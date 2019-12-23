 Основным кандидатом на должность главы ГБР является нардеп от "СН" Венедиктова,- Бутусов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Основным кандидатом на пост директора Государственного бюро расследований на данный момент рассматривается народный депутат Ирина Венедиктова
Сегодня большой резонанс получила очередная порция записей разговоров в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы, где Труба в июле 2019-го обсуждал детали уголовных дел с Андреем Смирновым - на тот момент адвокатом, а ныне - заместителем главы Офиса президента.
Скорее всего, выброс именно сейчас разговоров Смирнова связан с борьбой за назначение главы ГБР. Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни определиться с новым кандидатом на эту одну из ключевых правоохранительных структур.
Однако, по данным источников Цензор.НЕТ, в ОП Смирнов на данный момент не рассматривается как вероятный кандидат на эту должность. Дело в том, что в системе власти Зеленского должность заместителя главы ОП более весома, чем должность руководителя ведомства. Смирнов занимается координацией работы всех правоохранительных органов и судебными вопросами, это более широкий функционал и большие рычаги влияния, чем само по себе ГБР, и что самое важное в системе Зеленского - почти ежедневный личный контакт с президентом.
По данным наших источников, президент рассматривает на пост главы ГБР кандидатуру Ирины Венедиктовой, депутата "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики ВР.
Венедиктова на выборах была третьим номером в списке СН. Венедиктова является известным юристом в коммерческом праве, доктором наук, работала в ряде крупных юридических компаний, арбитром арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Национального университета имени Каразина в Харькове. Является членом научно-консультативного совета при Верховном суде.
Венедиктова не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах, и не занималась криминальным процессом. Вместе с тем, она закончила Харьковский университет внутренних дел и также занималась там научной деятельностью, имеет, по данным наших источников, звание капитана полиции.
Впрочем, большой опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции. А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.
Сможет ли Венедиктова выстроить такую работу, сможет ли она построить структуру, которая только в процессе создания - большой вопрос. Известно, что она принимала участие в конкурсе на пост судьи гражданского кассационного суда в составе Верховного суда, но провалилась еще на этапе письменных экзаменов, не набрав необходимого числа баллов.
Думаю, ключевую роль в глазах Зеленского имеет история личных отношений и независимость Венедиктовой от влияния Андрея Богдана и Андрея Портнова, которые, как известно по аудизаписям и информации СМИ, влияли на работу главы ГБР Романа Трубы. Публикация записей серьезно дискредитировала власти.
Пока констатируем, что мотивация в назначениях носила и будет носить прежде всего политический характер".
Ведь только честный кандидат от ПЕСа идеально подходит на эту должность.
Почему не снижены цены на газ ???
Почему не сидит Яйценюх , как инициатор этих цен ???
Почему нет ни слова об экономике страны ???
Впрочем, опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции.
А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.
Це не сон, це реальність? Ущипніть мене!!! Я думав що ми на дні, але тут із низу постукали!
Это дно. Какой-нибудь ранее судимый инженер без юридического образования и с проблемами с алкоголем справится с этой должностью куда лучше.
А далі були кваліфікаційний екзамен та практична робота.
Після цього були психологічні тести - де і відбувалися різні маніпуляції таким чином, що кваліфікаційний екзамен+ практична робота виявлялися такими, що нічого не значать.
Отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту
Результати анонімного письмового тестування - 73,5 балів
Результати практичного завдання - 45 бали
Загальний результат іспиту - 118,5 балів
Кандидат на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Судуhttps://chesnosud.org/candidate/venediktova-irina-valentinivna/?fbclid=IwAR1NyaOGtJrAQBpJaDyBZ-ky96jcg9jAxz13zZz3BYN7aPVeXsFiBYNcuYM
Ще вона брала участь в конкурсі до Вищого антикорупційного суду, так само - зрізали на практичній роботі.
За конкурс в антикорупційний суд - то взагалі окрема історія.
Так, що те, що Венедіктова не пройшла по конкурсу зовсім нічого не означає, скоріше свідчить на її користь - що вона не була в тих махінаціях з кандидатами.
"Венедиктова представляла кандидата в президенты Зеленского во время поездки представителей штабов в Брюссель и "экзамен" не сдала. Сделала она правовые ошибки и в выступлении, которое готовила заранее, перепутав слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявляла об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 г. (он действовал до 2018 г.) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады."
Им присваивают звания лейтенантов и они командуют генералами и полковниками.
Это точно квартал 95.
Дизель-шоу есть, что показать на эту тему.
Д(З)*****!
А мені сподобалось як Фаріон про нього сказала!
Кстати, какова зарплата преподавателя ВУЗа?
Так, например, в документе сказано, что Венедиктова владеет такими объектами недвижимости: офисным помещением площадью 150 кв. метров, парковочным местом. Детям юриста принадлежат два земельных участка и два жилых дома.
Ирина Венедиктова любит дорогие часы. Видимо поэтому у нее в коллекции целых две пары - Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex, оцененный в 100 тысяч гривен.
Передвигается Венедиктова на Порше Кайен 2014 года выпуска, его стоимость на момент покупки составляла 867 тысяч гривен. Также юрист владеет автомобилем ВАЗ 21213 2003 года и Хюндай Акцент 2011 года.
Ее супруг в 2015 году владел автомобилем Мазда СХ-7 2006 года выпуска. Отец - Тойота Камри 2012 года.
Венедиктова держала на банковском счете 20 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 32 тысяч гривен, наличными держит 550 тысяч гривен. Ее супруг держит в банке, согласно декларации, 20 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.
клоуны.. научатся..)))
В открытом доступе есть только декларация за 2015 год. О об этом расскажем далее.
Так, например, в документе сказано, что Венедиктова владеет такими объектами недвижимости: офисным помещением площадью 150 кв. метров, парковочным местом. Детям юриста принадлежат два земельных участка и два жилых дома.
Ирина Венедиктова любит дорогие часы. Видимо поэтому у нее в коллекции целых две пары - Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex, оцененный в 100 тысяч гривен.
Передвигается Венедиктова на Порше Кайен 2014 года выпуска, его стоимость на момент покупки составляла 867 тысяч гривен. Также юрист владеет автомобилем ВАЗ 21213 2003 года и Хюндай Акцент 2011 года.
Ее супруг в 2015 году владел автомобилем Мазда СХ-7 2006 года выпуска. Отец - Тойота Камри 2012 года.
Венедиктова держала на банковском счете 20 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 32 тысяч гривен, наличными держит 550 тысяч гривен. Ее супруг держит в банке, согласно декларации, 20 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.