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 Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске

Лидер партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе в IT-компании.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook партия "Голос", информирует Цензор.НЕТ.

"В субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", - сообщили в "Голосе".

По данным издания "Белорусский партизан", Вакарчук выступал на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.

При этом за выступление нардепу якобы заплатили 100 000 евро, а райдер предусматривал запрет на фото- и видеосъемку выступления.

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Wargaming уже 20 лет работает на рынке компьютерных игр. Центральный офис компании находится на Кипре, а центры разработки – в Минске, Киеве и Санкт-Петербурге.

Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167041
 
 
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Это первый шаг к выходу из Минских соглашений! Так их, Славко!11
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Артист есть артист.Не дано им стать лидером нации.Неужели денег на жизнь не хватает?
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А Петралексеич будет своих поросят ещё радовать концертом?
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А ты шо хитрый ЗЕбил думаешь пожрал на корпотариве у своих шутов квартальных, а потом ещё и у Петика начавкаешься????...у какой ЗЕбил ..., вроде ЗЕбил ЗЕбилом, а мыло не жрёт..
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Этот бред у вас песней зовется, парнокопытное? Ты хоть сам понял, что ты пророхкало?
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ну честно выступил, честно заработал. Лутше обьясните как 41 лям украденный с Привата оказался на офшорках ЗЕкловуна..вот это интересно.
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надеюсь он также честно заплатит налоги и мы увидим это в его декларации
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Ну я лично за офшорки Славика не слышал. Ты что то знаешь про офшорки Славика? Я не знаю. Насколько мне известно он всегда платил налог в Украине. Зато я знаю одного честного шута квартального, который весь в офшорках и ни копейки налога в Украине не платил никогда, и не платит, и не будет платить.
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а міг би на передовій безкоштовний концерт дати нашим захисникам...
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Океан Ельзи потрібно віддати у сліпий траст. Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске - Цензор.НЕТ 2949
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Лучше пусть поёт, политик из него так себе.
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Скоро и Зеля в кремле уем на рояле сыграет 😜. Это вопрос цены ! 😂
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Мдя... Це така принципова позиція "Голосу"?...
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привет своим избирателям от Славика....- немножко не до них правда.. Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске - Цензор.НЕТ 3935
100 долларов, есть 100 долларов.....(с)...
достоинство депутата ВР представляющего свою страну? - нет, не слышали..., на корпоратив позвали...
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