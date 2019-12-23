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 В 30 городах России прошли молебны против закона о домашнем насилии

Организаторами молебнов выступили православные, семейные и патриотические организации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую радиостанцию "Эхо Москвы".

В центре Москвы молитвенное стояние, по оценкам организаторов, собрало порядка восьми сотен человек, многие пришли с детьми. Эти люди считают, что принятие закона о домашнем насилии может привести к вторжению в дела семьи, в том числе, со стороны общественных организаций.

В определенный момент противники законопроекта развернули над собой большой транспарант, на котором было написано "За семью". Под этим лозунгом православные и патриотические организации проводят свою кампанию борьбы с инициативой.

Член совета общества "Двуглавый орел" и руководитель его столичного отделения Андрей Афанасьев в интервью "Эху" высказал мнение, что обсуждающийся проект закона о домашнем насилии может привести к разрушению семьи и государства.

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Законопроект о домашнем насилии предусматривает, в том числе, введение охранных ордеров, запрещающих преследователю приближаться к жертве. Авторы документа намереваются внести его на рассмотрение парламента РФ к концу января.

Источник: https://censor.net.ua/n3167044
 
 
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Русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
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Я т.ж. поддерживаю эти инициативы!
Где записывают?!
Этих "......" нужно п...здить, п...дить и п...дить!
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А после молебна алени пошли лупашить своих баб за то, что те на молебн против домашнего насилия не вышли.
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Досадно, что на "святом месте" ни единый поп алтарь не соорудил для сбора подаяний святому духу. В 30 городах России прошли молебны против закона о домашнем насилии - Цензор.НЕТ 9712
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не правильна молебня, свинособакам тільки так потрібно!

В 30 городах России прошли молебны против закона о домашнем насилии - Цензор.НЕТ 9032
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"Бьет бабу значит любит" - каждая женщина на Московии знает...
Это украинские панночки какие то не до развитые.., не понимают как это важно, когда пьяный мужик жинку бьет, а детей ремнем...- так семья крепче становится... В 30 городах России прошли молебны против закона о домашнем насилии - Цензор.НЕТ 557
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Интересно, а секта ПЦМП Онуфрия тоже за свою мацквацкую братию молилась? Как же руцькое православие, руцький мир и без мордобоя. Верните московитам "Домострой"

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