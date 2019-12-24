EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  266  7
Материалы по теме:
Все про:ООН (2904) Керченский мост (138) Гутерреш (88)

 Действия РФ относительно Керченского моста грубо нарушают несколько международных соглашений, - Украина обратилась к генсеку ООН

Украина выражает решительный протест по поводу очередного "визита" президента Российской Федерации во временно оккупированный Крым и открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

Об этом говорится в письме, написанным временным поверенным Украины при ООН Юрием Витренко, на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ни визиты российских должностных лиц в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить статус Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметил Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила России ноту протеста в связи с тем, что Путин открыл ж/д движение по Керченскому мосту

По его словам, действия России относительно так называемого "крымского моста" грубо нарушают Конвенцию ООН о морском праве 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и принципиально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни любое другое цивилизованное государство не признает тщетных попыток Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины", - пишет Витренко.

Украина требует от российской стороны, говорится далее в письме, "прекратить противоправные действия и любую деятельность на территориях Украины, временно оккупированных Российской Федерацией".

В постоянном представительстве Украины при ООН сообщили, что это письмо будет распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи ООН в рамках рассмотрения вопроса повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" и как документ Совета безопасности ООН.

Также читайте: Открытие ж/д-сообщения по Керченскому мосту - еще одно нарушение суверенитета Украины, - Линкявичюс

Ранее принятые резолюции Генеральной Ассамблеи непосредственно осуждают строительство моста как грубое нарушение устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных с Украиной визитов на Крымский полуостров.

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие вмероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3167053
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А на картинке что? Как там ***** смог проехать на паровозе?
 показать весь комментарий
 
Зато газ допомогаємо окупанту продавати.
 показать весь комментарий
 
 
Откуда дровишки?- «Из Крима, вестимо;
*****, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор генсека.)
 показать весь комментарий
 
 
решительный протест это круто...поцилыты ракетой в паровоз любой идиот зможэ...
 показать весь комментарий
 
 
Опять громкие крики и при этом торговлишка с оккупантами процветает.....
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется в Спортлото было бы надёжнее....
 показать весь комментарий
 
давайте дружно озабоченность выразим пусть им поплохеет
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх