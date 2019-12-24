 Спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что не знает деталей дальнейшей процедуры импичмента Трампу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Палата представителей не может выбрать лиц, ответственных за импичмент, пока не узнаем, какого рода судебное разбирательство будет вести Сенат", - написала Пелоси в Twitter.

"Президент Трамп заблокировал (дачу показаний - ИФ) от свидетелей с его стороны, а также передачу документов из Палаты представителей и от американского народа - по надуманным жалобам о ходе дела в Палате. Какое у него оправдание сейчас?" - добавила она.

В свою очередь Митч Макконнелл заявил на телеканале Fox News, что республиканцы не будет препятствовать даче показаний в предусмотренный процедурой момент. Он отметил, что хотел бы прибегнуть к тем же способам проведения разбирательства, которые использовались при импичменте президенту Биллу Клинтону.

Он также заявил, что Пелоси "очевидно, верит, что она может указывать, как вести процесс (импичмента - ИФ)". Однако в то же время, по словам Макконнелла, Пелоси так и не передала необходимые бумаги в Сенат.

"Документы физически необходимо доставить в Сенат, и мы не можем продолжать, пока спикер не сделает этого", - отметил он.

Макконнелл подчеркнул, что "рано или поздно" Пелоси все-таки передаст документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей США одобрила импичмент Трампу

Западные СМИ напоминают, что ранее конгрессмены-демократы запросили у четырех нынешних и бывших сотрудников аппарата Белого дома дачу показаний в Сенате. Однако Трамп запретил им давать показания.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге на прошлой неделе Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в Сенате сейчас принадлежит партии Трампа республиканцам - 53 места. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.