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Все про:импичмент (454) Трамп (2708) Пелоси Нэнси (6)

 Спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что не знает деталей дальнейшей процедуры импичмента Трампу

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявили, что пока не представляют себе деталей дальнейшего процесса импичмента в отношении президента Дональда Трампа в Сенате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Палата представителей не может выбрать лиц, ответственных за импичмент, пока не узнаем, какого рода судебное разбирательство будет вести Сенат", - написала Пелоси в Twitter.

"Президент Трамп заблокировал (дачу показаний - ИФ) от свидетелей с его стороны, а также передачу документов из Палаты представителей и от американского народа - по надуманным жалобам о ходе дела в Палате. Какое у него оправдание сейчас?" - добавила она.

В свою очередь Митч Макконнелл заявил на телеканале Fox News, что республиканцы не будет препятствовать даче показаний в предусмотренный процедурой момент. Он отметил, что хотел бы прибегнуть к тем же способам проведения разбирательства, которые использовались при импичменте президенту Биллу Клинтону.

Он также заявил, что Пелоси "очевидно, верит, что она может указывать, как вести процесс (импичмента - ИФ)". Однако в то же время, по словам Макконнелла, Пелоси так и не передала необходимые бумаги в Сенат.

"Документы физически необходимо доставить в Сенат, и мы не можем продолжать, пока спикер не сделает этого", - отметил он.

Макконнелл подчеркнул, что "рано или поздно" Пелоси все-таки передаст документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей США одобрила импичмент Трампу

Западные СМИ напоминают, что ранее конгрессмены-демократы запросили у четырех нынешних и бывших сотрудников аппарата Белого дома дачу показаний в Сенате. Однако Трамп запретил им давать показания.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге на прошлой неделе Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в Сенате сейчас принадлежит партии Трампа республиканцам - 53 места. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Источник: https://censor.net.ua/n3167058
 
 
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https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/129757-markarova-na-valyutnyh-schetah-v-*****-bylo-80-mlrd-grn-v-noyabre-ostalos-20-mlrd-grn.html
Маркарова: на валютных счетах в июне было 80 млрд грн, в ноябре осталось 20 млрд грн

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что остатки на валютных счетах Государственного казначейства по состоянию на конец ноября 2019 года превышали 20 млрд грн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
При этом на конец октября текущего года на валютных счетах было около 35 млрд грн в гривневом эквиваленте. А самый высокий показатель в 2019 году пришелся на конец июня. Тогда на счетах Госказначейства было свыше 80 млрд грн. С тех пор он планомерно снижался.
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ага, моники зе!лоха и его ОП(Г).. впрочем, зебилы и так об этом знают Спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что не знает деталей дальнейшей процедуры импичмента Трампу - Цензор.НЕТ 8911
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ну,а как ты хотел?! тут без неё не обошлось.
Пасажир живёт в своей реальности.
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ей ботокс ударил в голову. она забыла кому отнести документы в Сенат . старушка в ноябре 2020 года пойдет на пенсию со всеми импичдаунами демократами .

...
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нет, она знает что делает, она держит интригу до конца и не передает документы намеренно, пока республиканцы не гарантируют ей "дотримання всих процедур", это ты ее не понимаешь просто, потому что в голове у тебя ветер
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