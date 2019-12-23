 На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА. ДОКУМЕНТ

Соответствующие документы есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
"На предприятии впервые за последние годы имеет место несвоевременная выплата заработной платы работникам. А также возникла задолженность по платежам за электроснабжение, в связи с чем предприятие уведомили об отключении от электросети", - сказано в обращении.
Глава ОГА отмечает, что одновременно происходит увольнение высококвалифицированных работников предприятия, что ставит под угрозу стабильную работу "Электротяжмаша" и своевременное выполнение заказов.
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"Областная государственная администрация просит вмешаться в указанную ситуацию и способствовать решению вопроса возобновления стабильной работы предприятия и своевременной выплаты заработной платы работникам", - говорится в документе.
"Электротяжмаш" - ведущее государственное предприятие Украины по разработке и производству турбо- и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, единственный в Украине поставщик комплектного электрооборудования для железнодорожного и городского электротранспорта.
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Предприятие уже несколько лет находится в списке на приватизацию, отметил министр экономики Тимофей Милованов. По его данным, "Электротяжмаш" удерживали от передачи в Фонд госимущества "искусственно, чтобы продолжить дерибанить активы".
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/*************=720.html
Тепер мастіть товстим шаром і їжТе.
Нгорода знайде кожного ідіота!
Я кажу: "Я знав, і вам кажав не раз, хіба що криком не кричав, що буде саме так!"
Мовчать...
К чему бы это?
ведь не за Пороха же голосовали