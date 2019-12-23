 "Это жажда доказать свое величие", - Чийгоз о мосту в оккупированный Крым

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.



"Участием в открытии Крымского моста Путин пытается показать своему вата-населению и миру собственное величие. Мол, вернул Крым в какую-то гавань. Он делает это демонстративно, чтобы так оскорбить нас. Это естественное поведение пораженного шизофренией тирана. Мы постоянно, со всех трибун говорили о том, что он должен нести ответственность за свои преступления. И международные суды подтверждали правоту нашей позиции. Помимо этого, мы давали Путину по зубам и с оружием в руках. Но после встречи в нормандском формате он будто стал нашим партнером. Когда это было такое, чтобы мы называли его Владимир Владимирович? С врагом Украины нельзя заключать никаких договоренностей. Это касается в том числе и газовых контрактов", – сказал нардеп.

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Он подчеркнул, что российские оккупанты подавляют любое проявление инакомыслия в Крыму.



"В России никогда не было свободы – теперь ее нет и в Крыму. Это самое главное. Потому что так подавляется любое инакомыслие и сопротивление оккупации. А в основе пропаганды Путина – жажда доказать свое величие. Экономическое развитие того же Крыма его не интересует. Даже те, кто предал Украину, понимают, что натворили. И теперь в надежде ждут, что Украина их освободит и поймет. Украина не такая, как Россия. И нам нужно понимать, какие аппетиты у РФ, – если мы им позволим, то Крымом дело не ограничится", – отметил Чийгоз.





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