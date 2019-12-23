 Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому

Об этом говорится в заявлении организации "Родина Героїв Небесної сотні", передает Цензор.НЕТ.
В документе отмечается, что эти бывшие беркутовцы не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связаны с сепаратизмом.
"Это освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, который сейчас слушается в Святошинском суде Киева и имеет перспективы завершиться в следующем году. Именно с этим процессом родные погибших Героев Небесной Сотни и общество в целом связывают главным образом свои надежды на справедливость. Поскольку все другие судебные дела рассматриваются в десятки раз медленнее и не все из нас доживут до их финала. И сознательное произвольное уничтожение этого процесса путем вывода из него подсудимых повлечет непоправимый вред и потерпевшим, и надеждам украинцев на справедливость и доверие к правосудию в Украине, а также может привести к расколу общества, волне протестов и социальных взрывов", - говорится в заявлении.
Семьи Героев Небесной сотни считают, что требованием выдать экс-беркутовцев Россия хочет расколоть общество, произвести "ревизию оценки Революции Достоинства" и в итоге изменить курс Украины с проевропейского на пророссийский.
Среди прочего, Зеленского просят не допустить вмешательства РФ в осуществление правосудия в Украине и неправосудного освобождения обвиняемых по делу Майдана, а также предотвратить попытку РФ "под видом шагов по разрешению конфликта расширить его на всю Украину".
Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.
По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
Так 73,22% саме за це й голосували.