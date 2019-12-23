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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Гидропарк (20) Киев (18357) правоохранительные органы (728) убийство (5445)

 Застреленным в Гидропарке оказался киевский предприниматель Бахвалов

Мужчиной, который умер от огнестрельного ранения, полученного в Гидропарке, оказался житель Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Происшествие произошло в 15.30 в "Гидропароке" на парковке возле кафе "Очеретяний кіт". Сообщается, что неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителю автомобиля Toyоta, а затем скрылся с места происшествия на другом автомобиле.

Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.

Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он скончался. Умершим оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения.

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Напомним, 23 декабря в Днепровском районе неизвестный выстрелил в жителя Киева. Пострадавший погиб на месте. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.

Источник: https://censor.net.ua/n3167017
 
 
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Киев превратился в Чикаго 30-ых годов...
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Увы ,но в Украине предприниматель и бандит это слова синонимы ,поэтому ничего неожиданного.
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Так...замість подолання зубожіння маємо занепад в економіці та владу злодіїв.
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Тільки помітили..? Це ще років з двадцять тому вже було очевидно..
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чем чаще зеМоника призывает перестать стрелять на фронте, тем все чаще раздаются выстрелы в тылу... и это еще зеленый шашель не амнистировал сепарскую блевотину ЛуГандона, а после этого "чикаго 30-х" или "девяностые" покажутся игрой в казаки-разбойники ...
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Панове, профільний комітет ВР підтримав законопроект про цивільну зброю, простіше кажучи короткоствол нарізний...
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Сабакову заратне до злочинності, він вже мітить на прем'єра. Ой зелений будеш ти відригувати це довго....
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С приходом зеленых чепушил Коломойского пошел криминальный передел сфер влияния.
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Olga Bilous Прекрасный вид и на этом всё... Кухня оставляет желать лучшего, а сервис... Здесь о нем не слышали!!! Сплошное разочарование после посещения...

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981



Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981Автор

Очеретяний Кіт Жизнь в Броварах без спорно накладывает определеный цвет на виденье индивида А отсуствие метро говорит о том что все его сотрудники дебилы. Хороших вам сновидений и удачи в личной жизни

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981

Olga Bilous Очеретяний Кіт Аххаха)))))) Уважаемый, Ваш комментарий говорит сам за себя😆😆😆 Как известно, рыба гниет с головы, поэтому совершенно неудивительно почему в Вашем заведении такая "благоприятная" атмосфера))) Всех благ😁

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981

Рената Бащенко Очеретяний Кіт, я смотрю у Вас обслуживание на высшем уровне, и Вы вправе обсуждать людей и писать свои безмозглые коменты в адрес людей которые живут в Броварах?!!?! У Вас не первый негативный отзыв по поводу обслуживания и отношения вашего персонала …Переглянути більше

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981



Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981Автор

Очеретяний Кіт Рената Бащенко уважаемая быдлом ваша. Подруга назвала сотрудников метрополитена за то что ей не вовремя продали жетон. А деньги нам приносят белые люди так что дебилам вход в убогое заведение запрещен

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981

Рената Бащенко Я, таким видом транспорта как метро, к сожалению не передвигаюсь)))) если вы хотите процветания в Вашем заведение, начните в первую очередь с персонала, и научите их здароваться с посетителями, прежде чем принять заказ!!! И алкоголь, который заказывает посититель, открывается при нем!! Могу дальше продолжать долго и нудно, но смысла в этом не вижу! Был горький опыт посещения Вашего заведения))))

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981



Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981Автор

Очеретяний Кіт Слишком много чести открывать бутылку на каждые сто грамм. А еще я повторюсь дебилам вход в убогое заведение запрещен

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981

Рената Бащенко ))))) даже не хочу тратить своё время, на общение с Вами!!
Мы заказали бутылку вина, которую принесли открытой, Вы владейте вначале информацией и наблюдайте, что и как делает ваш персонал!!!

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981

Olga Bilous Очеретяний Кіт 😊 "Определение человека - массы или проще сказать быдла, в сущности просто - это тот, кому чуждо интеллектуальное усилие. Его можно пропустить через университеты и академии, плотно оснастить званиями и регалиями, восславить - всё равно п…Переглянути більше

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981



Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981Автор

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