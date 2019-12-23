 Для ходатайства об изменении меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской, нет оснований, - прокурор Донской

Об этом пишет hromadske со ссылкой на прокурора по делу Алексея Донского, передает Цензор.НЕТ.
Завтра, 24 декабря, в Святошинском суде состоится очередное заседание.
"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", - сказал он.
Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.
По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
Они тоже не были военнопленными.
Вышинский не был военнопленным.
Им насрать.
Его ФСБ вообще в плен в Беларуси захватила.
А если не на буркутовцев, то хоть на самого офшорного пусть меняют!
или на права на сериал Сваты
Эта Зелёная Пошесть поставила крест на принципи неотвратимости наказания в Украине.
Делай шо хочешь, убивай сколько хочешь и знай, что тебя обменяют
По данным издания, на связь предполагаемого убийцы со спецслужбами РФ указывают его тату. Правоохранители отказались от версии о том, что это тюремные «наколки» и теперь думают, что это татуировки, характерные для российских спецназовцев.