 Финляндия осудила запуск РФ поездов по мосту через Керченский пролив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Финляндии в Twitter.

"Поддержка Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ остается твердой", - говорится в сообщении.

В сообщении МИД Финляндии также распространило заявление Европейского союза, которое осуждает запуск движения поездов по Керченскому мосту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров. ФОТО

Напомним, ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал нарушением международного права открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие вмероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.