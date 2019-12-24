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Все про:посольство (573) Тейлор (135)

 С нового года посольство США в Киеве возглавит Кристина Квин до назначения нового посла, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что со следующего года американское дипломатическое представительство возглавит Кристин Квин.


Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Тейлор сказал во время онлайн-общения в Facebook.

"Заместитель главы миссии Кристина Квин - очень хорошо квалифицированный специалист и готова приступить с начала следующего месяца. Она будет отвечать за наше посольство в следующие несколько месяцев, пока настоящий, следующий посол будет избран и затем его кандидатура будет передана в Сенат на утверждение", - сказал американский посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США работают над тем, чтобы посольство в Украине возглавил очень квалифицированный человек, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3167056
 
 
 Топ комментарии
 
Тому, що посол повинен працювати з місцевою владою. Також відомо - з ким поведешся, то від того зебіліму наберешся.
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Мабуть не можуть зрозуміти з ким їм треба мати справу - з зеленою папугою, чи з бородатою бабусею
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І нє только. В засрашє, скорєє всєго занімалась тєхніческой развєдкой.

«Народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі[en] та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Воєнного коледжу армії США.
Займала посаду економічного радника у Посольстві США в Бангкоку (Таїланд) з 2013 по 2016, а також економічного радника у Лондоні (Велика Британія) з 2010 по 2013. З 2008 по 2010 - директор з питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки при Адміністрації[en] Президента (Вашингтон). З 2006 по 2008 - заступник радника з питань навколишнього середовища, науки, техніки та охорони здоров'я в Посольстві США в Москві, а з 2001 по 2005 - торговий директор Місії США при Європейському Союзі в Брюсселі (Бельгія). Вона також працювала в Манілі (Філіппіни), у Державному департаменті у Вашингтоні працювала над питаннями відносин з ЄС та двосторонніх відносин зі Словенією.
Заміжня, має дочку.»
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трудилась в мацкве и париже...покращення,блеать.
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І нє только. В засрашє, скорєє всєго занімалась тєхніческой развєдкой.

«Народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі[en] та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Воєнного коледжу армії США.
Займала посаду економічного радника у Посольстві США в Бангкоку (Таїланд) з 2013 по 2016, а також економічного радника у Лондоні (Велика Британія) з 2010 по 2013. З 2008 по 2010 - директор з питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки при Адміністрації[en] Президента (Вашингтон). З 2006 по 2008 - заступник радника з питань навколишнього середовища, науки, техніки та охорони здоров'я в Посольстві США в Москві, а з 2001 по 2005 - торговий директор Місії США при Європейському Союзі в Брюсселі (Бельгія). Вона також працювала в Манілі (Філіппіни), у Державному департаменті у Вашингтоні працювала над питаннями відносин з ЄС та двосторонніх відносин зі Словенією.
Заміжня, має дочку.»
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це саме той важковаговик,якого обіцяли американці?
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Чому американці так не поспішають спризнченням свого посла в Україні? Шо вони там собі задумали?
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Тому, що посол повинен працювати з місцевою владою. Також відомо - з ким поведешся, то від того зебіліму наберешся.
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Мабуть не можуть зрозуміти з ким їм треба мати справу - з зеленою папугою, чи з бородатою бабусею
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Кого бы не прислали - Трампа больше не изберут.
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этого перца надо сразу через детектор Большой Брехни пропустить, ибо в последние 30 лет только и Лжецов вашингтонский обком шлет
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