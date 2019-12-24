 Мораторий на продажу земли продолжит действовать и после 1 января 2020 года, - Госгеокадастр

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать и после 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба Госгеокадастра Украины, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве подчеркнули, что главным условием отмены моратория является вступление в силу закона о рынке земли.
"Ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего пиар-цели для отдельных политических сил. Отсутствие популизма, продемонстрированное парламентом в этом году, никак не повлияет на правила игры на земельном рынке. Поэтому любые панические прогнозы не имеют никаких оснований", – сказал глава Госгеокадастра Денис Башлык.
С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.
что естественно не является правдой
дякулы бандитам и их окружению никогда не были никем кроме холопов )))
и откуда земля у косюков бахматюков и великого рошена?
где взял как купил? - украл наверняка как обычно
- Как это понимать, - я был колхозником и имею пай. А как быть с теми, кто владел этой землёй до колхозов, ведь у этих людей землю украли.
Землю всё равно отнимут, это вопрос времени.
Большая часть людей с каждым годом деградирует, хотя нам и кажется что мы мудрее и умнее. Но в тоже время мы удаляемся од принципов семьи, рода а значит и тех ценностей которые исповедовали наши предки. Посмотрите везде, коменты, газеты , телевидение - везде ложь и обман. Конкретного решения или сценария развития нашего общества нет в природе. Даже в общих чертах, никто не задаёт сибе вопрос; - А куда мы движемся?