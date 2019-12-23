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Все про:долг (1110) зарплата (1956) ОГА (1565) Харьковщина (1438) Электротяжмаш (9) Кучер Алексей (7)

 На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА. ДОКУМЕНТ

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер обратился с просьбой помочь решить ситуацию с долгами по зарплате на "Электротяжмаше" к Зеленскому, Кабинету министров и главе Фонда госимущества.

Соответствующие документы есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"На предприятии впервые за последние годы имеет место несвоевременная выплата заработной платы работникам. А также возникла задолженность по платежам за электроснабжение, в связи с чем предприятие уведомили об отключении от электросети", - сказано в обращении.

Глава ОГА отмечает, что одновременно происходит увольнение высококвалифицированных работников предприятия, что ставит под угрозу стабильную работу "Электротяжмаша" и своевременное выполнение заказов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минэкономики передало ФГИ на приватизацию "Электротяжмаш" и ОГХК, - Милованов

"Областная государственная администрация просит вмешаться в указанную ситуацию и способствовать решению вопроса возобновления стабильной работы предприятия и своевременной выплаты заработной платы работникам", - говорится в документе.

На Электротяжмаше впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА 01
На Электротяжмаше впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА 02
На Электротяжмаше впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА 03

"Электротяжмаш" - ведущее государственное предприятие Украины по разработке и производству турбо- и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, единственный в Украине поставщик комплектного электрооборудования для железнодорожного и городского электротранспорта.

Также на Цензор.НЕТ: Стоимость строительства 5, 6, 7 гидроагрегатов Днестровской ГАЭС составляет $500 млн, заказ "Турбоатома" и "Электротяжмаша" - $150 млн, - глава "Укргидроэнерго" Сирота

Предприятие уже несколько лет находится в списке на приватизацию, отметил министр экономики Тимофей Милованов. По его данным, "Электротяжмаш" удерживали от передачи в Фонд госимущества "искусственно, чтобы продолжить дерибанить активы".

Источник: https://censor.net.ua/n3167026
 
 
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Харківська Зеленський В.О. 86.88%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/*************=720.html

Тепер мастіть товстим шаром і їжТе.
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Думаю там голосовали за Зеленского. Хуже не будет. Вот получили свое хуже не будет.
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Ви зробили себе разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Нгорода знайде кожного ідіота!
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Дурачок кокой-то - че пристал? Деньги потратили на Навагодний карпаратиф
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Ибо нефиг было голосовать по приколу. А теперь жриТЕ видосик с зелёного корпоратива где господам подают суп по 1000 гривен, а ваши дети будут голодными.
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"Ибо" статью надо читать, а не только заглавие.
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Вчора у компанії дві зє!білки охали: "Хто ж знав, що так станеться!?"
Я кажу: "Я знав, і вам кажав не раз, хіба що криком не кричав, що буде саме так!"
Мовчать...
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Что-то я не прочёл в статье, что там поменялось руководство...
К чему бы это? На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА - Цензор.НЕТ 4415
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пусть посидят при свечке о делах своих скорбных покалякают....

ведь не за Пороха же голосовали На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА - Цензор.НЕТ 9933
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Утешением уволенным будет то, что они это сделали сами, выбирая свое будущее весной.
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