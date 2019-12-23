 "Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
По мнению архиерея, переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины.
"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни лишь попытки сейчас прорекламировать ее предложениями "удвоение празднования") потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - отметил архиепископ Евстритий.
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По его словам, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.
Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги".
Меня это вполне устраивает...
моя семья и многие мои знакомые уже отмечают Рождество 25-го..., как то это более естественно вписывается и в пост, и в Новый Год и со всем цивилизованным миром вместе...
Мы дома не решали специально..., само утвердилось 25-е...., а 7-е какая та мало разумная московская архаика...
Православні (ортодоксальні) християни заснували США.
І ще, ти свій День Народження, теж привязуєш, до метеоумов?
А 25 грудня, це дата Сонячно астрономічна. Починає прибувати денна частина доби.
А є Різдво ЗГІДНО ГРИГОРІАНСЬКОГО календаря (точного календаря), і ЮЛІАНСЬКОГО календаря, який кожні 128 років, дає похибку в ОДИН день !!!!!
І цих похибок за 2019 років від Народження Христа, набралось, аж 14 днів !!!!
не потрiбно поспiшати.
путинбог нападет
А не зло - ПОНЄДЄЛЬНІК.