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Все про:МИД (5239) Чийгоз (288)

 "Это жажда доказать свое величие", - Чийгоз о мосте в оккупированный Крым

Участием в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту президент РФ Владимир Путин пытался лишь доказать свое величие, а экономическое развитие оккупированного украинского полуострова его не интересует.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

"Участием в открытии Крымского моста Путин пытается показать своему вата-населению и миру собственное величие. Мол, вернул Крым в какую-то гавань. Он делает это демонстративно, чтобы так оскорбить нас. Это естественное поведение пораженного шизофренией тирана. Мы постоянно, со всех трибун говорили о том, что он должен нести ответственность за свои преступления. И международные суды подтверждали правоту нашей позиции. Помимо этого, мы давали Путину по зубам и с оружием в руках. Но после встречи в нормандском формате он будто стал нашим партнером. Когда это было такое, чтобы мы называли его Владимир Владимирович? С врагом Украины нельзя заключать никаких договоренностей. Это касается в том числе и газовых контрактов", – сказал нардеп.

Также читайте: Путин отправится на открытие железнодорожного сообщения РФ с оккупированным Крымом

Он подчеркнул, что российские оккупанты подавляют любое проявление инакомыслия в Крыму.

"В России никогда не было свободы – теперь ее нет и в Крыму. Это самое главное. Потому что так подавляется любое инакомыслие и сопротивление оккупации. А в основе пропаганды Путина – жажда доказать свое величие. Экономическое развитие того же Крыма его не интересует. Даже те, кто предал Украину, понимают, что натворили. И теперь в надежде ждут, что Украина их освободит и поймет. Украина не такая, как Россия. И нам нужно понимать, какие аппетиты у РФ, – если мы им позволим, то Крымом дело не ограничится", – отметил Чийгоз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила России ноту протеста в связи с тем, что Путин открыл ж/д движение по Керченскому мосту

Источник: https://censor.net.ua/n3167025
 
 
 Топ комментарии
 
жажда, не жажда величия, а мост вопреки всему построен
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Построен.
Нехай моляться всім святим, щоб зими були теплими, та вітерець слабенький.
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жажда, не жажда величия, а мост вопреки всему построен
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Построен.
Нехай моляться всім святим, щоб зими були теплими, та вітерець слабенький.
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ага, и лишить украинцев обещаного долгожданного тетриса? неее, мною купленньій попкорн должен занять положенное ему место.
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А когда в Формуле-1 *********** примут участие или ************* какой нить сделают для людей богатейшей в мире страны или как привыкли мозги засирать зомбакам своим суперстройками при совке, так и продолжают. Короче пирамида ********.
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простите а у каких стран есть собственные смартфоны кроме Китая и Кореи ?
и в Формуле-1 много выступает бразильцев почему до сих пор нет бразильского болида ?
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Что же ты Штаты или Эвропу не вспомнил, ********** не позволяет?
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так вот говори почему у Штатов нет своего смартфона ? кстати честно говоря и болидов своих никто не имеет, кроме феррари, всё остальные это кооперации двух или более компаний и все они негосударственные
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Блекберри, моторолла, гугл, амазон ... американские смартфоны.
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нет, весь конструктив корея и китай, лишь по и дизайн из сша с таким же успехом можно и йтофон назвать российским.
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Психически больной Царек-уе бан правит,а скотобыдло поклоняется.
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Да при Сралине тоже был построен. И где он?
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какой мост ? Там же опоры просели, а потом его смыло, ещё прошлой зимой ! Или шо нам тут ещё петики втирали
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Мост который построить невозможно,потому как план АНАКОНДА,карстовые породы,подводные вулканы,перекрытие проливов,все кары Египетские,и Тарик Березовец,построен.
И это факт!
Что волнует и что не волнует ВВП,как то по....
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Зато когда чекистов вешать будут, времени на раскачку у них будет дофига. "Це прагнення довести свою велич", - Чийгоз про міст в окупований Крим - Цензор.НЕТ 6140
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Величие - это полететь на Марс, иметь самое большое ВВП в мире, побороть рак или спид...но в случае с па-рашей мы имеет страну, в которой уже без инцидентов не могут полететь в космос, где ВВП 140 млн страны меньше ВВП 10-млн Нью Йорка, где люди массово подыхают от употребления поддельного (!) боярышника. Вообщем вяличие ******** - дерьмо
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"о мосту"
Й не українською, й не російською...
"про мост" - може так?
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Тим часом молодий прогресивний лідер,Член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України ....
Народний депутат України, голова фракції "Голос" виступив на корпоративі компанії Wargaming, яка відома грою World of Tanks.

"Зазначається, що за виступ Вакарчуку заплатили 100 тисяч євро, а за райдером було заборонено вести фотозйомку та відеозйомку виступу.
У партії "Голос" підтвердили факт виступу.
"Так, у суботу, 21 грудня, "Океан Ельзи" справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії. Як казав Святослав, музикою займатися він не припиняє (і це дозволено законодавством)", - зазначено у повідомленні прес-служби "Голосу". "
І тут Зєлєнскі задумався....
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Величие, серьёзно? Величие в одном галимом мосте? Тогда нужно поинтересоваться сколько в Китае за последние годы построили мостов и каких. Вот там реальное величие а не вот это...
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Возможно и жажда величия но что Украина грандиозное построила с 2014-го года?Ни одного месторождения ни газа ни нефти не запустила,ни фига не построила мост в Киеве как стоял не достроеный так и стоит а денег на него виделели столько что превышает в трое от изначального бюджета а воз и ныне там а выделеных денег уже нету.
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А Вы не оскорбляйте а пошевелите мозгами если есть чем,газ нефть это самая большая игла на которой мы сидим и что в Украине есть но законсервировано и блокируется заинтересоваными лицами в Украине и заинтересоваными в транзите и закупкам.Вы говорите война,а как думаете если начнется что-то серьезное с кацапией то она будет продолжать поставки топлива для техники?И тогда вся техника будет только грудой металоллома.И на Киевский мост во время войны выделены огромные суммы которые исчезли,и на строительство жилья для военнослужащих тоже исчезли,и так можна перечислять до бесконечности.
Так что лучше Вам извинится.
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А чого не добавив-Україна недогосударство..Вона не може існувати без Росії????? хахахахахаха! 😁😁😁😁
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А недогосударство...возможно Вы и правы.Ни одно уважающее себя государство не будет вести из окупантом и агрессором никакой бизнес когда кацапия убивает Граждан Государства Украина.
Торговля СССР из Германией во время войны 1939-1945гг,Вы себе это представляете?
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Шановні, напишіть - "про мост", й не ґаньбіть себе.
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Сегодня росийскофашитская власть запустила поезд Санкт Питербург-Севастополь. А что сделала ноая ЗЕкоманда для возвращения Крыма ? 😕
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Запустила потяг Санкт- Петербург Севастополь
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Ну, шо-шо. Пустит поезд под откос. Так нормально? И, это, да, а шо сделал Порошенко за 5 лет, шо он хочет чтобы доделал Зеленский за полгода?
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То что малолетки читают цензор, это радует. Но то что они пишут тупые комментарии, показывая сепень своей умственной деградации, это печально... 😜
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Сынок, у меня уже не за горами времена старческой деменции. Не печалься. А о чтении Цензора хорошо сказал профессор Преображенский.
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Иди партизанскую боротьбу организовывай, ********- собеседник
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шо можно сказать: НЕХАЙ ЩАСТАТЬ. А вообще, как заметили недавно, не хотели говорить по украински- молчите по русськи "Це прагнення довести свою велич", - Чийгоз про міст в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1728 желаю всем свидетелям пуска жд сообщения в крым успехов в этом не легком деле - освоении крыма, ибо......................ибо "Це прагнення довести свою велич", - Чийгоз про міст в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9178
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І я теж,бажаю всім пасажирам,які поїхали через цей міст,заїхати до Кабздона на концерт!
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Так нехай Чийгоз сделает что то величественное.
Или он кроме всех пострелять,более величественного ничего придумать не может.
Языком молоть он большей мастер!
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Может тусоваться в Киеве, бухать и пиз...деть, шесть лет кряду, ага
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Мост не будут строить, там никто не построит, не построят, не строят, не достроят, фуры не поедут, развалится весной, ж/д точно не достроят, мост - фигня, легкотня...
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ну, зато Северный Поток 2 теперь уже точно не построят !
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Ничего. У нас в Витебске тоже мост новый строится, утрем нос РФ.
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Из того, что вы утераете Раше, нос, пожалуй, самое безобидное место.
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