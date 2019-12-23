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 Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому

Президента Владимира Зеленского просят не допустить обмена бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах людей на Майдане.

Об этом говорится в заявлении организации "Родина Героїв Небесної сотні", передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что эти бывшие беркутовцы не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связаны с сепаратизмом.

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"Это освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, который сейчас слушается в Святошинском суде Киева и имеет перспективы завершиться в следующем году. Именно с этим процессом родные погибших Героев Небесной Сотни и общество в целом связывают главным образом свои надежды на справедливость. Поскольку все другие судебные дела рассматриваются в десятки раз медленнее и не все из нас доживут до их финала. И сознательное произвольное уничтожение этого процесса путем вывода из него подсудимых повлечет непоправимый вред и потерпевшим, и надеждам украинцев на справедливость и доверие к правосудию в Украине, а также может привести к расколу общества, волне протестов и социальных взрывов", - говорится в заявлении.

Семьи Героев Небесной сотни считают, что требованием выдать экс-беркутовцев Россия хочет расколоть общество, произвести "ревизию оценки Революции Достоинства" и в итоге изменить курс Украины с проевропейского на пророссийский.

Среди прочего, Зеленского просят не допустить вмешательства РФ в осуществление правосудия в Украине и неправосудного освобождения обвиняемых по делу Майдана, а также предотвратить попытку РФ "под видом шагов по разрешению конфликта расширить его на всю Украину".

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Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому 01

Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.

По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167014
 
   
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а дерьмо к дерьму всегда липнет, так сказать подтверждение закона всемирного тяготения дерьма под эгидой запоребрика
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ЗРЯ ГИТЛЕР ЗАСТРЕЛИЛСЯ, ЕГО ТОВАРИЩ СТАЛИН МОГ ПОМЕНЯТЬ И ЖИТЬ СЕБЕ НА РАСТОФФЕ
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Он очень хочет быть похожим на дядю Вову. И очёчки чёрные уже носит..
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Вот это дилемма ,не позавидуешь Зеленскому , я бы не отдавал ,но я не Зеленский ...
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Каждый должен заниматься своим делом . Хорошо поёшь - пой , клоун - весели людей .
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Та я бы не сказал,что при Пэте было весело .. Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9662
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це не дилема. це співучасть у злочині проти Майдану.
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зєля взагалі лошара..... в Нормандії домовилися про обмін полоненими..... беркутня - українські громадяни, які вчинили важкі злочини на території України і є злочинцями, а не полоненими
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Если кацапы требуют, Зелемойский отдаст. Под благородным предлогом, конечно: нам нужен мир, прекратить страдания народа, мы всегда будем помнить и прочее бла-бла-бла..
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Изменить на проросийский?

Так 73,22% саме за це й голосували.
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Нічого дивного не відбувається. Сабаков вже давно погодив віддати злочинців мусорів в Рашку. Тепер дочекаємось коли всіх патріотів пересаджають. Зелений залазить в лайно все далі і назад дороги немає... Коломойський і Сабаков затягують його і його команду.
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Отдаст. А чего думаете ********* новый закон о ГБР не подписывает?
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Нужно отдавать. Мёртвых всё равно не вернёшь, а мы за этот биомусор сможем своих пацанов домой вернуть.
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Правильно пишут. Беркутню менять- это уже перебор. Нафига вообще тогда расследовать, судить и менять законодательство, если в один момент уродов- на свободу, а не на нары? Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7904
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