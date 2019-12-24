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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посол (1347) Сорос (126) США (15951) Йованович (221) Джулиани (93)

 Все четыре посла США в Украине были ставленниками Сороса, - Джулиани

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает журнал New York.

Отмечается, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал соответствующее заявление в интервью журналу 8 декабря после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину.

Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - заявил адвокат Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский окружен людьми, лояльными к Соросу, - Джулиани

Напомним, ранее Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину по делу об импичменте Трампа.

Юрист заявил, что Йованович умышленно не выдавала визы свидетелям, которые владели информацией относительно коррупционной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Как сообщалось, Мари Йованович, экс-посол США в Украине, была неожиданно отозвана со своего поста в мае. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джорджа Кента, Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3167060
 
   
 Топ комментарии
 
А почему Сорос - это плохо, а Джулиани - это хорошо?
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С наступающим Рождеством . Весь мир празднует
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Наїзди на Сороса стара кацапська мулька, пересічним українцям що Сорос що Джуліані, до того ж москальня не розуміє що таке меценатство, останніх російських меценатів повбивали ще в 1917.
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С наступающим Рождеством . Весь мир празднует
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це релегійна війна між сєфардами та ашкєназі Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 1878 між ортодоксами забобонними та "*********"юдеями=казочниками з Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 2386
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А почему Сорос - это плохо, а Джулиани - это хорошо?
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вже не кажем про фуйла Все четыре посла США в Украине были ставленниками Сороса, - Джулиани - Цензор.НЕТ 2177
про його ставленників
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В принципе, для Украины и то и другое - внешнее управление.
Может лучше быть самостоятельными и независимыми?
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давай ты про свои маленькие штанцы расскажешь Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 6905 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 6905 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 6905
у нас нормальные))) Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7591 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7591 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7591 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7591
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Ну якщо нормальні Ярик, то йди наваляй московитам, вижени їх з Криму, я ж не про твої сподні а про геополітику.
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5-копеечные пецики - в дупу рошена ))
не забудте стукануть своему модеру что вас обижают ;0-)))))))))))))))))))))
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Ти стверджував що я порохобот і був занесений до списку тріпачів з порядковим номером 78. Поки не доведеш що це дійсно так, будеш в цьому списку.

P.S. Привіт Спірідону з Семеном.
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Сорос на новые не выделяет или сам не хочешь?
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Сорос падлюка, хоче мене послом призначити.
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Тут простая логика. Все послы должны быть ставленниками не Сороса, а *****)))
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За такої логіки, московитам пора випускати ікони з Джуліані.
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я фигею с лаптеногих петюшков ))
им нравится быть под управлением воровского рошена )))
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Зав'язуй Ярик, рошена вже нема з квітня місяця, тобі вже можна жити багато.
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І що, дідугану під 90, хтось теж роздавав ордери на квартири в раю та пеклі будучи діючим головою країни.
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Он не квартиры раздает.
Он диктует свои условия главам государств.
Купи себе уже штанци побольше.
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Так всі роблять, хіба фуйло не нав'язує? А штанці побільше щоб купити, треба мати хоча б трлн зо 5 дол в скарбничці і дохід в 1 трлн в рік.
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Треба подумати, може й продам поки гроші дають.
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При чем здесь какие-то, мифические московиты?
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Наїзди на Сороса стара кацапська мулька, пересічним українцям що Сорос що Джуліані, до того ж москальня не розуміє що таке меценатство, останніх російських меценатів повбивали ще в 1917.
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сколько Соросу лет, что ему нужно чего то от жизни, при его деньгах? Ну, шесть операций на сердце сделает, а дальше?
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Як що, між 3 і 4 операціями призначити посла в Україні, це його сенс життя.
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Сорос і Україна [ ред. | ред. код ]
14 травня 1995 року избран іноземним членом Национальной академии наук України за спеціальністю: економіка, фінанси [8] .

17 червня 2014 відбулася Зустріч Президента України Петра Порошенка з Соросом, Який через свой фонд «Відродження» ініціював создания стратегічної групи радніків для допомоги українській власти у проведенні реформ и поінформував главу держави про підготовку стратегічного плану реформ для України [9] .

Рішуче Виступає за підтримку України ЄС та США. [10]
У 2015 году Сорос пробув в Україні Шість днів и у розмові з журналістамі заявивши, що ні в одній стране, в Якій працює его фонд ВІН НЕ БУВ так Довгого. Кроме того ВІН сказавши, Що намерен зайнятості стимулювання українських переселенців займатіся бізнесом [11] .
12 листопада 2015 року Нагородження орденом Свободи - за значні Особисті заслуги у зміцненні МІЖНАРОДНОГО авторитету Української держави, вагомий внесок у Впровадження соціально-економічних реформ, багаторічну плідну благодійніцьку діяльність [12] [13]Погляди [ ред. | ред. код ] Критика російської автократії [ ред. | ред. код ]
Джордж Сорос є послідовнім критиком Росії з ее авторитарно-бюрократична Політичною моделлю. Зокрема у 2005 Сорос заявивши в інтерв'ю австрійському часопису Die Presse , что «Росія винна буті віключена з групи " восьми провідніх промислово розвинення стран " як країна, В якій НЕ існує функціонуючої демократії, немає незалежних ЗМІ, немає Політичної опозиції та судова влада Залежить від правительства. Росія Зроби кроки у зворотньому напрямку » [14] . У січні 2013 на всесвітньому економічному форумі в&nbs
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Та багато хто, хіба мало диктаторських режимів в світі, всі ці Асади, Мадури з Кімами ну і вся нацистська шмизь з Європи.
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Процентов 30% украицнев, еще 30% с уважением.
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Сорос один из немногих американцев, который искренне хотел помочь Украине избавиться от кремлевскеого ига. В отличи от нынешней администрации США, которая хочет только наживаться на наших бедах.
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Действительно?А почему хапнуть власть,чтобы выписать самому себе,как предпринимателю лицензию на использование надр,земли,трудовых ресурсов и взять кредит у фонда венгерского барыги Сороса,заложив эти земли,надра,народ-должно быть хорошо?Почему 2.76 млн.га с/х земли на сегодня,нефтегазодобыча,трудовая миграция Украины-это всё обязательно должно принадлежать одному заграничному глобалисту-кукловоду,ворочающему триллионами,нажитыми спекулятивно на дефолтах правительств и мировых войнах?Почему сами венгры его фонд с треском выгнали,хотя и склонны как и москали,к интервенциям и
гегемониям на чужих землях?И какая разница тогда,кому продаваться имперцу ху"лу или глобализатору соросу-у этих систем ведь- сдохнет один-придёт другой-
мафия бессмертна.
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Ну так мудрое украинское население собственными усилиями отстранило от власти единственное про-украинское правительство. И всё это для того чтобы привести к власти эту банду соросят. Кто ж им судья ? Только милость Господня.
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А хто такий цей Сорос? Він з своїми активами не увійшов би до трійки українських олігархів. Чому Сорос - погано, а Ахметов - добре. І Бєня - добре. І Фірташ - добре. І Порошенко - добре. Розумію ненависть до Сороса в московитів. Він активно розвалював комуністичний табір, і давив комуністичні режими по всьому світові. Чому Україна з Сороса робить пугало?
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а как же Рокфеллеры и Рошильды, их то, в сторону отодвинули?
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Навряд чи Президент США прислухається до Сороса, якщо Ротшильди будуть проти.
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закінчилась вже "сторічча богообраних" Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 3018 Є вже достатньо прикладів коли навіть дуже великі статки не дають богатіям робити що заманеться.. Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 9220 і таки хуцпатим поцам переодично СУСПІЛЬСТВО дає зауваження сраною-лопатою-по-хуцпатій пиці...
Прo голодупих бєню-б*голюбського-фірташа щось чули?
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"Все четыре посла США в Украине были ставленниками Сороса, - Джулиани" - у них там Сорос как у нас Каломойский.
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сорос з висерками- серйозна проблема для України вже років 25
але ж і жуліані з трампом... теж ніяк не здохнуть
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"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса, во дебил..дык оказывается штатами негласно руководит Сорос и поставил трамплина,который друг рашиста...айда и баран....
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