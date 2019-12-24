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 Противник 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

23 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем;
- недалеко от населенного пункта Старогнатовка - из станкового противотанкового гранатомета;
- возле Васильевки - из стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник осуществил обстрел из крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Пивденного.

"Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

"Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с нашей стороны нет" сообщили в пресс-центре ОС.

Противник 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167059
 
   
 Топ комментарии
 
Втрат у зведеннях стабільно нема, а Воїнів ховають по всій Україні.

Реально, війна іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
Хомчак учився у кацапів брехати?
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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На рассии в Хабаровском крае во время испытаний разбился супернавороченный истребитель пятого поколения Су-57, которым так гордится путлер. Земля ему стекловатой

Противник 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4141
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Втрат у зведеннях стабільно нема, а Воїнів ховають по всій Україні.

Реально, війна іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
Хомчак учився у кацапів брехати?
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Та ти що?- А ти Цензор погортай. Як не там так там похорон. Але ж ти вважаєш за краще вірити кацапам і Хомчаку, котрий під Іловайськом три доби десь ховався.
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Я вірю сводкам, до яких маю доступ. Позавчора один поранений, один загиблий - снайпер( За минулу добу дійсно без втрат.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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'Потерь нет'- лучшая и самая ожидаемая новость дня
Берегите себя, наши защитники
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Аби ж ще зведенням можна було вірити.
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Що таке "смерть в косою" для москалів?
- Воїн-укр з оселедцем
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На рассии в Хабаровском крае во время испытаний разбился супернавороченный истребитель пятого поколения Су-57, которым так гордится путлер. Земля ему стекловатой

Противник 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4141
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"Противник 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС" - нам врали, что Зеленский договорился о перемирии в Париже?
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Вої наші рідні! Наша слава, наша сила, наша мужність!
Покладіться на себе та бережіть один одного.
Доброго Вам здоров'я на довги роки!
Вклоняється Вам Україна.
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