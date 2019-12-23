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Все про:банкротство (282) хищение (464) Дельта Банк (21)

 Руководству правления "Дельта банка" объявлено подозрение о хищении 4,4 млрд грн, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение двум бывшим чиновникам АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту завладения по предварительному сговору группой лиц средствами банка (ч.5 ст.191 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшему главе совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", - сообщает пресс-служба полиции.

Так, правоохранители установили, что должностные лица "Дельта Банка" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Кроме того, указанные должностные лица банка для прикрытия своей незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

"Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 млрд грн", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц и владельцев Дельта Банка к такой противоправной деятельности.

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В свою очередь пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в настоящее время органами прокуратуры принимаются меры для установления местонахождения и задержания подозреваемых.

Как сообщалось, 10 мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил, что добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн.

Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

Также читайте: Фонд гарантирования вкладов проведет международные расследования банкротств "Дельта Банка" и банка "Надра"

Источник: https://censor.net.ua/n3167035
 
   
 Топ комментарии
 
а чого собака павлова цікавиться свинячими хвостами?
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Були тільки жаб'ячі лапки🐸
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чего это? можно подумать все проводки лично через гонтареву шли.
мудаки, вроде коломойского денег клиентов накрали, а крайней пытаются гонтареву сделать.
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а чого собака павлова цікавиться свинячими хвостами?
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а где свыня с сивохой переплелась, али склещились? чисто обевропеились
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Та бог його знає де сівоха з лєнкою пересікався, може на розсміши коміка?
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зедрочерам свини везде мерщатся видно с голодухи
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Це фото з твого паспорта? Світла малувато, тінь якась тобі на очі падає.
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Попереду будуть нові махінації з подібними банками.
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В смысле?
Лерка возвращается в НБУ? Руководству правления "Дельта банка" объявлено подозрение о хищении 4,4 млрд грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9026
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Интересно сколько потужному банкиру Гонтаревой отстегнули за такие операции. Без ее ведома это 100% делаться не могло.
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чего это? можно подумать все проводки лично через гонтареву шли.
мудаки, вроде коломойского денег клиентов накрали, а крайней пытаются гонтареву сделать.
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сначала отстегнули свынюке и свынюка вместе с гонтаревой за 25% прокрутили операцию, где-то читал, что столько стоит
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Опять ЗЕбил нагло брешет, при Гонтаревой этот на тот момент 3й банк по обьёмам депозитов успешно ликвидировали выплатив всем. Сам лично получил выплату до копейки. Было 2 депозита, гривна и баксы..всё вернули. И даже по лутшему курсу на момент введения временной администрации курс был 28, а на момент выплаты 26, Я получил баксовый депозит гривнами по курсу 28!! И сразу откупил баксы по 26 что мне было выгодно. Причём вернули всё с начисленными процентами!!! так что заткнись уже про Гонтареву визжать ЗЕбил.
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Правильно, при Гонтаревой банк дограбили, ликвидировали чтобы замести следы, ценное имущество продали за бесценок кому нужно, а лохам вроде тебя компенсировали вклады из государственного бюджета чтобы не сильно роптали. Перемога!
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А я смотрю тебе беня из украденного в приввте щедро платит ,Как там у мамы под юбкой не сильно селёдкой пахнет ?
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На строительство одной Республики был выдан кредит на 2,7 млрд гривен.По курсу 8.Сейчас едва продали залог за 600 млн по курсу 25.Итого только на одной стройке было украдено порядка 300 млн долларов.На строительство небоскреба возле ЗАГСа было взято в другом банке 500 млн долларов.Не построено и половины, хотя весь бюджет должен быть 500 млн.А еще есть Рамада, Гулливер, которые тоже обошлись в сотни миллионов долларов.Это только по нескольким бизнес центрам в Киеве украдено при Яныке более млрд долларов.То есть деньги были выведены задолго до Гонтаревой,залоги неликвидны.Гонтарева всего лишь пристрелила эти пустышки, чтоб не мучились, денег там не было
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Лагун уже вместе с Жеваго ловит рыбу на берегу Мертвого моря .
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Верной дорогой идут товарищи - беня путь указал
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Опять Гонтарева зебилам в штаны насрала
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Судя по всему у ЗЕбилов никаких перемог не предвидица, так что Гонтарева с Порошенко будут усиленно срать ЗЕбикам в штаны ещё около 5 лет точно.
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Не хотелось бы , чтобы они с обосраными штанами ходили , т к это ударит не только по зебилам , но и по всем в Украине , но похоже у нас карма такая (((
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