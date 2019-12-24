 За прошедшую неделю огонь унес жизни 46 человек, вода - 12, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, в течение недели возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 7 человек и пострадали 18 человек.

Также сообщается, что с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 363 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 146 человек.

"Ликвидировано 1 тыс. 16 пожаров, спасены на пожарах 144 человека и не допущено уничтожение огнем 378 зданий и 52 ед. техники. Во время пожаров погибли 46 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 671 тыс.грн.", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 273 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 757 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.

Как сообщалось ранее, с начала года пожары в Украине унесли жизни 1705 человек.