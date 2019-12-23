EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Экономика
  414  3
Материалы по теме:
Все про:Газпром (2977) Нафтогаз (2828) Транзит газа (146) Витренко Юрий (95)

 Нафтогаз собирается перенести "точки передачи газа" на российско-украинскую границу

Нафтогаз пытается договориться о переносе "точек передачи газа" на границу между Украиной и Россией и привлечь к их работе европейские компании.

Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина на переговорах с Россией хотела добиться того, чтобы европейская компания выступала посредником между "Газпромом" и украинским оператором газотранспортной системы. Эта компания получала бы газ на российско-украинской границе.

"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от Газпрома в Словакии, в Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России, и смогут потом этот газ продавать в том числе и в Украине по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину", - сказал Витренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину

Он отметил, что это "логический процесс", и "Нафтогаз" хочет перенести так называемые точки передачи газа на границу Украины и России.

"Потому что если это произойдет, я лично не вижу в этом рисков, если, конечно, это не будет определенное политическое решение, и будут какие-то непрозрачные компании, непрозрачно будут получать деньги для того, чтобы они помогали РФ реализовывать какие-то политические цели на территории Украины. Но это совсем другая история", - резюмировал представитель Нафтогаза.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко требует созвать СНБО из-за газового протокола, позволяющего украинским компаниям напрямую заключать соглашения с "Газпромом"

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3167046
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дивлюся в свій кондуїт - і справді, Bhakti Yoga - уродзоний зебіл. А кожен зебіл - як не збреше, так не існуватиме...
 показать весь комментарий
 
та не перший рік намагаються отримувати бабло за прокачку зі споживачів в Європі... Поки що - без толку: цього не хочуть ні касапія, ні проплачені газпуком єврошлюхи
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх