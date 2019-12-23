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 Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов

23 декабря адвокат Александр Чибирдин вышел из СИЗО в Одессе, где он пробыл с марта 2017 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Национальной асоциации адвокатов Украины. 

Освобождение адвоката стало возможным благодаря тому, что необходимую сумму залога собрала Ассоциация адвокатов Украины. Добровольные пожертвования адвокатов аккумулировались в Благотворительном фонде помощи адвокатам. Собранных средств было недостаточно, поэтому была задействована помощь Высшей школы адвокатуры

"Я хочу поблагодарить за поддержку председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидию Изовитову, Высшую школу адвокатуры, Комитет защиты прав адвокатов НААУ, а также всех коллег, которые приняли участие в моей судьбе. Надеюсь, что в дальнейшем мы доведем это дело до справедливого конца, и все увидят насколько бессмысленным является обвинения и насколько трудно добиться правды в нашем государстве", - сказал Александр Чибирдин во время встречи с коллегами сразу после освобождения.

У СИЗО Чибирдина встретили одесские адвокаты Владимир Мацко и Светлана Немерцалова, которые работают в молодежной комитете NextGen Odesa, а также защитник Чибирдина - Иван Прилепский.

"Сегодня НААУ доказала, что будет защищать права и свободы каждого адвоката, а также требовать под государства соблюдения профессиональных прав и гарантий. Нарушения его прав было вопиющим случаем, поскольку даже без вручения подозрения Чибирдин содержался под стражей очень длительный период ", - прокомментировал Владимир Мацко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальная ассоциация адвокатов Украины внесла необходимую сумму залога - 768 400 гривен - за адвоката Чибирдина

Напомним, дело адвоката Чибирдина с момента ее начала находилась в постоянном фокусе внимания Национально ассоциации адвокатов. О нарушении его профессиональных прав систематически сообщались не только правоохранительные органы Украины, но и международные институты. В 2018 года о эту ситуацию было направлено обращение уполномоченному представителю управления специальных процедур офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека. Случай прав адвоката Чибирдина постоянно фиксировался в тематических отчетах НААУ из нарушений прав адвокатов в Украине, которые распространяются в профессиональной среде в Украине и за рубежом. В Жовне этого года защита Чибирдина впервые добился судебного решения о возможности внесения залога вместо содержания под стражей.

За 5 лет в Украине произошло более 2500 преступлений против адвокатов. Об этом говорится в отчете о нарушении прав адвокатов в Украине за 2014-2018 годы, который подготовил Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ.

Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167032
 
 
 Топ комментарии
 
бляха!.. это достижение одесской рейдерской группы, в освобождении криминального элемента с корочкой адвоката..
хотя, источники говорят что редкостная взяточница и бывшая любовница Медведчука, Лидия Изовитова, взяла 150% от суммы залога, а еще Чибирдин подписал соглашение на безусловное сотрудничество с группой Медведчука, и на ближайших выборах ОТГ это рыло будет светится от имени ОПЗЖ.. Почему?.. потому шта, у этого уродца есть прямые выходы на судей,,которые будут судить результаты выборов в ОТГ.. Дело в том, что ОПЗЖ очень нужно набрать высокий процент в Одессе и области..
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Тобто, мєнти його тримали 30 місяців, тобто 2,5 роки, чекаючи що він визнає себе винним!
Вони нездатні нічого довести, не здатні нічого розслідувати крім очевидної битовухи, де все як на долоні, тому причиняють людину і тримають у нелюдських умовах, поки та людина не "зізнається" в тому чого не робила.
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Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов - Цензор.НЕТ 8253

Мне кажется, я ошибался, а все вокруг были правы.
Когда обсуждали судебную реформу, реформу полиции там, прокуратуры, я всегда говорил "Нельзя всех просто уволить. Где компетентных специалистов-то брать? Негде! Нельзя же таджиков из Москвы переманить с должности дворников!"
МОЖНО.
Потому что компетентных специалистов у нас нет в принципе. Ни в полиции, ни в судах, ни в прокуратуре, ни особенно в этих ваших ГБР, НАБУ и чтотамещё у нас есть, от чего никакого толку.
Понимаете, они путают пожарную сигнализацию с прослушкой. И телевизоры с мониторами. И свято уверены, что в мониторе есть винчестер с информацией.
И я понял почему.
ДА ОНИ ЖЕ СРАНЫЕ ХИПСТЕРЫ.
Они же выросли на сраных макинтошах с моноблоками, где винчестер действительно в монитор вмонтирован!
Вот они и считают, что в каждом мониторе или телевизоре тоже есть винчестер с информацией.
И ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ЕГО НАЙТИ, ТЕМ СЕКРЕТНЕЕ ИНФОРМАЦИЯ!
Всё сошлось наконец-то.
Наконец-то появился смысл в происходящем.
Но надо было всё-таки таджиков, конечно.
Меня немного смущает, что они могут придерживаться законов шариата, могут быть побочные эффекты.
А так никакой разницы, мне кажется, но обходились бы дешевле.
А своим читателям, и особенно читателю Никите из города Харькова, я хочу снова подчеркнуть, как опасна тропа яблокопользователя.
Сегодня ты айфон купил, а завтра в ГБР вступил!
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Тобто, мєнти його тримали 30 місяців, тобто 2,5 роки, чекаючи що він визнає себе винним!
Вони нездатні нічого довести, не здатні нічого розслідувати крім очевидної битовухи, де все як на долоні, тому причиняють людину і тримають у нелюдських умовах, поки та людина не "зізнається" в тому чого не робила.
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добре, що хоч товкти перестали...поки що.
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Два с половиною роки адвокат в СІЗО навіть без висування підозри...
Кращої "реклами" для нашої судової системи і вигадати важко.
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как это без..без подозрения? Что Вы такое пишете ? Есть подозрение у него и не одно..да и ему просто поменяли арест на залог, а деньги насобирала руководитель НАУ т.к. они своих не сдают! В интернете вообще пишут что этот адвокат возглавлял целую банду, которая похищала у людей средства
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Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов - Цензор.НЕТ 8253

Мне кажется, я ошибался, а все вокруг были правы.
Когда обсуждали судебную реформу, реформу полиции там, прокуратуры, я всегда говорил "Нельзя всех просто уволить. Где компетентных специалистов-то брать? Негде! Нельзя же таджиков из Москвы переманить с должности дворников!"
МОЖНО.
Потому что компетентных специалистов у нас нет в принципе. Ни в полиции, ни в судах, ни в прокуратуре, ни особенно в этих ваших ГБР, НАБУ и чтотамещё у нас есть, от чего никакого толку.
Понимаете, они путают пожарную сигнализацию с прослушкой. И телевизоры с мониторами. И свято уверены, что в мониторе есть винчестер с информацией.
И я понял почему.
ДА ОНИ ЖЕ СРАНЫЕ ХИПСТЕРЫ.
Они же выросли на сраных макинтошах с моноблоками, где винчестер действительно в монитор вмонтирован!
Вот они и считают, что в каждом мониторе или телевизоре тоже есть винчестер с информацией.
И ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ЕГО НАЙТИ, ТЕМ СЕКРЕТНЕЕ ИНФОРМАЦИЯ!
Всё сошлось наконец-то.
Наконец-то появился смысл в происходящем.
Но надо было всё-таки таджиков, конечно.
Меня немного смущает, что они могут придерживаться законов шариата, могут быть побочные эффекты.
А так никакой разницы, мне кажется, но обходились бы дешевле.
А своим читателям, и особенно читателю Никите из города Харькова, я хочу снова подчеркнуть, как опасна тропа яблокопользователя.
Сегодня ты айфон купил, а завтра в ГБР вступил!
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бляха!.. это достижение одесской рейдерской группы, в освобождении криминального элемента с корочкой адвоката..
хотя, источники говорят что редкостная взяточница и бывшая любовница Медведчука, Лидия Изовитова, взяла 150% от суммы залога, а еще Чибирдин подписал соглашение на безусловное сотрудничество с группой Медведчука, и на ближайших выборах ОТГ это рыло будет светится от имени ОПЗЖ.. Почему?.. потому шта, у этого уродца есть прямые выходы на судей,,которые будут судить результаты выборов в ОТГ.. Дело в том, что ОПЗЖ очень нужно набрать высокий процент в Одессе и области..
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"Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы,и ставить в осадное положение,ибо эта интеллигенская сволочь часто паскудничает". Так колись сказав валодя члєнін,вошдь міравова пралєтаріата.Там далі він ще шось піздєл про лібералізм та соціал-деморкратію,та закликав боятись адвокатів та їм не вірити.Якщо кому цікаво,Google на допомогу...
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Мутный чёрт этот Чибердин. А то что менты просрали свидетелей и доказательную базу в инете много инфы.
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30 месяцев в СИЗО и это адвокат, а что про простых смертных говорить?
А закон Савченко плохой ... Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов - Цензор.НЕТ 3799
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Это который из одесской ОПГ что разбоями промышляла? Ну слава богу, наконец то на свободе, прям дышать стало легче...
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Недавно где-то читал, что эта ассоциация адвокатов Украины, создана одним сепарским адвокатом , там же у них недавно появился фонд, не понятно откуда пополняемый, для освобождения своих...
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