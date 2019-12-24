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 Политика Украины
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Все про:мост (579) Путин (25328) Финляндия (355) Линкявичюс (162) Керченский мост (144)

 Финляндия осудила запуск РФ поездов по мосту через Керченский пролив

Финляндия осудила запуск движения поездов оккупантов по так называемому крымскому мосту через Керченский пролив.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Финляндии в Twitter.

"Поддержка Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ остается твердой", - говорится в сообщении.

В сообщении МИД Финляндии также распространило заявление Европейского союза, которое осуждает запуск движения поездов по Керченскому мосту.

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Финляндия осудила запуск РФ поездов по мосту через Керченский пролив 01

Напомним, ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал нарушением международного права открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту. 

Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие вмероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3167061
 
   
 Топ комментарии
 
Kiitos Suomelle.
У кацапов нарисовался очередной повод накатить боярки. В Хабаровском крае во время испытаний разбился истребитель Су-57.
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Kiitos Suomelle.
У кацапов нарисовался очередной повод накатить боярки. В Хабаровском крае во время испытаний разбился истребитель Су-57.
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Перший пішов, а кажуть що в москалів нема винищувача 5-го покоління, он як полетів.
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Сталинский Совок (Сапог) 2
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее...
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Три рази нападали. Ще й в 1944 пробували з тим самим результатом. Побоялися що, союзники візьмуть Берлін поки вони з фінами будуть возюкатися і швиденько хотіли заключити сепаратний мир, відклавши вирішення питання на четверту війну, але тут втрутився Черчиль і сказав що, в Ялді не так домовлялися, якщо заключають мир так тільки всі учасники. Пришлося вусатому ***** заключати фінське перемир'я разом з Черчельом. Що і врятувало фінів від четвертої війни.
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⚡️⚡️⚡️ На рабсии в Хабаровском крае во время испытаний разбился супернавороченный истребитель пятого поколения Су-57, которым так гордится путлер. Земля ему стекловатой

Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 1640
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их 3 штуки на крыле в строю осталось Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 6255 их оставалось только трое из 11 ти касапят Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 8797
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Какой там 5 поколения, двигателей нет на пятое поколение, так 4+ поколение.
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ну мля потму что фирма су выпускает хероту Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 7797
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Российский Су-57 обязательно победит американский F-35, если сможет до него долететь. Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 9237
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Кацапы украли у Финляндии Карелию , так что финны знают, о чем речь.
Если вор улучшает украденную территорию, она от этого не перестаёт быть украденной
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ой, кто скажет и как вся финляндия отразилась на этих поездах -они что заржавели???
собака лает корован идет
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корован пришёл и о чудо новый святой Ощадом зовут инвалиды исцелились Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 7823 Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 865
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Умные ватники защитили поезд от санкций на высшем уровне - на нем нет логотипа РЖД. Теперь Россия не при делах - это дети в паравозики играют.
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Дякуємо фіни!!! Ви не по розповідям знаєте, що таке орда.
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Никогда не интересовался, но решил специально глянуть, что там за мост такой вообще, которого не могло быть. Не знаю, сколько он простоит, но технически, конечно, впечатляет, и это по сути за пару лет. а в принципе, диссонансно это все как-то.
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А пристайка мовчить? Єрмак заборонив на свого хазяїна гавкати?
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Спасибо Финлядния! Кто в теме, знает что Финлядния в 14-15 году помалкивала. У финнов после войны с СССР 1940-го сложилась своеобразная стратегия коммуникации с РФ. Они всячески старались не злить медведя. Даже в НАТО заявку не подавали, никаких крупных военных баз не размещали, никогда резких заявлений не делали и т.д.. чтоб не злить ЕГО. , А тут дозрели до четкой антикремлевской позиции. Браво, у финнов наверно тоже накопилось раздражения и претензий к РФ, (часть Карелии же их территория) а сейчас они поняли что можно и нужно демонстрировать Хремлю позицию своего народа.
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Три жорстокі війни на знищення (1939, 1941, 1944), втрата практично половини чоловічого населення. Втратили частину території, але відстояли незалежність. Їх можна зрозуміти.
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Зауважте, їм ніхто не допомагав матеріально. Ні зброєю, ні зерном (у них своє не росте). Тільки висловлювали "озабоченость".
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