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 Политика Украины, За рубежом
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 "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину

Величина платы "Газпрома" за услуги по транспортировке газа через Украину останется на приемлемом уровне для российской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились", - сказал Медведев.

"Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились", - отметил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у Медведева заявил, что тариф для "Газпрома" за услуги по транспортировке будет неизменным в течение пяти лет.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет", - сказал Козак.

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" - или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - отметил вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе"

Источник: https://censor.net.ua/n3167022
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо, Зе от кацапов. Дужедякують.
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Понятно..значит 12 ярдрдов которые зеленый скот простил паРаше не отбить...следовательно пять лет Украина будет качать газ себе в убыток...
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Зебилы, Мендель вас уже спалил. Есть европейский тариф, а есть "гуманный". Угадайте, какой из них ниже и в чьи карманы капает % от разницы. "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 4765
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Как хорошо, что нарот ізбавілся от Порошенка !


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Понятно..значит 12 ярдрдов которые зеленый скот простил паРаше не отбить...следовательно пять лет Украина будет качать газ себе в убыток...
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всьо ...ля, как обычно. Бобики протрубили про пабеду а потом началось прояснение нюансов.
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Зебилы, Мендель вас уже спалил. Есть европейский тариф, а есть "гуманный". Угадайте, какой из них ниже и в чьи карманы капает % от разницы. "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 4765
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В карманы Ермака и Бени. Фирташа выкинули
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Это Медведев теперь гуманными называет Европейский тариф. Договор был на Европейские тарифы.
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Він же не буде казати що "нас имели как хотели"))) Скаже, шо договорився практіческі за спасіба. І кацапам спокійніше і пороховаті є чим зайнятись)))
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ты реально думаешь,что их" имели как хотели"?хорошо ж жить без мозгов,наверно...
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Ти ж якось живеш)))
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Какой такой Днепропетровец чучело ты совковое недобитое. Нет давно никакого Днепропетровска.
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Ти чьих будєш?))) Свіженький бот знову приколупався до мого ніка)))
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нда,ну и как не называть это зечмо чмом?
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а шо вы уже знаете ети тарифы? поведайте нам пожалста
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З 2021 року планується прокачувати 40 млрд кубів газу та отримувати за транзит лише 75% собевартості прокачки. Тобто по російським тарифам ми повинні працювати у збиток.
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а вы и ссылку можете дать на ети цыфры?
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а чего зекоМанда ссыт дать официальную информацию?
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Там в нуль прибутку виходить. Тобто магістралі будуть заробляти по собівартості. Аби не порізали на метал. І ще не факт, що буде вигідніше для України. Може порізати на метал буде вигідніше
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ЗЕ величайший дипломат всех времен и народов !

Лошара ! "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 192
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Медвєдка, ти не замовкай, кажи і кажи! Потім легше буде статтю за цей "догорнячок" декому "прикрутить" "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 5119
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То есть за Крым и войну кацапы ответсвенности не понесут?
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Появятся цифры, будет понятно.
Хотя радость айфони настораживает
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Вже є цифри. Яка пропускна здатність нашого газогону?
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40 млрд кубов в год-на грани рентабельности ГТС
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Я запитував щодо пропускної спроможності, а рентабельність рахується зовсім по іншим показникам.
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пройдет пару лет вы мрази будете Бандеру по отчеству называть "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 8276 "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 6261
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а шо тебя с Самарой связывает?...а ну расскажь... "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 2918
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Господа, порохоботы, не гоните волну. Расслабьтесь в этой теме. Украина же идёт в Евросоюз и НАТО. Украина обладает транзитными мощностями и гарантирует Европе прокачку газа и нефтепродуктов из РФ. Ну не может же Украина перекрыть доступ к углеводородам своим союзникам! Ну шо вы, в самом деле, порохоботы! Договорились - и всем хорошо. И Европе, и Украине, и РФ. Ну, да ПЕСу плохо. Верю.
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Тихіше, не мішай песикам гавкать по команді)))
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Али, спроси у Гули. Или ты хочешь, чтобы я тебе погуглил?
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Я це знаю, але запитую тебе. Ти розумієш чому ти написав дурню?
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Після того, як ти напишеш про пропускну здатність нашого газогону.
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Я не гуглил. По памяти 400 лимонов кубов.
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Так от прочитай Суліму, який тільки трохи помилився, бо плата транзит з 2021 року буде меншою за обслуговування газогону. Ти розумієш наслідки?
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Многабукафф, Кацман. Тебе тішить лише те що "РФ карашо"? Шо таке "РФ"? Ригианальська фракція? Хіба така є?
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Старый кот, ты уже настолько стар, что твои фантазии скучны. Пофантазируй с Ксенией ВБ. У вас вполне может состояться гармония.
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Кацапьё не нарадуется выбору украинского нарида... "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 2267
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Ну раз кацапы хвалят, то ваЗЕлин станет еще бАгаче......
Долларовый миллионер: появилось расследование о состоянии Зеленского

23.12.2019 19:15

Наталья Ткачук, источник: «Прямой»
Новости
Президент Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около 16, 2 миллиона долларов, передает FaceNews.ua.
Журналисты в расследовании программы "Прямий доказ" предполагают, что президент может уклоняться от уплаты налогов.
В декларации за 2018 президент указал дом под Киевом, несколько квартир в столице, квартиру жены в Ялте почти на 130 кв.м. и ряд недвижимости за рубежом.

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Скидка 50%Кроме того, супруги указали среди объектов незавершенного строительства пять гостиничных номеров в Грузии общей площадью 218 кв.м., которые записаны на компанию Film Heritage inc (зарегистрирована в офшорной территории Белиза).
Зеленским принадлежат две квартиры в Киеве площадью почти 284 и 131 кв.м. Еще двумя квартирами (254 и 198 кв.м.) президент совладеет с давними бизнес-партнерами Сергеем и Борисом Шефирами, а одна квартира в 269 кв.м записана на кипрскую компанию Aldorante Limited, бенефициарами которой указали себя Зеленские.
А также итальянский особняк на побережье Тирренского моря стоимостью 3,8 миллионов евро.
Отметим, что всего покупок и накоплений супруги Зеленские сделали в период с 2014 по 2018 годы. Как оказалось, Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около $16,2 млн. Он вместе с женой имеет также долг около 2,1 млн евро.
Однако, как оказалось, все компании, принадлежащие Зеленскому, за последние 5 лет прекратили показывать обороты. В отчетах указано, что компании имеют в штате по 1-2 человека. Кроме того, собственности в империях Зеленского, как таковой нет - ни концертных залов, ни музыкальных центров, ни студий звукозаписи. На балансе только 2 авто.
По основному месту работы, а это "Квартал 95", Зеленский в прошлом году заработал 62,2 млн и еще 6,5 млн дохода от предпринимательской деятельности. Его жена заработала 4,9 млн. Вместе с тем общая стоимость элитной недвижимости супругов составляет 13 миллионов долларов.
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TАСС: САНКЦИИ ПРОТИВ ГАЗОПРОВОДОВ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2» И «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» ВСТУПАЮТ В СИЛУ НЕМЕДЛЕННО - МИНФИН США
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Т.е. таки немного подняли, но не взвинтили. Нормально все.
Соесрань, исходите на рашенканхветы (говно))))))
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уже коментировал: можно бесконечно нпблюдать как сдувается вяличие, ну прикольно же Ж "Це дуже гуманний тариф", - прем'єр РФ Медведєв про транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 6709
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нормализация отношений это хорошо, пора переходить к конструктивным отношениям, не чужые же друг другу...
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Якщо Юля уклала договір по газу на 10 років, за якого цапи нам кожен рік платили обо'язково по 3 млрд. дол. за 110 млрд. кубів транзиту, то зелені уклали такий контракт на 5 років, за якого обов'язковий об'єм транзиту у 40 млрд. куб. буде гарантувати Україні оплату рівно.... НУЛЬ(!!!) доларів. Бо такий об'єм транзиту по цьому тарифу буде лише гарантувати самоокупніть системи. Буде законсервована більша частина магістралей і звільнені працівники. Це перемога?
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Ти радій недовиконанню бюджету зеленими за друге піврічча на 100 млрд. гр. "Це дуже гуманний тариф", - прем'єр РФ Медведєв про транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 1488
Можеш навіть попускати "шептунів" тихенько... "Це дуже гуманний тариф", - прем'єр РФ Медведєв про транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 3683
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Хоч ти і юлебот, але майже правильно все написав.
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Нет Юлька сейчас не пиарится на этой теме ,сейчас у нее конек Земля.Вот на чем она опять хочет в президенты выехать...
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Хто б пиндів за якусь гуманність,тільки не ви,цинічні,нациські,брехливі два метрових карлика,кокаінщік,і педофіл.*********-це криваве,рашистське болото,з рабським біосміттям,і головними непорозуміннями,хутлером,і сонним бетманом-сявкуном.Коли ж ви передохните,суки кацапячі!
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чо-чо, але договір на транзит ще не підписано. Лише - домовлено. Протокол - це ще не остаточний документ. Це - документ лише про наміри. Тому про тариф слід поговорити після підписання договору.
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