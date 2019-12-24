 Финляндия осудила запуск РФ поездов по мосту через Керченский пролив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Финляндии в Twitter.
"Поддержка Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ остается твердой", - говорится в сообщении.
В сообщении МИД Финляндии также распространило заявление Европейского союза, которое осуждает запуск движения поездов по Керченскому мосту.
Напомним, ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал нарушением международного права открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие вмероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.
У кацапов нарисовался очередной повод накатить боярки. В Хабаровском крае во время испытаний разбился истребитель Су-57.
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее...
Если вор улучшает украденную территорию, она от этого не перестаёт быть украденной
собака лает корован идет