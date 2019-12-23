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 Политика Украины
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Все про:Бутусов Юрий (1951) ГБР (798) Венедиктова (14)

 Основным кандидатом на должность главы ГБР является нардеп от "СН" Венедиктова,- Бутусов

Главным претендентом на должность главы Государственного бюро расследований является народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Основным кандидатом на пост директора Государственного бюро расследований на данный момент рассматривается народный депутат Ирина Венедиктова

Сегодня большой резонанс получила очередная порция записей разговоров в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы, где Труба в июле 2019-го обсуждал детали уголовных дел с Андреем Смирновым - на тот момент адвокатом, а ныне - заместителем главы Офиса президента.

Скорее всего, выброс именно сейчас разговоров Смирнова связан с борьбой за назначение главы ГБР. Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни определиться с новым кандидатом на эту одну из ключевых правоохранительных структур.

Однако, по данным источников Цензор.НЕТ, в ОП Смирнов на данный момент не рассматривается как вероятный кандидат на эту должность. Дело в том, что в системе власти Зеленского должность заместителя главы ОП более весома, чем должность руководителя ведомства. Смирнов занимается координацией работы всех правоохранительных органов и судебными вопросами, это более широкий функционал и большие рычаги влияния, чем само по себе ГБР, и что самое важное в системе Зеленского - почти ежедневный личный контакт с президентом.

По данным наших источников, президент рассматривает на пост главы ГБР кандидатуру Ирины Венедиктовой, депутата "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики ВР.

Венедиктова на выборах была третьим номером в списке СН. Венедиктова является известным юристом в коммерческом праве, доктором наук, работала в ряде крупных юридических компаний, арбитром арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Национального университета имени Каразина в Харькове. Является членом научно-консультативного совета при Верховном суде.

Венедиктова не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах, и не занималась криминальным процессом. Вместе с тем, она закончила Харьковский университет внутренних дел и также занималась там научной деятельностью, имеет, по данным наших источников, звание капитана полиции.

Впрочем, большой опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции. А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

Сможет ли Венедиктова выстроить такую работу, сможет ли она построить структуру, которая только в процессе создания - большой вопрос. Известно, что она принимала участие в конкурсе на пост судьи гражданского кассационного суда в составе Верховного суда, но провалилась еще на этапе письменных экзаменов, не набрав необходимого числа баллов.

Думаю, ключевую роль в глазах Зеленского имеет история личных отношений и независимость Венедиктовой от влияния Андрея Богдана и Андрея Портнова, которые, как известно по аудизаписям и информации СМИ, влияли на работу главы ГБР Романа Трубы. Публикация записей серьезно дискредитировала власти.

Пока констатируем, что мотивация в назначениях носила и будет носить прежде всего политический характер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская

Источник: https://censor.net.ua/n3167006
 
   
 Топ комментарии
 
Основным кандидатом на должность главы ГБР является нардеп от "СН" Венедиктова,- Бутусов - Цензор.НЕТ 4018 чергове смішне кадрове призначення...... пані вєнєдіктова, трубу вам в руки
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"Отец Венедиктовой", "муж Венедиктовой", "папа Зеленского"... далі без коментарів, бо забанять.
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Она не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах, и не занималась криминальным процессом.

Впрочем, опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции.

А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

Це не сон, це реальність? Ущипніть мене!!! Я думав що ми на дні, але тут із низу постукали!
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чергове смішне кадрове призначення...... пані вєнєдіктова, трубу вам в руки
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"провалилась еще на этапе письменных экзаменов, не набрав необходимого числа баллов".... т.е. настолько тупое существо! А как может быть иначе у студентов голимой Школы Милиции СССР, уровень ПТУ, где учились самые тупые бараны, сержанты ППС, которые не могли поступить в нормальный ВУЗ. Теперь ПТУ это Университет. Выпускники-Кернес, Добкин, Фельдман....
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От поставила б попередня влада Генпрокугогом на Югу , а Ірусю Луценко, були б і результати. Баба за власну дурь і горло може перегризти.
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Типа совсем не узурпация власти Зеленым ничтожеством?
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Узурпация, капитуляция и поллюция.
Ведь только честный кандидат от ПЕСа идеально подходит на эту должность.
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Классные у тебя диагнозы Основным кандидатом на должность главы ГБР является нардеп от "СН" Венедиктова,- Бутусов - Цензор.НЕТ 3075 Сильно же тебя, тело, жизнь покидала Основным кандидатом на должность главы ГБР является нардеп от "СН" Венедиктова,- Бутусов - Цензор.НЕТ 3075 Ты держись там и про таблетки не забывай
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Во тебя колбасит. То ничтожество, то держись. Бот петин или псих.
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Опять всё тоже , что и при Инкогнито Мальдивском - деребанят власть , кто и из какой шоблы присядет на потоки , как будто в стране и проблем других нет .
Почему не снижены цены на газ ???
Почему не сидит Яйценюх , как инициатор этих цен ???
Почему нет ни слова об экономике страны ???
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иди толкай поезд с трусливой кремлевской крысой.
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Она не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах, и не занималась криминальным процессом.

Впрочем, опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции.

А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

Це не сон, це реальність? Ущипніть мене!!! Я думав що ми на дні, але тут із низу постукали!
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Однако Венедиктова является известным юристом в коммерческом праве, доктором наук, работала в ряде крупных юридических компаний, арбитром арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Заведжовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Национального университета имени Каразина в Харькове

Это дно. Какой-нибудь ранее судимый инженер без юридического образования и с проблемами с алкоголем справится с этой должностью куда лучше.
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Вона на цій посаді має материх мусарів, прокурорів саджати, працювала у господарському суді! Це все одно, що УЗІста за операційний стіл поставити. ВИ взагалі ІПАНУЛІСЬ???
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Значит на эту должность надо назначить матерого мусора или прокурора? А при какой власти он должен был работать и добывать этот матерый опыт, чтобы знать в чью пользу пойдет деятельность ГБР? Ренат Кузьмин подойдет? Или может Князева давай? Как насчет бриллиантовых прокуроров - достойные кандидаты, матерые?
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вона кандидатка не погана, але якщо людина ніколи не працювала в кримінальному процесі- то дуже довго буде в'їжджати в тему, мінімум рік і то по верхам.
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Шо це ти бочку покотив проти зільоних? У неї є трускавецький диплом, а це не абищо.
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как может доктор юридических наук зельоным ?
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Ідеальна кандидатка. У 2018 подавала заяву на участь у конкурсі на суддю Верховного суду, але до конкурсу не допущена, бо не склала відбірковий тест на допуск до участі в конкурсі.
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Иными словами, занесла слишком мало "баллов" нужным людям, или вообще отказалась заносить.
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Вона курси в Трускавці слухала, а це вам не хухри-мухри.
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брехня - не було такого тесту. не допускали, якщо були проблеми поданими документами.
А далі були кваліфікаційний екзамен та практична робота.
Після цього були психологічні тести - де і відбувалися різні маніпуляції таким чином, що кваліфікаційний екзамен+ практична робота виявлялися такими, що нічого не значать.
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ВИБУЛА З КОНКУРСУ
Отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту
Результати анонімного письмового тестування - 73,5 балів
Результати практичного завдання - 45 бали
Загальний результат іспиту - 118,5 балів
Кандидат на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Судуhttps://chesnosud.org/candidate/venediktova-irina-valentinivna/?fbclid=IwAR1NyaOGtJrAQBpJaDyBZ-ky96jcg9jAxz13zZz3BYN7aPVeXsFiBYNcuYM
Основным кандидатом на должность главы ГБР является нардеп от "СН" Венедиктова,- Бутусов - Цензор.НЕТ 5065
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ну так я ж і кажу, що в конкурсі брала участь , а ви кажете, що не допущена до конкурсу. А потім самі собі спростовуєте.
Ще вона брала участь в конкурсі до Вищого антикорупційного суду, так само - зрізали на практичній роботі.
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ВИБУЛА З КОНКУРСУ. Отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту. А той хто отримав допустимий бал, то брав участь у наступному етапі конкурсу.
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я брав участь в цих конкурсах - в обох - це була чиста маніпуляція. Людей, які по кваліфікаційному іспиту входили в першу-другу десятку викидали за прохідний список, а ті хто був в 5-6 десятках по кваліфікації успішно стали суддями Верховного суду.
За конкурс в антикорупційний суд - то взагалі окрема історія.
Так, що те, що Венедіктова не пройшла по конкурсу зовсім нічого не означає, скоріше свідчить на її користь - що вона не була в тих махінаціях з кандидатами.
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не приймайте відомості з сайту "чесно" за правду! Там багато маніпуляцій, і дискредитації кандидатів. По результатам - не ясно на кого вони взагалі працюють!
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ТПшка, що всіма званнями й посадами завдячує своєму папіку,яка неодноразово вже осоромлювалась.рівноцінна заміна тупорилому Трубі.
"Венедиктова представляла кандидата в президенты Зеленского во время поездки представителей штабов в Брюссель и "экзамен" не сдала. Сделала она правовые ошибки и в выступлении, которое готовила заранее, перепутав слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявляла об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 г. (он действовал до 2018 г.) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады."

Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4725
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Блін, а я із плокулола сміявся... Коли рефередум про перейменування України в Дебіляндію?
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Судячи з різниці між декларованими доходами і декларованим майном - корупціонерка
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Командуют людишки не дня не служившие солдатом, офицером.
Им присваивают звания лейтенантов и они командуют генералами и полковниками.
Это точно квартал 95.
Дизель-шоу есть, что показать на эту тему.
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"Отец Венедиктовой", "муж Венедиктовой", "папа Зеленского"... далі без коментарів, бо забанять.
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так, ви звернули увагу, що про папу на ЦН не має нічого і банять відразу?
А мені сподобалось як Фаріон про нього сказала!
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а ще є "брат Венедиктовой" професор права
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А ще є Мендель,також із поважної сімейки... та нехай банять...
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Витренко - вообще сын Витренчихи,ну так и что.А чем были лучше министры и прокуроры от Свободы?Я уже и ПИБ позабывал.
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Витренко со своей епнутой мамашей уже лет 20 не общается. При разводе его родителей он ушел с отцом. Так что не надо тут знала раскручивать
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Нехай би вже молода Венедиктова, чим клан богданів-портнових-медведчуків. Венедіктови старий клан професури, інтелігентів. Ще в 90 якісь його праці читав.
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вся муйня в тому, що їй будуть так само телефонувати і давати вказівки, які, ця туба баба, буде виконувати..... від зміни прізвища, ситуація не покращиться, поки не посадять всіх цих рєшал з офісу шмарклі, типу богдана, смірнова
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В открытом доступе есть только декларация за 2015 год. О об этом расскажем далее.

Кстати, какова зарплата преподавателя ВУЗа?

Так, например, в документе сказано, что Венедиктова владеет такими объектами недвижимости: офисным помещением площадью 150 кв. метров, парковочным местом. Детям юриста принадлежат два земельных участка и два жилых дома.
Ирина Венедиктова любит дорогие часы. Видимо поэтому у нее в коллекции целых две пары - Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex, оцененный в 100 тысяч гривен.
Передвигается Венедиктова на Порше Кайен 2014 года выпуска, его стоимость на момент покупки составляла 867 тысяч гривен. Также юрист владеет автомобилем ВАЗ 21213 2003 года и Хюндай Акцент 2011 года.
Ее супруг в 2015 году владел автомобилем Мазда СХ-7 2006 года выпуска. Отец - Тойота Камри 2012 года.
Венедиктова держала на банковском счете 20 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 32 тысяч гривен, наличными держит 550 тысяч гривен. Ее супруг держит в банке, согласно декларации, 20 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.
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Поцікавтесь у її студентів, скільки коштує залік, або годна оцінка на екземенах.
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Нажаль, фахівці манкурти, це біда України.
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при сегодняшней архитектуре власти, Венедиктова скорее всего, неосторожно отсосала или перепихнулась в каком-то харьковском ночном клубе и попала на камеры, и поэтому не будет иметь своего профессионального мнения, и будет полностью зависима от Богдана - гнома с гипертрофированным ЭГО..
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еще Адин пАтомственный юрЫст... типа моники
клоуны.. научатся..)))
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копайте ще на брательніка "Венедіктов Сергій Валентинович професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ ім. Тараса Шевченка", Портнов теж був професором права в тому універі. Совпадєніє ?
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Накуй нужен ручной орган президента. СБУ и ГПУ недостаточно? Или это чисто брендовые закидоны для Европы, типа смотрите сколько у нас независимых институтов...
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что бы стать политиком нужно быть порядочным человеком, а что бы стать хорошим политиком нужно стать подлецом. ****.. в глаза смотрит и подсыпает в бокал яд мило при мило улыбаясь, заискивая ерзая камзолом по столу. записывают друг дружку! Господа, не уж то так устроен окружающий нас мир? я прозрел!
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Криза жанру. У зелених кожна наступна кандидатура "проффесінальніша" за попередню. "Венедиктова, отвечающая в команде Зеленского за реформу судебной власти, провалилась на экзамене в Верховный Суд, - ЧЕСТНО"
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Це просто пізд#ц який буде незалежний орган ДБР!!!
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Декларация:
В открытом доступе есть только декларация за 2015 год. О об этом расскажем далее.
Так, например, в документе сказано, что Венедиктова владеет такими объектами недвижимости: офисным помещением площадью 150 кв. метров, парковочным местом. Детям юриста принадлежат два земельных участка и два жилых дома.
Ирина Венедиктова любит дорогие часы. Видимо поэтому у нее в коллекции целых две пары - Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex, оцененный в 100 тысяч гривен.
Передвигается Венедиктова на Порше Кайен 2014 года выпуска, его стоимость на момент покупки составляла 867 тысяч гривен. Также юрист владеет автомобилем ВАЗ 21213 2003 года и Хюндай Акцент 2011 года.
Ее супруг в 2015 году владел автомобилем Мазда СХ-7 2006 года выпуска. Отец - Тойота Камри 2012 года.
Венедиктова держала на банковском счете 20 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 32 тысяч гривен, наличными держит 550 тысяч гривен. Ее супруг держит в банке, согласно декларации, 20 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.
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Очередная минетчица без диплома и опыта будет решать интересы ОПГ каломойши и кремлёвских кураторов зельцмана. Поздравляю зебилы, вы ж так хотели новых лиц - жриТЕ.
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Апять через пастель Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6343 А шо же скажет муж, тіпа кіберпаліцай Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6343 А папаша,каторий самих чесних правіл Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6343
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