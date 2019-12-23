 "Хорошие новости", - в Совете Европы прокомментировали договоренность об обмене пленными между РФ и Украиной

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости от ОБСЕ о договоренности относительно взаимного освобождения и обмена до конца года удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года", - заявил он.

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Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами. По словам представительницы Украины в ТКГ Валерии Лутковской, в рамках обмена вернутся те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево, и кого не удалось забрать 2 года назад.

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