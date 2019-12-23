 В 30 городах России прошли молебны против закона о домашнем насилии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую радиостанцию "Эхо Москвы".

В центре Москвы молитвенное стояние, по оценкам организаторов, собрало порядка восьми сотен человек, многие пришли с детьми. Эти люди считают, что принятие закона о домашнем насилии может привести к вторжению в дела семьи, в том числе, со стороны общественных организаций.

В определенный момент противники законопроекта развернули над собой большой транспарант, на котором было написано "За семью". Под этим лозунгом православные и патриотические организации проводят свою кампанию борьбы с инициативой.

Член совета общества "Двуглавый орел" и руководитель его столичного отделения Андрей Афанасьев в интервью "Эху" высказал мнение, что обсуждающийся проект закона о домашнем насилии может привести к разрушению семьи и государства.

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Законопроект о домашнем насилии предусматривает, в том числе, введение охранных ордеров, запрещающих преследователю приближаться к жертве. Авторы документа намереваются внести его на рассмотрение парламента РФ к концу января.