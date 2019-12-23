EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  306  12
Материалы по теме:
Все про:Нафтогаз (2828) Россия (74622) Транзит газа (146) Витренко Юрий (95)

 Украина работает над системой договоров, которые минимизируют или уберут риск отказа РФ от транзита газа, - Витренко

Существует риск, что Российская Федерация откажется от транзита газа через Украину.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на hromadske заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель

Витренко подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над "системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск".

"И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", - отметил представитель Нафтогаза.

Он добавил, что Нафтогаз рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины.

"Чтобы все же оказывалось определенное давление на российскую сторону, чтобы они действительно добросовестно отработали эти документы, и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был внедрен в жизнь, а не остался только на бумаге", - резюмировал Витренко.

Также читайте: "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3167040
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пізно, ідіоти..... все, що можна - вже просрали..... тепер в мертвечука будете газ купувати Украина работает над системой договоров, которые минимизируют или уберут риск отказа РФ от транзита газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4389
 показать весь комментарий
 
 
У нас с Россией отношения вроде налаживаются уже, так что риск её отказа от транзита минимизируется сам собой и без коболевых с витренками.
 показать весь комментарий
 
ЕСЛИ ОНИ СОБРАЛИСЬ ИСПОЛНЯТЬ КОНТРАКТ ТО НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ ОТКАЗА ОТ БУДУЩИХ АРБИТРАЖЕЙ. А ТАК ОНИ НА ПЕРЕД СТАВЯТ УСЛОВИЕ ЧТО КОНТРАКТ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ АРБИТРАЖЕЙ, ТО ЕСТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ ИСПОЛНЯТЬ КОНТРАКТ! И ТУТ РУКОВОДСТВО ВЕРИТ ПУЙЛУ ЧТО ОНО НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ТРАНЗИТА КОГДА ИМ ВЗДУМАЕТСЯ! А В АРБИТРАЖ УЖЕ НЕ ПОДАШ!
 показать весь комментарий
 
Спочатку робимо, а потім думаємо що ж ми зробили.
 показать весь комментарий
 
Путлерская помойка сегодня,это что россия 1905 года.дело распада только в дате оного
 показать весь комментарий
 
що він несе, цей вітренко, і в загалі, на кого він працює на народ України чи московії ???
 показать весь комментарий
 
Добыча газа,нефти транзитные системы,тяжелая и энергетическая промышленности должны быть возвращены в государственную собственность так как безопасность самой страны зависит именно от них.А теперь мы отдали самое ключевое олигархам и фактически они управляют Украиной а не правительство страны.А эти олигархи все заточены в сторону кацапии.
 показать весь комментарий
 
 
Меж тем банк развития Китая дал бацьке Лукашенко кредит в сумме 3,5 миллиаррда юаней.А где же союзное гасударства россии и белораши?Тазиком накрылоось.Ню ню
 показать весь комментарий
 
Сказал сын матери которая по уши в ссср.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх