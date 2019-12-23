 "Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

По мнению архиерея, переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни лишь попытки сейчас прорекламировать ее предложениями "удвоение празднования") потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - отметил архиепископ Евстритий.

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По его словам, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги".

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