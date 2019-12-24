 Издание "Страна" опубликовало фейк российских пропагандистов о гибели 4 сотрудников СБУ на Закарпатье, - Бутусов

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Очередной фейк российской пропаганды про "гибель опергруппы СБУ на границе с Венгрией" вбросил пророссийский сайт Страна

Ни один сотрудник СБУ, ни один сотрудник других силовых структур Украины на границе с Венгорией не погибал, такого рода информацию в Украине не скрывают, мы не РФ, и, конечно, я специально проверил эти данные у ряда сотрудников СБУ в Киеве и в Закарпатье.

Поразительно глупое и душераздирающее вранье сегодня в 21.59 вбросил главный пророссийский сайт украинского интернета Страна:

"Целую группу оперативников СБУ, в которую входили четыре офицера, две недели назад обнаружили убитыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье близ границы с Венгрией.

Об этом "Стране" рассказал источник в СБУ.

По словам офицера спецслужбы, найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ. По информации "Страны", оперативная группа СБУ из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией.

Об этом участке ранее много писали в центральных и региональных СМИ: дело в том, что непосредственно вдоль границы Украины местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений. Через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.

Видимо, СБУ в очередной раз попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы. Но тут их ожидала ловушка: оперативную группу просто убили.

По информации источников "Страны" в СБУ, спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову".

Текст подписан Александром Сибирцевым. Таким же именем подписывались многие выдумки "Страны" про войну на Донбассе - как якобы украинцы первыми открывают огонь, как они нападают сами, как несут огромные потери - и все это всегда подписывается неизвестными источниками. Главред Страны Игорь Гужва продолжает вести информационную войну против Украины - цинично и подло. И как обычно в тесной связке со СМИ РФ. Вот это реальная информационная война и дестабилизация.

Пока наши официальные структуры раскачаются до утра, российские СМИ уже занялись разнесением этого вранья по всему интернету со ссылкой на "Страну".

К сожалению, у нас информационное реагирование очень медленное всегда, системы работы на шестом году войны у государства нет. Поэтому это наша ответственность, гражданского общества, не помогать врагу распространением вранья".

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