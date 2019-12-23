 Открытие ж/д-сообщения по Керченскому мосту - еще одно нарушение суверенитета Украины, - Линкявичюс

Об этом в Twitter написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Строительство железной дороги по Керченскому мосту между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем это нарушение международного права. Литва никогда не признает незаконную оккупацию Крыма", - написал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила России ноту протеста в связи с тем, что Путин открыл ж/д движение по Керченскому мосту

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие вмероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Также читайте: "Это жажда доказать свое величие", - Чийгоз о мосте в оккупированный Крым