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 Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вновь заговорил о торговом партнерстве Украины и России и не исключил возобновления контактов между Москвой и Киевом на уровне глав правительств.

Об этом он сказал в беседе с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы им (Украине. - Ред.) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели", - заявил Медведев.

Премьер РФ подчеркнул, что Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что". Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

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Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается.

Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а с занявшим затем этот пост Владимиром Гройсманом "ни разу не разговаривал".

"С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком. - Ред.) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят - пожалуйста", - сказал Медведев.

Также на Цензор.НЕТ: 70% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3167019
 
 
 Топ комментарии
 
зебики плавно переходят к договорнякам и торговле на крови
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Вова, не дай Бог, и не думай....

а то, сам знаешь что такое АТО и зачистка патриотами... Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 1055
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А морда мокші то хитра, хитра. Заодно що б і Європа та США відмінили санкції. А ноти протесту українске МЗС нехай посилає...
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та не спішіть ви так, бо шмаркля ще не знає, як вам за попереднє добро віддячитися Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 9881
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Вам ЗЕ! і так вже сильно допоміг! Чи ви хочете, щоб його змели з презеденства?
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Вова, не дай Бог, и не думай....

а то, сам знаешь что такое АТО и зачистка патриотами...
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А чего это ты президенту угрожаешь? Можно отменить санкции кацапам, на второй день после возврата Крыма и прекращении войны на Донбассе. Или ты против, порохобот?
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А компенсації за вкрадені підприємства та вбитих та покалічених українців? Чи ти проти, зебіл?
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преЗик вижу Президента - нет !

разве к Президенту обращаются Вова ? Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 1145
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зебики плавно переходят к договорнякам и торговле на крови
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Та это уже даже не то, что называли "торговлей на крови".
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новая народная украинская поговорка для россиян - ХЕРА - МАХЕРА!
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Слово дело , ок скинем на туалетную бумагу так и быть !
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З'є#ніть з Криму та Донбасу..виплатіть компенсації, а потім може поговоримо..
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Ага, щоб Україна зняла свої санкції з касапії, а за нею - США, Німеччина, Франція, Англія, Голандія, Італія і загалом весь Євросоюз? Знайшли дурних!
Втім, з зебілів станеться... Ці - можуть...
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+ о Крыме больше не заикались. Да и с Донбассом всё шито белыми нитками.
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ЗЕпадаль уже по ходу в дёсна целуеца с кацапами...ессно на условиях кацапов...да и как целуеца...точнее ЗЕпадаль в анус, в засос целует кацапов.
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Кацапы любят о таких вещах говорить, из книги "Как узнать кацапа?"
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вот давайте по чесноку: кто-нибудь ощутил козлорылые санкции? Шо там? Курским соловьям петь трели запретили? Какие санкции??? Короче говоря, кто прется брататься с парашкой, тот - вонючка и с борюсиком моисеевым целовался... это же касается ТВ-продуктов...
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продажа Мотор-Сича китайцам, окончательно умерший АН, ЗоряМашПроект, Южмаш, сотни заводов и заводиков...это все рабротавшие на российский рынок, или в тесной спайке с ним.
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Ты выдавил слезу... такое впечатление, что у украинского производителя имеется единственный рынок сбыта - страна козломордия, где дивут руские мрази....
Мировой рынок предлагает больше возможностей... шо? Не продается? Пусть учатся делать качественно... мой продукт продается в Европе, в частности, в Бельгии, Нидерландах, Франции, Уэльсе, Англии, реже в США... про кацапстан даже мысли не было...брезгую
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Санкции хоть завтра, а сегодня с Крыма и Донбасса войска к чертовой бабушке или дедушке.
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Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России... Так у вас же полная дедолларизация, млять! Вы же гАвАрите, Шо доллар эта бАмАШка, млять!
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Это называется вербовка. Вербовка высшего уровня. Это когда завербованный даже не подозревает, что его так красиво вербанули.
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Так про лолиту тут не писали, зачем ты приплетаешь?
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Так я и говорю, ты обязан пить зелёнку))
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ЗЕленое говно не подозревает. Оно точно знает.

Коломойский даже цену предательства назвал - 100 ярдов баксов.
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"С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком. - Ред.) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся."...т е расстались?
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Открываешь кацапское маилСру и видишь, Шо вЯличием аж прЭ... Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 8937
Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 9561
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Путин во время продуктовой выставки потребовал от своего полпреда не трогать колбасу (видео)https://www.rosbalt.ru/russia/2019/12/23/1819966.html
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..думаю наши нынешние "мудрецы, уставшие от войны" за откат согласятся...и так дорогу в капкан кацы винторогие готовят нехило...ушлые они, и ресурса имеется играть как кот с мышей дурноватой... Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 7744
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Скоро зебилов и в Таможенний Саюз вслед за бацькой потянут.
Зебилы, они ж необучаемы
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Небывалое потепление наступило у зеленых предателей.

Роися снова открыла свои объятия для хохлядских унтерменшей.

Если б еще не мешали Порошенко, бойцы ВСУ, волонтеры и добровольцы...
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Нахнен надо. Русские санкции Украине на пользу. Но зелёные уроды щас расскажут, как это классно - сближение братских народов, к бабке не ходи, уже ягодицы раздвинули. Думаю, чеченское торговое представительство уже ищет помещение поближе к Офису Президента.
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Не дипломатическими словами это налаживание торговых отношений из Украинским нынешним правительством в обмен на Крым,разведением войск на востоке страны и установлением негласной границы между Украиной и окупироваными териториями на что по видимуму команда ЗЕ согласна.
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......вот как росию ПОНЕСЛО , после как ей надавали по СУСАЛАМ !!!! росия встала с колен , а АМЕРИКА в этот момент застегнула ширинку ((((
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Мертведев!Як же ви зае...ли Украіну!*****.....ся не пробували зі своім газом,нацисти кацапські!Шоб ви здохли від свого газу,і захлебнулись кровавою нафтою,урки ботоксні!
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Сама кончена,нациска,рабська,тупа,бандюганська па-раша,колоте весь мир.Оккупанти прокляті!
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А мы должны вам тоже две области раздолбать и кусок земли украсть ? На двухсторонней основе! Ну вы же первые на нас напали.
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Jesli uberiote sankciji s rosiji,tak i Evropa s amerikoj uberiot s nix sankciji.Togo i xotiat ruskije
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Двусторонняя основа проста. Нафиг с Крыма + репарации. И никаких санкций.
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