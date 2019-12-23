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 Политика Украины, Происшествия
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 Для ходатайства об изменении меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской, нет оснований, - прокурор Донской

Сторона обвинения не будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев, которые являются обвиняемыми по делу о расстрелах на Институтской.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на прокурора по делу Алексея Донского, передает Цензор.НЕТ.

Завтра, 24 декабря, в Святошинском суде состоится очередное заседание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому

"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", - сказал он.

Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.

По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3167031
 
 
 Топ комментарии
 
а помнишь тах, кто по следствию о поджоге на Куликовом поле в Одессе проходил ?

Они тоже не были военнопленными.

Вышинский не был военнопленным.

Им насрать.
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Нехай не вішають нам локшину на вуха. Віддадуть вбивць Путєну і виплатять компенсацію таку як прокурворові Кулику.
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Нехай не вішають нам локшину на вуха. Віддадуть вбивць Путєну і виплатять компенсацію таку як прокурворові Кулику.
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саме головне, що і підстав для обміну цих покидьків немає.... вони не є полоненими
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а помнишь тах, кто по следствию о поджоге на Куликовом поле в Одессе проходил ?

Они тоже не были военнопленными.

Вышинский не был военнопленным.

Им насрать.
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А Сенцов, Кольченко, Балух, Гриб - были военнопленными?
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Гриб так точно.

Его ФСБ вообще в плен в Беларуси захватила.
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Ага, во время боевых действий по покорению белорусской пелотки. Рекрут-новобранец.
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Скорей им уже объявляйте внушительный приговор и меняйте на пленённых в Иловайске и Дебальцево! Что 5 лет в параше сидят!
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Скоро в Украине вообще преступников не останется в тюрьмах.
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Згоден, садіть! Якщо у вас будуть докази, а не балабольство.
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Пусть барыга серверы вернёт - найдётся ему на 3 жизни.
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А гіперболоїд гаріна йому також повернути?
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ты, тварь, рада, что беркутня не будет наказана ?
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Не так. Это ты рад, чтоб наши защитники гнили в ********** лагерях! Завдяки пэдротовым преступлениям!
А если не на буркутовцев, то хоть на самого офшорного пусть меняют!
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на ферросплавные комбинаты Бени пусть поменяют

или на права на сериал Сваты
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Какое отношение имеют беркутовцы к войне? При чем здесь россия к расследованию уголовных дел в Украине, совершенных до войны и до оккупации украинской территории? Разве обмен "всех на всех" не имеет временных рамок? Может, рф еще выдать осужденных в каком-нибудь 2010 году? Ну, тех, на кого укажут.
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Хоть кто-то верит, что беркутню не отдадут на обмен ?

Эта Зелёная Пошесть поставила крест на принципи неотвратимости наказания в Украине.

Делай шо хочешь, убивай сколько хочешь и знай, что тебя обменяют
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Немецкие прокуроры могут располагать новыми свидетельствами того, что к покушению на Зелимхана Хангошвили причастны российские силовики. Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, на связь предполагаемого убийцы со спецслужбами РФ указывают его тату. Правоохранители отказались от версии о том, что это тюремные «наколки» и теперь думают, что это татуировки, характерные для российских спецназовцев.
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