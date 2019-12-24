Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает журнал New York.
Отмечается, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал соответствующее заявление в интервью журналу 8 декабря после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину.
Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.
"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - заявил адвокат Трампа.
Напомним, ранее Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину по делу об импичменте Трампа.
Юрист заявил, что Йованович умышленно не выдавала визы свидетелям, которые владели информацией относительно коррупционной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Как сообщалось, Мари Йованович, экс-посол США в Украине, была неожиданно отозвана со своего поста в мае. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джорджа Кента, Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
про його ставленників
Может лучше быть самостоятельными и независимыми?
у нас нормальные)))
не забудте стукануть своему модеру что вас обижают ;0-)))))))))))))))))))))
P.S. Привіт Спірідону з Семеном.
Соглашайся.
им нравится быть под управлением воровского рошена )))
Упокой Господи его душу. Амэн.
Слава тебе Господи! Амэн.
Он диктует свои условия главам государств.
Купи себе уже штанци побольше.
14 травня 1995 року избран іноземним членом Национальной академии наук України за спеціальністю: економіка, фінанси [8] .
17 червня 2014 відбулася Зустріч Президента України Петра Порошенка з Соросом, Який через свой фонд «Відродження» ініціював создания стратегічної групи радніків для допомоги українській власти у проведенні реформ и поінформував главу держави про підготовку стратегічного плану реформ для України [9] .
Рішуче Виступає за підтримку України ЄС та США. [10]
У 2015 году Сорос пробув в Україні Шість днів и у розмові з журналістамі заявивши, що ні в одній стране, в Якій працює его фонд ВІН НЕ БУВ так Довгого. Кроме того ВІН сказавши, Що намерен зайнятості стимулювання українських переселенців займатіся бізнесом [11] .
12 листопада 2015 року Нагородження орденом Свободи - за значні Особисті заслуги у зміцненні МІЖНАРОДНОГО авторитету Української держави, вагомий внесок у Впровадження соціально-економічних реформ, багаторічну плідну благодійніцьку діяльність [12] [13]Погляди [ ред. | ред. код ] Критика російської автократії [ ред. | ред. код ]
Джордж Сорос є послідовнім критиком Росії з ее авторитарно-бюрократична Політичною моделлю. Зокрема у 2005 Сорос заявивши в інтерв'ю австрійському часопису Die Presse , что «Росія винна буті віключена з групи " восьми провідніх промислово розвинення стран " як країна, В якій НЕ існує функціонуючої демократії, немає незалежних ЗМІ, немає Політичної опозиції та судова влада Залежить від правительства. Росія Зроби кроки у зворотньому напрямку » [14] . У січні 2013 на всесвітньому економічному форумі в&nbs
гегемониям на чужих землях?И какая разница тогда,кому продаваться имперцу ху"лу или глобализатору соросу-у этих систем ведь- сдохнет один-придёт другой-
мафия бессмертна.
Шохин и Югик
Прo голодупих бєню-б*голюбського-фірташа щось чули?
але ж і жуліані з трампом... теж ніяк не здохнуть