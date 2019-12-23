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Все про:Крым (22200) Литва (1365) Керченский мост (138)

 Открытие ж/д-сообщения по Керченскому мосту - еще одно нарушение суверенитета Украины, - Линкявичюс

Запуск железнодорожного движения по Керченскому мосту нарушает международное право.

Об этом в Twitter написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Строительство железной дороги по Керченскому мосту между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем это нарушение международного права. Литва никогда не признает незаконную оккупацию Крыма", - написал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила России ноту протеста в связи с тем, что Путин открыл ж/д движение по Керченскому мосту

Открытие ж/д-сообщения по Керченскому мосту - еще одно нарушение суверенитета Украины, - Линкявичюс 01

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие вмероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Также читайте: "Это жажда доказать свое величие", - Чийгоз о мосте в оккупированный Крым

Источник: https://censor.net.ua/n3167051
 
   
 Топ комментарии
 
интересно, а вазелин опять в коме или не знает чего сказать?
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А МИД зелебобиков что сказал, на этот счёт?
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То же что и МИД порохосрани- торговля с врагом очень выгодна Украине чтобы из-за каких то мелочей ругаться с Расеей.
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ну хоть МИД Литвы завстыдав крымськых партызан...
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сразу после : Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из РФ в аннексированный у Киева Крым как "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России". Об этом, как пишет Deutsche Welle, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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Согласно Женевской конвенции обеспечение оккупированных территорий - обязанность оккупанта.
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И нафик на каждый пук ***** писать ноту? Гитлеру кто-то озабоченность высказывал, когда он этот мост строил или бункер себе в Украине копал? Ясен пень территория оккупирована и оккупант там строит то что считает нужным, чего бумагу тратить?
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не на пук а на деиствие рашки и за это ещё и дети будет отвечать, так что руцким мужяться, разплачиваться придёться.
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мож яку премию учредить ссо за нэвтручання?
в свиновоз из трёх вагонов хоть кто-то прицелился?
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22 ИЮНЯ 1941 г. ссср вероломно напал на союзную нацистскую Германию.Вячеслав МОЛОТОВ свидетель
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А МИД зелебобиков что сказал, на этот счёт?
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То же что и МИД порохосрани- торговля с врагом очень выгодна Украине чтобы из-за каких то мелочей ругаться с Расеей.
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Если я не прав,то пусть рассекретят переговоры Молотова и Гитлера от 25 ноября 1940 года,под которыми стоит гриф.СОВЕРШЕНО СЕКРЕТНО!!!Хранить ВЕЧНО.
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интересно, а вазелин опять в коме или не знает чего сказать?
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Правда? А что же сделает Украина в ответ? Выдворит разейское посольство? Вряд ли. Скорее расставит ноги и тоже возобновит ж/д сообщение и торговлю с окупированными территориями.
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выразит сильную озабоченность, а может даже пальчиком погрозит 😂😂😂
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Крым должен житьь без коренного крымско-татарского населения.Ибооо Хан Крымский Девлет-Гирей сжег Москву до последнего дома в марте 1571 года.Мстя такая у рюсскага мира.
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А в следующем году получил люлей и бежал бежал что численность выжевших осталась 5-10 тыс человек, это был последний поход
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Быдло рюскае платило ДАНЬ крымским Ханам аж до 1701 года.Баран ты пацан))))))))
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крымский хан осман,странно да кац тупоголовый. А сынки его в моцкве чаи с царём гоняли.
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Литві Україна важливіша нід її презЕденту і міністру пристайці. Вони думають, як би пуйла не засмутити, чи може й про здачу криму в Парижі домовились, по тихому
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