EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  739  12
Все про:бизнес (1245) закон (2704) Зеленский (4088)

 Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора", который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 г.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции", - говорится в обнародованном на сайте президента в понедельник вечером сообщении.

Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части согласования украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора с законодательством ЕС.

Также читайте: Кабмин создал Офис финансового контроля, он будет защищать бизнес от мошенничества, - Гончарук

Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и/или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент, имеющий сейчас максимальную власть в стране, - Порошенко

В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

"Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности"; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые)", - говорится в сообщении.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук анонсировал запуск программы дешевых кредитов для малого бизнеса

Источник: https://censor.net.ua/n3167037
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Клоун и в цирке клоун и в администрации президента клоун. Правильно сказал Соскин, что человека научили делать, то он и будет делать , где б он ни работал.
 показать весь комментарий
 
 
Eispickel - совпало то как...

я тоже это выложил ниже...
 показать весь комментарий
 
 
Раз не складывается союз с Европой - логично, что есть силы заинтересованные в союзе с РФ. Эти силы имеют очень маленькие квоты и не могут продавать свою продукцию в Европе и США, зато взамен имеют санкции от РФ. А им хочется зарабатывать. И, скажу я вам, как олигархи на сходке порешают - так и будет. Ни нацкорпус, ни правый сектор ничего здесь не решают. Так, просто, пошуметь, камнями покидаться...
 показать весь комментарий
 
Ти помниш такого співака Левко- Дурко? Випадково не ти йому пісні писав?
 показать весь комментарий
 
 
верить - не верить каждый решает сам....
я поверил ....
могу добавить - этот Соловей довольно известная и информированная личность имеющая много друзей в рос.полит.тусовке...



Вал Мишель

@VALMICHEL7

·2 ч

ПОЛНЫЙ СЛИВ
Соловей: Последний спокойный год в Российской Федерации заканчивается.
К лету будет создано Союзное государство России и Белоруссии.
Есть вариант - присоединение Украины к Союзному государству.
Утвержден олигархами, обсуждался с Зеленским.

https://www.mk.ru/politics/2019/12/22/nazad-v-sssr.html

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора - Цензор.НЕТ 781
 показать весь комментарий
 
 


Пэт Люра

@Pet_lyra

Всегда так было.
Сначала набросить с одной стороны, а потом с другой.
А потом отойти в сторону и наблюдать.
Обратили внимание -- никто почти не воюет с ватой. А про регионалов давно забыли. Потому, что не актуально.
ФСБешный опыт не пропьешь.
В свое время так раскололи ОУН.
 показать весь комментарий
 
 
што то плохих бояр развелось...бубочка же не в курсе
Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду - Цензор.НЕТ 1621
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх