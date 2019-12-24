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 Экономика, Общество
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Все про:коньяк (20) экспорт (581) шампанское (7)

 Украина прекратила экспортировать"коньяк" и "шампанское" - теперь это будет бренди и вино игристое

Украина прекратила экспорт продукции под названиями "коньяк" и "шампанское". Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба палаты.

В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Европейского совета, странами происхождения, которые могут использовать названия "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес", определены Франция, Италия и Испания.

"Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли [с Евросоюзом], Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес", – сказал Непран.

В пресс-службе сообщили, что теперь, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать вино игристое и бренди.

Согласно международному праву, использование названия "шампанское" закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампани, а "коньяк" – в регионе Шаранта во Франции. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась придерживаться международных стандартов региональных названий.

В октябре 2018 года гендиректор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко заявлял, что производители винодельческой продукции в Украине готовы переименовать шампанское и коньяк, как того требуют в Европейском союзе.

Закон №123-IX об усовершенствовании правовой охраны географических обозначений Верховная Рада приняла 20 сентября, а 9 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон касается в том числе брендов "шампанское" и "коньяк", а также сыров пармезан и рокфор. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали известны результаты голосования за новое название украинских коньяков

Источник: https://censor.net.ua/n3167057
 
 
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Потому что у нас это никакой не коньяк, и не шампанское...)
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Глупости - Крым Брют был получше хваленой Мадам Клико.
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Да чего уж там Кристала круче пишите )))
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Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес", - а буде продавати "коняка" , "ар-маньяк" , "храппа" , "сбрендил твой херес".
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ну,а шо ,вы разве против этого откровенного дерибана?)))
зелені ******* доляри зелені)
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Так назовите это например Одесса . Вот итальянцы продают это же шампанское , но называют это мартини
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