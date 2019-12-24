 Издание "Страна" опубликовало фейк российских пропагандистов о гибели 4 сотрудников СБУ на Закарпатье, - Бутусов

Об этом он написал в Фейсбуке.
Бутусов отметил: "Очередной фейк российской пропаганды про "гибель опергруппы СБУ на границе с Венгрией" вбросил пророссийский сайт Страна
Ни один сотрудник СБУ, ни один сотрудник других силовых структур Украины на границе с Венгорией не погибал, такого рода информацию в Украине не скрывают, мы не РФ, и, конечно, я специально проверил эти данные у ряда сотрудников СБУ в Киеве и в Закарпатье.
Поразительно глупое и душераздирающее вранье сегодня в 21.59 вбросил главный пророссийский сайт украинского интернета Страна:
"Целую группу оперативников СБУ, в которую входили четыре офицера, две недели назад обнаружили убитыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье близ границы с Венгрией.
Об этом "Стране" рассказал источник в СБУ.
По словам офицера спецслужбы, найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ. По информации "Страны", оперативная группа СБУ из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией.
Об этом участке ранее много писали в центральных и региональных СМИ: дело в том, что непосредственно вдоль границы Украины местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений. Через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Видимо, СБУ в очередной раз попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы. Но тут их ожидала ловушка: оперативную группу просто убили.
По информации источников "Страны" в СБУ, спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову".
Текст подписан Александром Сибирцевым. Таким же именем подписывались многие выдумки "Страны" про войну на Донбассе - как якобы украинцы первыми открывают огонь, как они нападают сами, как несут огромные потери - и все это всегда подписывается неизвестными источниками. Главред Страны Игорь Гужва продолжает вести информационную войну против Украины - цинично и подло. И как обычно в тесной связке со СМИ РФ. Вот это реальная информационная война и дестабилизация.
Пока наши официальные структуры раскачаются до утра, российские СМИ уже занялись разнесением этого вранья по всему интернету со ссылкой на "Страну".
К сожалению, у нас информационное реагирование очень медленное всегда, системы работы на шестом году войны у государства нет. Поэтому это наша ответственность, гражданского общества, не помогать врагу распространением вранья".
так работает система распространения фейков российской пропаганды..
по такой же схеме, нам вдували фейки про "распятого мальчика", про убийство Порошенко своего брата(которого никогда не было), про продажу в Китай АН-225 "Мрия", и так далее..
"Страна.уа" это российский фейковый сайт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Я его уже одолжил, - ответил Насреддин.
В этот момент в сарае раздался ослиный рёв.
- Но я слышу ослиный рёв, - сказал сосед.
- Кому ты больше веришь: мне или ослу?
Про те. що Порошенко «Вальцман», про те, що у нього офшори. Що він «краде».
А з подачі русскіх фсбешників, наші ЗМІ 5 років ліпили БРЕХЛИВИЙ образ України, як: «самой коррумпірованной страньі в мірє !!!!»
Хоча не так важко впевнитись що то зовсім не так:
http://worldpopulationreview.com/countries/most-corrupt-countries/
«САМЬІЕ КОРРУМПИРОВАННЬІЕ СТРАНЬІ МИРА.
10 найбільш корумпованих країн за рейтингами американських новин та світових звітів за 2018 рік:
1. Нігерія
2. Колумбія
3. Пакистан
4. Іран
5. Мексика
6. Гана
7. Ангола
8. РОССІЯ
9. Кенія
10. Гватемала»