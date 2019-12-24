 С нового года посольство США в Киеве возглавит Кристин Квин до назначения нового посла, - Тейлор

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Тейлор сказал во время онлайн-общения в Facebook.
"Заместитель главы миссии Кристина Квин - очень хорошо квалифицированный специалист и готова приступить с начала следующего месяца. Она будет отвечать за наше посольство в следующие несколько месяцев, пока настоящий, следующий посол будет избран и затем его кандидатура будет передана в Сенат на утверждение", - сказал американский посол.
«Народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі[en] та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Воєнного коледжу армії США.
Займала посаду економічного радника у Посольстві США в Бангкоку (Таїланд) з 2013 по 2016, а також економічного радника у Лондоні (Велика Британія) з 2010 по 2013. З 2008 по 2010 - директор з питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки при Адміністрації[en] Президента (Вашингтон). З 2006 по 2008 - заступник радника з питань навколишнього середовища, науки, техніки та охорони здоров'я в Посольстві США в Москві, а з 2001 по 2005 - торговий директор Місії США при Європейському Союзі в Брюсселі (Бельгія). Вона також працювала в Манілі (Філіппіни), у Державному департаменті у Вашингтоні працювала над питаннями відносин з ЄС та двосторонніх відносин зі Словенією.
Заміжня, має дочку.»