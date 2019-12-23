EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  868  37
Материалы по теме:
Все про:интернет (1507) Россия (74622) цензура (1154) изоляция (77)

 Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters"

В понедельник 23 декабря Россия провела ряд тестов, чтобы проверить, будет ли работать интернет, если страну отключить от мировой сети,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters на основе российской официальной информации.

Тестирование должно было проводиться на базе правительственных учреждений России, включая ряд министерств, ФСБ, Ростелекома и других. Частные телекоммуникационные компании, такие как Вымпелком, МТС и Мегафон и компания по кибербезопасности Лаборатория Касперского также должны были участвовать.

Тестирование проводилось для реализации закона о так называемом "суверенном интернете" в России.

Также читайте: В России проведут учения по изоляции интернета

Закон о "суверенном интернете" вступил в силу в России в конце октября. По нему, интернет-провайдеры должны установить оборудование, которое позволит власти выявить источник трафика и заблокировать его. Провайдеры также будут пропускать интернет-трафик через пункты, контролируемые государством, уменьшив зависимость от серверов, расположенных на Западе.

Декларируемая цель этого российского закона - защитить интернет от кибератак. Спикеры государства заявляют, что изменения не отразятся на пользователях.

Критики отмечают, что Кремль может использовать новый закон для того чтобы, по примеру Китая, ввести цензуру и закрыть Интернет от мира.

После введения закона "российское правительство получит еще больший контроль над свободой слова и информации в интернете", говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о новом российском законе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский канал "ТНТ" убрал из вещания сериал "Слуга народа", который не продержался в программе и сутки

"Закон о "суверенном интернете" иимеет целью создать законодательную основе для массового наблюдения и позволяет правительству обеспечить соблюдение интернет-пользователями законов, которые вредят свободе самовыражения и правилам приватности", - отмечает организация.

"Этот закон позволяет в значительных масштабах и без решения суда блокировать свободу слова и информации без соблюдения прозрачности, соответствующего судебного надзора, или контроля по сути, - говорит Рейчел Денбер, заместитель директора HRW по вопросам Европы и Центральной Азии. - это плохая новость для России , что создает опасный прецедент для других стран. Россия должна прекратить воплощать эту систему на фоне поддержать свободный и открытый интернет".

Также читайте: Россия готова к созданию "альтернативного интернета", - МИД РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3167045
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бог в помощь...чем раньше изолируют...тем лучше...мкньше винторого скота будет в инете...
 показать весь комментарий
 
 
25 декабря россия выходит из мирового интернета.прощай Билл Гейтс.Фейсбук и прочие инстаграммы твиттеры.Незалежная помойка путлера,это вам не Инс сто грамм стекломоя
 показать весь комментарий
 
 
Я - ЗА! Полная поддержка росо инициатив!
Боги! Я разрываюсь на части - куда мне записаться, к умным или к красивым?! Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 4319 Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 1460

 показать весь комментарий
 
 
Холопам сидеть и сидеть молча. Пусть прикрывают свою лавочку. Зато сразу будет видно пригожинских тролей
 показать весь комментарий
 
Вот это правильно. Не будет здесь всякая пи""""сня околачиваться.
 показать весь комментарий
 
 
І то вiрно! А ще краще ізолювати взагалі кацапську орду від решти світу
 показать весь комментарий
 
 
То то я смотрю половины зебилов сегодня не было на форуме...
Совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
Молодци.
Все краины уже роблют над кибербезпекой.

"Кто не успел, тот опоздал"
 показать весь комментарий
 
Якщо московити відключаться, іншим країнам вже можна не працювати над тою безпекою.
 показать весь комментарий
 
 
Яким боком ми до американо-китайських протиріч?
 показать весь комментарий
 
Хорошая новость на ночь.
в городе Тольятти по улице Базовая дом 20 обнаружена большая партия гнилого мяса от сдохших животных предназначенная для питания воинских частей.Директором и учредителем данной продукции является Наталья Рябинина.Предлагаю наградить даму орденом чЛенина за большой вклад в дохлость рф армии.
 показать весь комментарий
 
 
ввести цензуру и закрыть Интернет от мира.Источник: https://censor.net.ua/n3167045 - а не навпаки? кацапів закрити від всього світу!

Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 443
 показать весь комментарий
 
 
молодцы! Они готовятся к войне настоящим образом.
 показать весь комментарий
 
Тоді хай тестують, як жити без світла.
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрите как живут в Янгоне у них вообще интернета почти нет и все счастливы. Другие ценности! 54 кбит/с должно хватить всем!
 показать весь комментарий
 
От цікаво.

Зараз в США на всіх парах, йдуть роботи, по створенню супутникової мережі роздачі інтернету.
Таким чином, те що зараз ліпить Рашка, в один момент, стане недіючим непотрібом.
Просто пиляють бало.
 показать весь комментарий
 
Тут цікаве інше, американці ніколи не були альтруїстами, а тут такі гроші в халявний інтернет....
 показать весь комментарий
 
Не было бы счастья,да дурь кацапская помогла!!!
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, как много ещё нашего народа хостинг свои сайты на серверах в России?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх