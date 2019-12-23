 Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции", - говорится в обнародованном на сайте президента в понедельник вечером сообщении.
Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части согласования украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора с законодательством ЕС.
Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.
Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.
При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и/или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.
Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.
В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.
"Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности"; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые)", - говорится в сообщении.
Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
я тоже это выложил ниже...
я поверил ....
могу добавить - этот Соловей довольно известная и информированная личность имеющая много друзей в рос.полит.тусовке...
Вал Мишель
@VALMICHEL7
·2 ч
ПОЛНЫЙ СЛИВ
Соловей: Последний спокойный год в Российской Федерации заканчивается.
К лету будет создано Союзное государство России и Белоруссии.
Есть вариант - присоединение Украины к Союзному государству.
Утвержден олигархами, обсуждался с Зеленским.
https://www.mk.ru/politics/2019/12/22/nazad-v-sssr.html
Пэт Люра
@Pet_lyra
Всегда так было.
Сначала набросить с одной стороны, а потом с другой.
А потом отойти в сторону и наблюдать.
Обратили внимание -- никто почти не воюет с ватой. А про регионалов давно забыли. Потому, что не актуально.
ФСБешный опыт не пропьешь.
В свое время так раскололи ОУН.