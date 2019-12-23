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 Политика Украины
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Все про:МИД (5239) Путин (25321) нота протеста (108) Керченский мост (138)

 Украина направила России ноту протеста в связи с тем, что Путин открыл ж/д движение по Керченскому мосту

Ни визиты российских чиновников, ни строительства моста не могут изменить статус Крыма как части Украины отметили в министерстве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт МИД.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации В.Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого "Крымского моста" через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что действия России грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

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"Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины", - подчеркнули в МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3167013
 
 
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Яке жаль, що Пуйло і кобилкін користуаються туалетним папером. А то була б така своєчасна нота протесту.
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ето тот, шо одін голосовал ув думє протів, потомушо "нєправільно анексіровалі Крим"...



Hellis

@13Hellis_1311 ч

а помните такого "нетакогорусского" Илью Пономарева, которого приютила Украина?
Так вот, он, оказывается участвовал в тендере на разработку украинского шельфа "Дельфин" на 50 лет. И выиграл.
Но тендер отменили и шельф отдали... Коломойскому.
Сцепка внешних и внутренних врагов
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макет президента раши из ближайшего сексшопа по диппочте
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Ну да, у вас в Чехии появилось своё ху*ло которое называет Крым российским
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Во Франции тоже появилось своё Ху*ло. Эти Ху*лы размножаются везде, где общество не способно развесить их по фонарным столбам. К сожалению, в Чехии это явление тоже есть.
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Быстрее развалится . Из дерьма на глине построили .
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Каацаапии! Де каацаапии? Пачіму ні зазчизчяіті сваіво насяльніка?
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Бомжи насрали под дверь, а ты им ноту! Сосед пялит твою жену, а ты ему вырази глубокую озабоченность.
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Да нота сама по себе заглохнет после проезда максимум второго поезда. Это у них традиция такая - по два раза открывать всякое говно?
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