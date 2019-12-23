 Депутаты IX Рады кнопкодавили 45 раз, чемпион - ОПЗЖ, - "Чесно". ИНФОГРАФИКА

Такие данные обнародовало общественное движение "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ.

В 27 из 45 случаев "кнопкодавили" депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Рекордсмен" среди них - Владимир Кальцев, он нарушил процедуру голосования 9 раз.

Кнопкодавов зафиксировали во время голосований по восьми законопроектам, а также за процедурные решения и при регистрации на пленарные заседания.

Депутаты голосовали не персонально за законопроекты "О Государственном бюро расследований", о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования, об обеспечении конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, об улучшении администрирования акцизного налога и других.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Черный кнопкодавят в Раде, не используя руки. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада криминализировала кнопкодавство.

Также на рассмотрении в Конституционном суде находится законопроект №1027 президента Украины Владимира Зеленского о лишении мандата за кнопкодавство. Согласно законопроекту, нарушителем считается также тот, кто позволил кнопкодавить за себя.

Голосовать персонально только за себя народных депутатов обязывает ст. 84 Конституции Украины. При этом до криминализации кнопкодавства законодательство не предусматривало никаких санкций для депутатов за нарушение этой нормы.

Также на Цензор.НЕТ: "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева. ВИДЕО