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Все про:календарь (33) Рождество (253) Евстратий (Зоря) (75) ПЦУ (513)

 "Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ

Член синода Православной церкви Украины, глава синодальной богословско-литургической комиссии архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) прокомментировал споры по вопросу о переносе даты празднования Рождества и календарной реформе в ПЦУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в  фейсбуке.

По мнению архиерея, переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни лишь попытки сейчас прорекламировать ее предложениями "удвоение празднования") потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - отметил архиепископ Евстритий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дата это не догма", - Епифаний о переносе даты празднования Рождества

По его словам, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги".

Также читайте: ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/n3167039
 
   
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В цьому є певна логіка і здоровий глузд. Значить тоді розбуловуйте церкву а календар потім.
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Хтось з тих, хто користується інтернетом, хвилюється з питань релігійного життя?
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А це нічого, що засновник Інтернету, Тім Бернерс-Лі, був віруючою людиною ?
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Пусть будет два рождества!!!
Меня это вполне устраивает...
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ну не знаю...
моя семья и многие мои знакомые уже отмечают Рождество 25-го..., как то это более естественно вписывается и в пост, и в Новый Год и со всем цивилизованным миром вместе...
Мы дома не решали специально..., само утвердилось 25-е...., а 7-е какая та мало разумная московская архаика...
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Православие является самой примитивной и языческой религией.Дикая обрядность служение на церковно-славянском языке,который относится к т.н.мертвым языкам,жирные попы не знающие толком библию,25 тысяч святых и прочий бред.
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Ви плутаєте, вважаючи, що гібрид іслама, християнства і поганства на Россії, є «православієм/правовєрієм».

Православні (ортодоксальні) християни заснували США.
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Абсолютно согласен, перенос даты празднования Рождества и календарная реформа в ПЦУ это настоящая глупость.
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У нас Григоріанський календар не співпадає з кліматичними умовами. Новий рік може бути з дощем, а по старому на Новий рік завжди мороз. Те ж саме і з Різдвом.
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Надо бы сместить земную ось и перенести дни солнцестояния
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У нас тепліше ніж в Європі?
І ще, ти свій День Народження, теж привязуєш, до метеоумов?
А 25 грудня, це дата Сонячно астрономічна. Починає прибувати денна частина доби.
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До чого тут клімат? На 4 Архієрейскому Соборі було прийнято вважати дату народження Спасителя саме 25 грудня, тому що по-перше, ніхто не знає точної дати його народження, по-друге, сам в цей час починає подовжуватися день, а ніч стає коротшою. Тому, Різдво-це є перемога світла над темрявою. А Христос своїм народженням приніс людям світло.
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Та ви просто поясніть, людям, що немає ніякого КАТОЛІЧЄСКОГО і ПРАВОСЛАВНОГО Різдва !!!
А є Різдво ЗГІДНО ГРИГОРІАНСЬКОГО календаря (точного календаря), і ЮЛІАНСЬКОГО календаря, який кожні 128 років, дає похибку в ОДИН день !!!!!
І цих похибок за 2019 років від Народження Христа, набралось, аж 14 днів !!!!
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спочатку - Церква, потiм - нормальний календар зi всiм Християнським свiтом.
не потрiбно поспiшати.
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не делайте этого а то путин бог нападет
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Введите два календаря и не морочьте голову! И так все два раза "это всё" празднуют. "Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ - Цензор.НЕТ 6341
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треба святкувати Різдво разом з усім світом, а думка кгбшних продавців віри цікавити нас не повинна
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О! Предлагаю сделать Рождество продолжительностью две недели! Никто не подкопается! "Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ - Цензор.НЕТ 6333
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До войны пользовались Григорианский календарем в 43 Сталин передумал и перешли на юлианский"Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ - Цензор.НЕТ 5347
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Головне, що Першим днем на тижні була НЕДІЛЯ !
А не зло - ПОНЄДЄЛЬНІК.
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