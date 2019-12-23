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 "Хорошие новости", - в Совете Европы прокомментировали договоренность об обмене пленными между РФ и Украиной

В Совете Европы приветствуют достижение договоренности Трехсторонней контактной группы об обмене удерживаемыми лицами.

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости от ОБСЕ о договоренности относительно взаимного освобождения и обмена до конца года удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года", - заявил он.

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Хорошие новости, - в Совете Европы прокомментировали договоренность об обмене пленными между РФ и Украиной 01

Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами. По словам представительницы Украины в ТКГ Валерии Лутковской, в рамках обмена вернутся те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево, и кого не удалось забрать 2 года назад.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167047
 
 
 Топ комментарии
 
Для свиноботов и 8% конечно же плохая.
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Порошенко каждий день по сто полонених звільняв! А шмаркля за пів року тіки якихось моряків освободив, і ще не ізвєстно, чи не шпіони вони. Не бачу ніяких заслуг у Зєбєнєй.
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Зе бобики всего мира обьединяйтесь !!!
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Хорошие новости это когда вернут Донбасс и Крым...
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Для свиноботов и 8% конечно же плохая.
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Порошенко каждий день по сто полонених звільняв! А шмаркля за пів року тіки якихось моряків освободив, і ще не ізвєстно, чи не шпіони вони. Не бачу ніяких заслуг у Зєбєнєй.
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Дніпропетровець, подобається бути телепнем? Будь. "Добрі новини", - у Раді Європи прокоментували домовленість про обмін полоненими між РФ і Україною - Цензор.НЕТ 8807
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Тут треба уважно дивитись, що нам пропонують на обмін. Бо при ******* з мертвейчуком вже підсунули свиней.
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поверніть Порошенка і Медведчука у них на цій темі краще виходило піаритись "Хорошие новости", - в Совете Европы прокомментировали договоренность об обмене пленными между РФ и Украиной - Цензор.НЕТ 4809
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От гарні новини - що зветься:"насосали"...
правда волохатий лисого обійшов...
"Добрі новини", - у Раді Європи прокоментували домовленість про обмін полоненими між РФ і Україною - Цензор.НЕТ 4320
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Може нам їх розстріляти просто з заздрощів? "Добрі новини", - у Раді Європи прокоментували домовленість про обмін полоненими між РФ і Україною - Цензор.НЕТ 3412
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Совету Европу насрать на нас.У них одни интересы буфер с рашкой.Совет Европы это ещё те твари.
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Перевороти це внутрішні справи країни. Це ж не вони нам блазня в "прєзідєнти" призначили...
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