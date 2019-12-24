 С нового года посольство США в Киеве возглавит Кристин Квин до назначения нового посла, - Тейлор



Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Тейлор сказал во время онлайн-общения в Facebook.

"Заместитель главы миссии Кристина Квин - очень хорошо квалифицированный специалист и готова приступить с начала следующего месяца. Она будет отвечать за наше посольство в следующие несколько месяцев, пока настоящий, следующий посол будет избран и затем его кандидатура будет передана в Сенат на утверждение", - сказал американский посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США работают над тем, чтобы посольство в Украине возглавил очень квалифицированный человек, - Тейлор