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Все про:Зеленский (4088) Антитеррористическая операция (15820) добровольцы (670) УБД (70)

 Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса УБД

Закон предусматривает, что статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии могут участники АТО, не вошедшие в состав того или иного силового ведомства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто принимал участие в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания)", - сказано в сообщении.

Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия.

Читайте на Цензор.НЕТ: В жилье нуждаются около 50 тыс. участников боевых действий и 1 млн переселенцев, - замминистра по делам ветеранов Колумбет

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, закон о предоставлении статуса УБД добровольцам Верховная Рада приняла 4 декабря.

По словам министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды, благодаря этому закону статус УБД смогут получить более 3 тысяч добровольцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3167008
 
 
 Топ комментарии
 
Дааааа.....При пЭДРилле такого не было....Зрада зрадная.....
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Соєва отара, є щось сказати, чи методички ще не оновили? Чи п'яти років не вистачило?
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От може , якщо захоче. А то один раз як людина, надцять раз як ск..ина.
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про євреїв так не можна.... мама рімма дуже ображається
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Дааааа.....При пЭДРилле такого не было....Зрада зрадная.....
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А шо заважало армовиру це зробити?
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Почти шесть лет помогаем бойцам . Мы тоже добровольцы .
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Это справедливо. Главное отсеять самозванцев мошенников.
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Интересно , в какой войне участвовали "самозванцы и мошенники" ?
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Это там, где для получения статуса участника боевых действий надо всего три нотариально заверенных свидетельства участников УБД? Скоро половина Украины будет с корочками УБД с их льготами и привилегиями. Экономике привет. Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса УБД - Цензор.НЕТ 1922
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Соєва отара, є щось сказати, чи методички ще не оновили? Чи п'яти років не вистачило?
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Хоч і сопля зелена, але в цьому плані молодець. Аби такі як Короткіх по цьому закону не легалізувались ..
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А пьята свыня добробатов в тюрьму садил. Ведь патриот же
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шото підлога країни не может отдуплится ни как Зеленський підписав закон про надання добровольцям статусу УБД - Цензор.НЕТ 1264
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