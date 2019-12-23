 Украина направила России ноту протеста в связи с тем, что Путин открыл ж/д движение по Керченскому мосту

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт МИД.
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации В.Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого "Крымского моста" через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву", - сказано в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что действия России грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.
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"Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины", - подчеркнули в МИД.
Hellis
@13Hellis_1311 ч
а помните такого "нетакогорусского" Илью Пономарева, которого приютила Украина?
Так вот, он, оказывается участвовал в тендере на разработку украинского шельфа "Дельфин" на 50 лет. И выиграл.
Но тендер отменили и шельф отдали... Коломойскому.
Сцепка внешних и внутренних врагов