 "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились", - сказал Медведев.
"Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились", - отметил он.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у Медведева заявил, что тариф для "Газпрома" за услуги по транспортировке будет неизменным в течение пяти лет.
"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет", - сказал Козак.
"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" - или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - отметил вице-премьер.
Лошара !
Хотя радость айфони настораживает
Долларовый миллионер: появилось расследование о состоянии Зеленского
23.12.2019 19:15
Наталья Ткачук, источник: «Прямой»
Новости
Президент Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около 16, 2 миллиона долларов, передает FaceNews.ua.
Журналисты в расследовании программы "Прямий доказ" предполагают, что президент может уклоняться от уплаты налогов.
В декларации за 2018 президент указал дом под Киевом, несколько квартир в столице, квартиру жены в Ялте почти на 130 кв.м. и ряд недвижимости за рубежом.
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Скидка 50%Кроме того, супруги указали среди объектов незавершенного строительства пять гостиничных номеров в Грузии общей площадью 218 кв.м., которые записаны на компанию Film Heritage inc (зарегистрирована в офшорной территории Белиза).
Зеленским принадлежат две квартиры в Киеве площадью почти 284 и 131 кв.м. Еще двумя квартирами (254 и 198 кв.м.) президент совладеет с давними бизнес-партнерами Сергеем и Борисом Шефирами, а одна квартира в 269 кв.м записана на кипрскую компанию Aldorante Limited, бенефициарами которой указали себя Зеленские.
А также итальянский особняк на побережье Тирренского моря стоимостью 3,8 миллионов евро.
Отметим, что всего покупок и накоплений супруги Зеленские сделали в период с 2014 по 2018 годы. Как оказалось, Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около $16,2 млн. Он вместе с женой имеет также долг около 2,1 млн евро.
Однако, как оказалось, все компании, принадлежащие Зеленскому, за последние 5 лет прекратили показывать обороты. В отчетах указано, что компании имеют в штате по 1-2 человека. Кроме того, собственности в империях Зеленского, как таковой нет - ни концертных залов, ни музыкальных центров, ни студий звукозаписи. На балансе только 2 авто.
По основному месту работы, а это "Квартал 95", Зеленский в прошлом году заработал 62,2 млн и еще 6,5 млн дохода от предпринимательской деятельности. Его жена заработала 4,9 млн. Вместе с тем общая стоимость элитной недвижимости супругов составляет 13 миллионов долларов.
Соесрань, исходите на рашенканхветы (говно))))))
Можеш навіть попускати "шептунів" тихенько...