купляли у інших росісянський і всі про це знали.
Бо так було вигідно . І ціна меньша, і об'єм транзиту більший ( а відтак і плата за нього більша) та і простору для шантажу - " А если не будут брать - отключим газ" меньше.
То що зелененькі вже порішали з економікою та політикою?
Певно так - " Пробач нас старший брате. Ми дурні. Надалі будемо робити так як ти бажаєш"?