 Нафтогаз собирается перенести "точки передачи газа" на российско-украинскую границу

Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина на переговорах с Россией хотела добиться того, чтобы европейская компания выступала посредником между "Газпромом" и украинским оператором газотранспортной системы. Эта компания получала бы газ на российско-украинской границе.

"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от Газпрома в Словакии, в Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России, и смогут потом этот газ продавать в том числе и в Украине по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину", - сказал Витренко.

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Он отметил, что это "логический процесс", и "Нафтогаз" хочет перенести так называемые точки передачи газа на границу Украины и России.

"Потому что если это произойдет, я лично не вижу в этом рисков, если, конечно, это не будет определенное политическое решение, и будут какие-то непрозрачные компании, непрозрачно будут получать деньги для того, чтобы они помогали РФ реализовывать какие-то политические цели на территории Украины. Но это совсем другая история", - резюмировал представитель Нафтогаза.

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Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.