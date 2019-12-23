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 В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой

Осталось согласовать несколько вопросов, решение по которым, как ожидается, будет найдено в ближайшие дни.

Об этом на приеме в посольстве России в Беларуси заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Дмитрия Крутого, стороны в первую очередь ведут диалог по экономическим вопросам, политические темы не стоят на повестке дня.

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"На сегодняшний день у нас по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, доуточнятся в ближайшие 2-3 дня, весь интеграционный пакет согласован. И мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений. В первую очередь это будет экономика", - заявил Дмитрий Крутой.

Первый вице-премьер констатировал, что работа сначала шла очень медленно, когда еще только начали готовить программу углубления интеграции. "Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации и столкнулась по сути с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее, - отметил Дмитрий Крутой. - И нам как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем".

"Эти все войны, которые у нас происходили - газовые, нефтяные, сахарные, проблемы с доступом тракторов, молока или чего-то еще - конечно, они на отраслевых наших регуляторов наложили отпечаток определенной абсолютно нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы. Но когда люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения (поступило с самого верха такое указание), теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел", - заявил первый вице-премьер.

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Напомним, 20 декабря около полутора тысяч человек, преимущественно молодежь, прошли шествием по центру Минска и провели у Дома правительства митинг против интеграции с Россией.

Ранее в тот же день по результатам переговоров в Санкт-Петербурге Россия и Беларусь не договорились о налогах, нефти и газе. Финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют эти три группы вопросов, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин после переговоров.

Источник: https://censor.net.ua/n3167042
 
   
 Топ комментарии
 
все эти протесты за независимость , которые проходили недавно в Беларусь оказались до сраки...
Аншлюс, значит аншлюс.... - пускай и полу-добровольный....
Была такая страна....
Помянем...
Сначала они отказались от своей мовы.....


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сябров в стойло.....проглотят?
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а я говорил что рузький с белорусцем братьянавекъ. теперь белорусцы будут адиннарот с мордвой и удмуртами. и правильно. тут не прокотила у них болотная хитрожопость.
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тут не прокотила у них болотная хитрожопость..... Где то читал,что белоруссы в ГУЛАГе не сидели,что то у них стадное ,отрядное ,колхозно коллективное есть. В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 8273
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В рос. СМИ, наверняка, читали. А так - ложь!
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всмысле у вас нет хитрожопости или вы стадо?что ложь?
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милая, та вы отсосете, поверь, ви ж етіх рузькє боітєсь)та і нє очєнь хотітє отваліть от ніх подальше.ви ссикуни, как і русня!
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тут не прокотила у них болотная хитрожопость.

почему же не прокатила??..минимум 73% ЗЕбилов уставших от войны вполне согласны с беларусами и тоже хотят интегрироваца с Рашкой..Да и местные шуты квартальные помогают.
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Не ..теперь пусть ЗЕбилы сами воюют...я загран паспорт уже оформил...ЗЕбилам удачи. ЗЕбилы сосут кацапский болт, а я должен за них воевать??? а они мне же в спину будут стрелять и называть агрессивным меньшинством которое против мира с Расиюшкой?? не не ..нема дурных, так не пойдёт...Пусть 73% Зебилятни сами разбираюца. Хотя думаю это быдло сразу сдасца рашке..
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над тобой адепты секты штейна которых ты зебилами назвал наверное поглумились сексуально?
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ну у меня загран ещьо с 2004, потом в 2015-ом переделал на биометрический, но никогда никуда не валил, а тут из-за каких-то питухов сваливать) та не братан, будем воевать, тока я пока не понял как
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то ясно, а нам , що робить. з західу приднестріввя, зі сходу ордло , з півночі ці ****** коаліції
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И стадо баранов вернётся в прежнее московское стойло,чтобы поднять величие Московии. на слово Россия язык не поворачивается ,так как это есть Московия + колонии Московии
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все эти протесты за независимость , которые проходили недавно в Беларусь оказались до сраки...
Аншлюс, значит аншлюс.... - пускай и полу-добровольный....
Была такая страна....
Помянем...
Сначала они отказались от своей мовы.....


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Угу, пока мы там собираемся, вы оп ,и обошли нас на повороте. Все подписали и наша скидка на газ к вам перешла. Ну что сказать, перехитрили Батьку.
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Все, скоро ты будешь таким же русским, как рамзанка дыркин. Радуйся. В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 6973
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так это лукавый цыган сам и свозил их до менцка. он все выторговывает у ***** чтобы его коленька стал потомственным председателем беларпуского колхоза. в составе вяликой хакассии конечно.
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А как у нас ? Как в америке решат, так генпрокурора и заменят. Очень самостоятельная и независимая страна.
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Московия ордынская придумала чудные имена соседним колониям...БелаРУСЬ,,МалоРОССия, НовоРОССия и сама московская ОРДА стала РОССия В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 7093
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Шутки шутками, а граица с непредсказуемой руской мразью продлевается на сотни км, и, т.о., оттягивает силы и ресурс...
Ну и еще: если белорусы формально впустят к себе кацапских свиней, если узаконят их у себя пребывание, Белорусь уже никогда не избааится от масквабадского ига. А там и чурбаны кадыровские гнездиться начнут, как в Киеве в начале-средине 90-х... тогда полная жопа
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Зачем спрашиваешь? По сравнению с Брежневым тут все вьюноши.
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Украинский народ уже стал "биомассой", мнением которого уже никто не интересуется, все решают за нас олигархи?
ГУЛАГ возрождается, украинцев - в Сибирь, а в Украину переселят благонадежных русских?
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...неважко здогадатися, ким їх замістили

bamr

@bamr69


Частка загиблого населення у Другій світовій війні країн Європи по відношенню до довоєнного.

В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 4157
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хєрово, враховуючі , що малорос Зє Україну зливає, а ту щє буде загроза не тількі зі Східа , щє й з Півночі. навіть незнаю
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а что малоросцы стали обрезными мыролюбцами? или наоборот обрезные мыролюбцы стали реформистами?
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нет такого народа - белорусы, есть тупое стадо баранов, ни языка своего, ни гордости, ни веры, ни родины..., все, аллес капут...
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Ну наши 73% ЗЕбилов уставших от войны, лёжа на диване и смотря Скотов по Г+Г тоже не сильно то отличаюца. Если бы не агрессивное меньшинство то 73% ЗЕбилов давно бы тоже интегрировались вместе с беларусами.
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Моника Зеленски к 2024 году приведёт и Украину в союз с Россией . Так что вам украинцам рано радоваться и ничего с белорусов смеяться. Зачем Моника Зеленски зачищает ветеранов войны русско-украинской ?
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Сьогодні про потяг через міст. В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 1167
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Думаешь проблема в Монике? А что если проблема не в Монике, а в 73% ЗЕбилов малороссов?? А что если ЗЕбилы малороссы сами осознанно выбрали себе прокацапскую Монику шоб друж...сосать мышебратьям???
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кто такой этот макарчук? это свиносявка пинкиса эльза?
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да я и не сомневался .у ***** есть все рычаги для давления на БЕЛОРУСИЮ . и все военные там с ментами там за ***** . как и наши были в большинстве своем . пообещали зарплату .а больше менту нихуя и не надо . кому служить ***** .
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S Belorus vsio jasno.Budet gubernija rosiji.A mogla byt kak normalnaja Evropejskaja strana.
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не могла. слишком долго хитрожопый цыган доил русню.
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5 дней назад на тему интеграции России и Беларусь разговаривал с белорусом в Дании. Он мне сказал , что в Беларусь уже не хватает работников , все разъехались , остальные бухают . Так что Беларусь уже нет
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