 "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились", - сказал Медведев.

"Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились", - отметил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у Медведева заявил, что тариф для "Газпрома" за услуги по транспортировке будет неизменным в течение пяти лет.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет", - сказал Козак.

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" - или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - отметил вице-премьер.

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