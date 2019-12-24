 Все четыре посла США в Украине были ставленниками Сороса, - Джулиани

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает журнал New York.

Отмечается, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал соответствующее заявление в интервью журналу 8 декабря после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину.

Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - заявил адвокат Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский окружен людьми, лояльными к Соросу, - Джулиани

Напомним, ранее Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину по делу об импичменте Трампа.

Юрист заявил, что Йованович умышленно не выдавала визы свидетелям, которые владели информацией относительно коррупционной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Как сообщалось, Мари Йованович, экс-посол США в Украине, была неожиданно отозвана со своего поста в мае. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джорджа Кента, Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.