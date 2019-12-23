 Ощадбанк в 2020 году закроет 400-600 отделений из 2400

Об этом глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин рассказала в интервью изданию "FinClub", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас 2,4 тыс отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тыс. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы", - заявила Апин.

По ее словам, Ощадбанк уже начал оптимизацию сети, обновив более 650 отделений. При этом по старой модели все еще работают около 1,8 тыс филиалов.

"В следующем году нам нужно сделать выбор: переформатировать их под новую бизнес-модель или сократить. И затягивать этот процесс мы не можем, потому что это негативно влияет на эффективность работы банка", - отметила глава Наблюдательного совета Ощадбанка.

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Она уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

"Ведь филиал - это только один из видов предоставления банковских сервисов. Можно предоставлять услуги онлайн, можно в партнерстве с кем-то", - добавила Апин.