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 Политика Украины
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 Мораторий на продажу земли продолжит действовать и после 1 января 2020 года, - Госгеокадастр

Главным условием отмены моратория на продажу земли сельхозназначения является вступление в силу закона о рынке земли, сообщили в Госгеокадастре Украины.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать и после 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба Госгеокадастра Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве подчеркнули, что главным условием отмены моратория является вступление в силу закона о рынке земли.

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"Ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего пиар-цели для отдельных политических сил. Отсутствие популизма, продемонстрированное парламентом в этом году, никак не повлияет на правила игры на земельном рынке. Поэтому любые панические прогнозы не имеют никаких оснований", – сказал глава Госгеокадастра Денис Башлык.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года. 

Источник: https://censor.net.ua/n3167065
 
 
 Топ комментарии
 
На мою думку, перед тим, як щось продавати, треба провести інвентаризацію: скільки чого і якої якості. Оцінити те, що є в наявності, і лише потім виставляти на продаж. А якщо це стосується землі, то тре розуміти, що гектар землі на Полтавщині та той самий гектар на Херсонщині мають різну цінність та, відповідно, вартість. Якщо такої системи немає, то навіть при наявності закону буде бардак... Але це тілько моя думка
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Украинцы не воспринимают рынок земли.Украинцы не верят зеленскому и не пойдут с ним в разведку.Зеленский остался клоуном и не смог стать президентом.Ему дали такой аванс,но игра на рояле победила.
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Я вже заплутався в цих земельних танцях.
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На митинг выходить пока не надо: мораторий действует, поскольку закон не принят.
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спорное мнение и вывод как юрист говорю мораторий в виде Закона это ограничение или запрет установленный законодательно а Закон о рынке земли это процедура оперделенного порядка если нет запрета то вступает в работу выражение-то что НЕ ЗАПРЕЩЕНО -МОЖНО... через суд напрмиер ой ребятки боюсь что именно НА ТАКОЙ вариант эта шобла банда и расчитывала расшатать ситуацию потом заглохнуть и тихо келейно тайно скомундзить то что можно... и хочется.. высказываю свое мнение есть правда откат отмена решения уголовные дела и все такое.... естественно Закон о рынке земли для них самое то, но если нет закона, НО хочется, то почему бы и не попробывать....
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Украинцы не воспринимают рынок земли.Украинцы не верят зеленскому и не пойдут с ним в разведку.Зеленский остался клоуном и не смог стать президентом.Ему дали такой аванс,но игра на рояле победила.
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Про ринок землі є різні думки, просто закон ще не сформульовано до кінця, а в дрібницях криється....
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ну пецики как обычно считают себя Илиткой
что естественно не является правдой
дякулы бандитам и их окружению никогда не были никем кроме холопов )))
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Мораторий нужно продлевать каждый год, в этом году этого не сделали.Если не принять закон о рынке начнется беззаконие.
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оно у нас 30 лет
и откуда земля у косюков бахматюков и великого рошена?
где взял как купил? - украл наверняка как обычно Мораторій на продаж землі продовжить діяти і після 1 січня 2020 року, - Держгеокадастр - Цензор.НЕТ 1892 Мораторій на продаж землі продовжить діяти і після 1 січня 2020 року, - Держгеокадастр - Цензор.НЕТ 1892 Мораторій на продаж землі продовжить діяти і після 1 січня 2020 року, - Держгеокадастр - Цензор.НЕТ 1892
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На мою думку, перед тим, як щось продавати, треба провести інвентаризацію: скільки чого і якої якості. Оцінити те, що є в наявності, і лише потім виставляти на продаж. А якщо це стосується землі, то тре розуміти, що гектар землі на Полтавщині та той самий гектар на Херсонщині мають різну цінність та, відповідно, вартість. Якщо такої системи немає, то навіть при наявності закону буде бардак... Але це тілько моя думка
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Рынок земли это хорошо. Скупить все у бездарей шоб сорняками не заростало.
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- Манипуляции с землёй, всё это одна большая афера.
- Как это понимать, - я был колхозником и имею пай. А как быть с теми, кто владел этой землёй до колхозов, ведь у этих людей землю украли.
Землю всё равно отнимут, это вопрос времени.
Большая часть людей с каждым годом деградирует, хотя нам и кажется что мы мудрее и умнее. Но в тоже время мы удаляемся од принципов семьи, рода а значит и тех ценностей которые исповедовали наши предки. Посмотрите везде, коменты, газеты , телевидение - везде ложь и обман. Конкретного решения или сценария развития нашего общества нет в природе. Даже в общих чертах, никто не задаёт сибе вопрос; - А куда мы движемся?
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так це що получається приймуть закон про ринок землі то одразу він і почне діяти. розмовами про запуск з 1 жовтня 2020 лохів просто заспокоювали.
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