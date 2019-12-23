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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:обстрел (8533) Донбасс (20287) операция Объединенных сил (1916)

 Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 3 раза. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"  противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем;

неподалеку Старогнатовки - с станковой противотанкового гранатомета.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета зафиксирован вблизи населенного пункта Пивденне, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3167012
 
 
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- 26 декабря на 11.00 утра, Маруся Звіробій, вызвали в ДБР на допрос в качестве свидетеля.
Думаю, в планах ДБР переквалифицировать ее в подозреваемую прямо во время допроса (как это любят делать), и задержать. Далее: суд, арест, зелёная власть набирает заложников.
В этой связи публикую ее обращение к нам:
- ШАНОВНІ ПОПРОШУ УВАГУ! І РЕПОСТ! 26 ГРУДНЯ сєго года (четвер) на 11:00 торжествєнно відбудеться мій допит в ДБР (вул Симона Петлюри 15 на 11:00) Як свідка. Вийду я з цієї красивої будівлі після допиту чи нє, то питання відкрите в світлі правового свавілля. Дєвочок на цю ісключітєльно мирну і дображелатєльну акцію не запрошую!!! Треба трохи юношей 🙂 щоб прослідкували за порядком аби ніхто не вчинив провокацій. Часи нинче неспокійні )
Запис в самооборону не ведеться в цілях безпеки особового складу.
Просто треба прийти, що робити і як - ви орієнтуєтесь вже й самі, самозорганізуватись в нашого народу теж досвіду вистачає. Прошу репост на сторінки фейсбуку. ДБР теж порожняк не гонить, зараз демонстративно в цім цирку намагатиметься переплюнуть Авакова. От усі празники людям попортили.Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5183
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Потерь нет........будем надеяться, что это действительно(!!!) так.........
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