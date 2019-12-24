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 Политика Украины, Экономика
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 Кого мы обманываем? Сегодня и последние 5 лет мы де-факто покупали российский газ, - Герус

Народный депутат, глава энергетического комитета Рады Андрей Герус считает, что разговоры о "непатриотичности" восстановления прямых поставок газа из России являются обманом общества, потому что Украина так или иначе покупает российский газ, потому что в Восточной Европе РФ единственная "большая газовая автозаправочная станция".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Нині вже" на hromadske.

"Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у "Газпрома". Таким образом, мы якобы у "Газпрома" не покупаем, но де-факто "Газпром" продал фирме-посреднику - газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны, а с другой - мы получаем плату за транзит, и затем он по реверсу, там Словакия, возвращается в Украину", - сказал депутат.

Герус считает, что если бы этот газ "Нафтогаз" покупал напрямую, то "по сути, по форме ситуация не сильно бы отличалась".

"Если мы покупаем газ у фирмы X, которая купила этот газ у "Газпрома" и добавила свою наценку и продает нам, это очень принципиальная патриотическая позиция, и мы не понимаем, откуда этот газ пришел? Мы кого хотим обмануть? Для чего этот этакий пафос и даже, я бы сказал, обман общества. Мы понимаем, что это газ происхождением из Российской Федерации, так как РФ как большая газовая автозаправочная станция поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу", - отметил он.

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Глава энергетического комитета отметил, что, по его мнению, с этим "псевдопатриотизмом пытаются людей немного обмануть".

"Мы же кого обманываем? Обманываем самих себя. Я просто не понимаю, почему мы пытаемся обмануть кого-то. Мы покупаем сегодня и последние 5 лет мы покупали де-факто российский газ", - резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что уже 5 украинских компаний подписали контракты с Газпромом на прямые поставки газа.

Отметим, что возможность восстановления прямых поставок российского газа в Украину предусмотрена также и в подписанном протоколе о транзите газа.

Украина не покупает газ напрямую у Газпрома с ноября 2015 года, то есть уже 4 года. Несмотря на это, импортный газ, который поступает к украинским потребителям, имеет преимущественно российское происхождение. Его Украина покупает в Польше, Словакии, Венгрии и других стран на своей западной границе.

Источник: https://censor.net.ua/n3167066
 
   
 Топ комментарии
 
Договариваться на прямую с Рашкой и быть постоянно объектом унижений и шантажа - тайное желание малороссов.
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Беня рулит... у кацапов мы не покупали!!!-это факт... лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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Я бы и сам налупил эту мордуж0пу
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Ваші плани в Україні вже давно абсолютно нікого не цікавлять, як не цікавлять жильців будинку плани бомжа, який спить у них у дворі біля смітників
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Прийде час, і ти худоба кацапська попиз.дуєш на історичну батькивщину, із голою дупою, так, як твою мамку, немиту чуханку із під Смоленську сюди привезли.
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а я тебе скажу очевидную вещь. Ты мешок говна и в любом случае сдохнешь (как и все).
С наступающими тебя ...
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Чекаємо у наступні місяці:

Кого ми обманюємо - РФ друга по силі ядерна країна воювати із нею не має смислу;
Кого ми обманюємо - у Європі нас не чекають;

Кого ми обманюємо - на НАТО у нас грошей не має;

Кого ми обманюємо - МВФ нам гроші не дасть, а кацапи завжди дадуть;

Кого ми обманюємо - ніякої української мови не існує, є рюськє нарєчіє;

Кого ми обманюємо - Киев русский город;
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Вот это откровение для ЗеДебиленышей! А они думали, мы качаем прямо из Норвежской вышки! От прямых контрактов с эрефией как раз уходили потому, что "дешевывый" российский по факту выходит дороже. И платить приходится не только деньками, но и кровью.
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Правда у тому, що то не кров Зебілів була.
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Де Вакарчук?

Кого ми дуримо? Сьогодні і останні 5 років ми де-факто купували російський газ, - Герус - Цензор.НЕТ 1980

Я взагалі нічого не маю проти того, щоб український музикант співав на корпоративі білоруської айті-компанії. Це його професія, це його вибір.

Трохи бентежить те, що наступного дня інші українські музиканти грали на Майдані в підтримку свого колеги, українського музиканта, безпідставно ув'язненого українськими політиками в гонитві за дешевим рейтингом та з метою збереження своєї влади.

Але це його вибір. Між корпоративом і політичною акцією він вибрав корпоратив. Це не злочин. Українські музиканти мають право залишатися осторонь політики, якщо тільки "поза політикою" не використовується, як виправдання колаборації з РФ.

Трохи бентежить, що український музикант, який вирішив скористатися правом бути поза політикою - одночасно український політик, голова парламентської партії.

Але це його вибір.
Ну і трохи ще вибір його виборців.
Alex Noinets
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привычно уже
. в То время как рф уже анексировала Крым , Вакарчук выступал в московском аэропорту Шереметьево, (типа в транзитной зоне)
Или например, чуть позже, новогодний корпоратив для российских олигархов в США, в то время как в Украине шли активные боевые действия... Об этом писал в своем твиттере один из российских участников этой вечеринки... так что...
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Герус демонстрирует непонимание базовых рыночных фактов!
Неважно кто произвел товар, важно кто им владеет на данный момент! Т.е. мы покупали все-таки не российский газ, а словацкий.
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Просто поразительно. И люди с таким бэкграундом дорвались до власти...
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Зеленые клоуны не понимают различия между
Де факто
Де Юре
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Ми газ купували з "європейського общака", де доля кацапського газу лише 32% і повністю позбавились залежності від забаганок і шантажу *****. Це зрада національних інтересів і приниження національної гідності, що жидів взагалі не хвилює - "гроші ж не пахнуть"! Але якщо заплатимо ми, то ми змусимо заплатити і їх. Особисто прийму участь у лінчуванні. І все до цього йде - коли орда отримує то ми втрачаємо. Але зелені блазні живуть як метелики - день до вечора...
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а зачем тогда Европа провела из росции еще ДВА потока ?
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то есть ты за увеличение промышленной торговли с росцией?
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це типова брехлива риторика корупціонера. Москалі можуть перекрати кран у любий зручний для них час ...а це чмо дійсно вішає нам лапшу на вуха. Це не український депутат - куплентй і засланий казачок
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Герус - молодец ! Вышел и честно так сказал - А зачем нам покупать валюту в банке, давайте лучше у моих знакомых менял-кидал на базаре, у них ведь дешевле! А 73% ему такие - Давааааайте ! Зачем нам платить больше ! Это ведь только жадные платят дважды,а тупые трижды, а мы - умные и экономные !
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И шо ты звиздишь, тварюка) если кацапы раньше получали бабло только от тех у кого мы покупали излишки кацапского газа, то теперь они будут получать те же бабки от Европы и еще и от нас сверху, марзоты
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Якщо мені пам'ять не зраджує то вартість росіянського газу для України була більша ніж та яку Україна платила за нього у випадку реверса з Словатчини. Начебто і формулка була така -" А бо бери або плати за те що не брав"
А так да, купляли у інших росісянський і всі про це знали.
Бо так було вигідно . І ціна меньша, і об'єм транзиту більший ( а відтак і плата за нього більша) та і простору для шантажу - " А если не будут брать - отключим газ" меньше.
То що зелененькі вже порішали з економікою та політикою?
Певно так - " Пробач нас старший брате. Ми дурні. Надалі будемо робити так як ти бажаєш"?
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Та ні,було б краще через Білорусію,як Петро збільшив у 800-т разів імпорт вугілля з ОРДЛО,по схемі( Віталій Крапачов, за президентства Петра Порошенка викупив «вугільні» активи сина Віктора Януковича - Олександра,потім зустрівся з Ігорем Кононенко і все порішали,як вугілля з ПАР. )А інакше,як би міг Сергій Лещенко, колишній журналіст інтернет-видання «Українська правда», а нині депутат Верховної Ради (причому потрапив він до парламенту за списком «Блоку Петра Порошенка») звинуватити президента України в намірі викупити державне підприємство та оформити на підставних осіб.https://www.svaboda.org/a/29781480.html
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"Якщо за два місяці немає натяку на зниження тарифів, то значить, що щось не так. Це означає, що хтось все ще сподівається на цьому заробити", - заявила лідер "Батьківщини". https://www.rbc.ua/ukr/news/timoshenko-trebuet-nakazaniya-nezakonnoe-1563472604.html
Кого ми дуримо? Сьогодні і останні 5 років ми де-факто купували російський газ, - Герус - Цензор.НЕТ 7757
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