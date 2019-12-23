 Застреленным в Гидропарке оказался киевский предприниматель Бахвалов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в 15.30 в "Гидропароке" на парковке возле кафе "Очеретяний кіт". Сообщается, что неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителю автомобиля Toyоta, а затем скрылся с места происшествия на другом автомобиле.
Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.
Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.
Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он скончался. Умершим оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения.
Напомним, 23 декабря в Днепровском районе неизвестный выстрелил в жителя Киева. Пострадавший погиб на месте. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.
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Очеретяний Кіт Жизнь в Броварах без спорно накладывает определеный цвет на виденье индивида А отсуствие метро говорит о том что все его сотрудники дебилы. Хороших вам сновидений и удачи в личной жизни
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Olga Bilous Очеретяний Кіт Аххаха)))))) Уважаемый, Ваш комментарий говорит сам за себя😆😆😆 Как известно, рыба гниет с головы, поэтому совершенно неудивительно почему в Вашем заведении такая "благоприятная" атмосфера))) Всех благ😁
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Рената Бащенко Очеретяний Кіт, я смотрю у Вас обслуживание на высшем уровне, и Вы вправе обсуждать людей и писать свои безмозглые коменты в адрес людей которые живут в Броварах?!!?! У Вас не первый негативный отзыв по поводу обслуживания и отношения вашего персонала …Переглянути більше
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Очеретяний Кіт Рената Бащенко уважаемая быдлом ваша. Подруга назвала сотрудников метрополитена за то что ей не вовремя продали жетон. А деньги нам приносят белые люди так что дебилам вход в убогое заведение запрещен
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Рената Бащенко Я, таким видом транспорта как метро, к сожалению не передвигаюсь)))) если вы хотите процветания в Вашем заведение, начните в первую очередь с персонала, и научите их здароваться с посетителями, прежде чем принять заказ!!! И алкоголь, который заказывает посититель, открывается при нем!! Могу дальше продолжать долго и нудно, но смысла в этом не вижу! Был горький опыт посещения Вашего заведения))))
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Очеретяний Кіт Слишком много чести открывать бутылку на каждые сто грамм. А еще я повторюсь дебилам вход в убогое заведение запрещен
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Рената Бащенко ))))) даже не хочу тратить своё время, на общение с Вами!!
Мы заказали бутылку вина, которую принесли открытой, Вы владейте вначале информацией и наблюдайте, что и как делает ваш персонал!!!
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Olga Bilous Очеретяний Кіт 😊 "Определение человека - массы или проще сказать быдла, в сущности просто - это тот, кому чуждо интеллектуальное усилие. Его можно пропустить через университеты и академии, плотно оснастить званиями и регалиями, восславить - всё равно п…Переглянути більше
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