 Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому

Об этом говорится в заявлении организации "Родина Героїв Небесної сотні", передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что эти бывшие беркутовцы не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связаны с сепаратизмом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская

"Это освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, который сейчас слушается в Святошинском суде Киева и имеет перспективы завершиться в следующем году. Именно с этим процессом родные погибших Героев Небесной Сотни и общество в целом связывают главным образом свои надежды на справедливость. Поскольку все другие судебные дела рассматриваются в десятки раз медленнее и не все из нас доживут до их финала. И сознательное произвольное уничтожение этого процесса путем вывода из него подсудимых повлечет непоправимый вред и потерпевшим, и надеждам украинцев на справедливость и доверие к правосудию в Украине, а также может привести к расколу общества, волне протестов и социальных взрывов", - говорится в заявлении.

Семьи Героев Небесной сотни считают, что требованием выдать экс-беркутовцев Россия хочет расколоть общество, произвести "ревизию оценки Революции Достоинства" и в итоге изменить курс Украины с проевропейского на пророссийский.

Среди прочего, Зеленского просят не допустить вмешательства РФ в осуществление правосудия в Украине и неправосудного освобождения обвиняемых по делу Майдана, а также предотвратить попытку РФ "под видом шагов по разрешению конфликта расширить его на всю Украину".

Также читайте: ГПУ собирается уволить следователей по делам Майдана. После этого их переход в ГБР будет невозможен, - адвокат Закревская

Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.

По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Читайте также: В рамках обмена вернутся те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево, и кого не удалось забрать 2 года назад, - Лутковская