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 Общество
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Все про:закрытие (95) Ощадбанк (195)

 Ощадбанк в 2020 году закроет 400-600 отделений из 2400

Закрывать будут прежде всего филиалы со старой бизнес-моделью, предоставляющие небольшое количество услуг. В качестве альтернативы предложат онлайн-доступ.

Об этом глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин рассказала в интервью изданию "FinClub", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас 2,4 тыс отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тыс. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы", - заявила Апин.

По ее словам, Ощадбанк уже начал оптимизацию сети, обновив более 650 отделений. При этом по старой модели все еще работают около 1,8 тыс филиалов.

"В следующем году нам нужно сделать выбор: переформатировать их под новую бизнес-модель или сократить. И затягивать этот процесс мы не можем, потому что это негативно влияет на эффективность работы банка", - отметила глава Наблюдательного совета Ощадбанка.

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Она уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

"Ведь филиал - это только один из видов предоставления банковских сервисов. Можно предоставлять услуги онлайн, можно в партнерстве с кем-то", - добавила Апин.

Источник: https://censor.net.ua/n3167048
 
 
 Топ комментарии
 
В качестве альтернативы предложат онлайн-доступ.

ЗЕбилы возрадуйтесь вот она -- диджитализация!! а Зебилов пинком под зад на увольнение.
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прорыв последует потом, ну не может же зелённое божество врать.
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сколько народу сократят столько гонтарева не вкрала
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В качестве альтернативы предложат онлайн-доступ.

ЗЕбилы возрадуйтесь вот она -- диджитализация!! а Зебилов пинком под зад на увольнение.
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так єто зебы ощадбанк разворовали?или таки это ахметов имея два личных банка почему то имеет два миллиарда доларов долга перед ощадбанком,а его соратники кровосиси,а шоколядный барыга.....а уж каким это путём тот конченный пашинский заимел 5% акций державного ощадбанка!?
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прорыв последует потом, ну не может же зелённое божество врать.
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ні, там нормально бабло на ремонтах відмивають.
Ось яка ти, діджіталізація !! Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 4257

а по селах позакривають, землю селяни продадуть, то навіщо їм банки? Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 4257
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И вообще в Кабмине Дубилет всех может один заменить - программист однако
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Звільнять скоріш за все від 600 до 1000 чол. скорочують відділення де працює 1, 2 людини - то як привило сільські відділення.
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А в пустые помешения значит Приват банк заедет 😀😀😀
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Ні Приват ніякий інший банк не рветься в село.
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Она уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

Каской онлайн? Ощад этот традиционно банк всех пенсов и бабушек и дедушек, они там и за комуналку платят и пенсию получают . Какой нах онлайн..большинство из них не знают что такое Интернет.
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бубушек и дедушек списываем на усушку и утруску, как в совке на прод.складах делали...
Не вписались они "Все в одном смартфоне" от Зе..."
У нас в городке бабушки и дедушки в большинстве за Зе топили... - "Молодой и резкий такой - он то тех воров поразгоняет...., на внучка нашего похож..."
Внучек расскажет сейчас им за жизнь... Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 5839
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Абсолютно правильное решение.
Сегодняшний ощад напоминает совковые сберкассы - такой же затхлый и хамский.
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Я бы не сказал, что Ощад сейчас чем-то отличается от других банков. Более того, есть отделения 24 на 7, которые покруче чем у большинства банков. А в селах не будет и таких. И вообще им не нужно и хлеб доствлять, и медицина там лишнее.
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Беня решил сыграть по крупному. На хрена ему приват😀😀😀
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В ПГТ тепереча и отделений банка не будет. Пххха. Поздравляю.
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А ЗЕчем ЗЕбилам банки если у них денег нет??? А, а ,а?? Шах и мат вам порохоботы!!
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А зачем им там банк? Лопату выдадут и арбайтен 😀😀😀
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А кто будет много скиглить, тому тяпку дадут. Зеленую, с хорошим древком ))
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Ой, прежде чем на свои грабли наступать надо пробовать на чужие. У нас этот процесс привёл к тому, что народ требует создание государственного коммерческого банка или почтового.
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Вход в морг с подобным ремонтом выглядит еще прикольнее.
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онлайн-доступ...а зникнення грошей на рахунках пояснять квантовою заплутаністю...
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А ще добавимо закриття мережі сільської медицини.

Зробили разом!
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Онлайн терминал поставили, но банк закрівается в 5 часов вечера и к терминалам не пройти. Отаке. Диждитализация с 9 до 5 с перерывом на обед!!!
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очень правильно...можно всех этих куриц разогнать а добавить терминалов-банкоматов...всякой хрени диджитальной
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Краще сказати,що грошей вже не вистачає.Дебільна влада.
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Настільки вдало зебобіки "дохазяйнувались", що навіть банківські відділення рубають.
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Онлайн от Ощада если кто пробовал, то это просто перенос отделений из совка в интернет. Та же непроходимая тупость, заскорузлость и неповоротливость. Не уверен, что он изменится в лучшую сторону, а людей таки да - уберут
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Главное что Ощадбанк и Укргазбанк за последние 5 лет вытянули из бюджета докапитализацией и прочей муйней примерно 7 млрд. долларов!
Вполне логичен вопрос нах они такие нужны государству кроме как кормить правление Пышного и иметь кормушку для легальной вытяжки денег из бюджета?! Так что закрытие отделений вместо того чтобы продать или закрыть к чертям - это так чисто чтобы время потянуть а вдруг! Но по сути это бизнеструп в руках государства.
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Молодцы петеботы. Вместо развивать государственный Ощадбанк, они начали войну с Коломойским и вбухали 200лярдов в частный приватбанк спасая деньги олигархов. Я уже не говорю сколько миллиардов Гонтарева вбухала в спасение росийских банков.
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