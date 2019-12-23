 Церемония отпевания погибшего украинского воина Германа Соловьева состоится 24 декабря на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Герман Соловьев, 1994 года рождения, уроженец Каменского, солдат, механик-водитель 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 декабря в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время боя с наемниками РФ в зоне проведения операции объединенных сил.

Похоронят Германа Соловьева на Аллее Славы военного кладбища, размещенном в районе "Соцгород". У него остались родители.

Герман Соловьев стал 50-м уроженцем Каменского, который погиб на российско-украинской войне.

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