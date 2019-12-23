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 Политика Украины, Экономика
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Все про:АЗС (320) бензин (244) Зеленский (4088) цены (2104) топливо (477)

 Не предоставить скидки, а снизить цену на табло, - Зеленский призвал АЗС уменьшить стоимость бензина

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций.

Во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а (снизить цену. - Ред.) на табло", - сказал Глава государства.

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Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.

АЗС должны существеннее уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусными программам.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

"Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков - когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу (электронное табло. - Ред.) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке ", - подчеркнула Юлия Ковалив.

Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

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Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям - предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", - отметил Владимир Зеленский.

Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Источник: https://censor.net.ua/n3166997
 
   
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Проклятые барыги охренели, не дают доброму царю снижать цены по просьбам нарида...
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От чья бы корова мычала. Не вы ли, мон шер, пеной исходили "лишь бы не Порох"? Ну вот. Не Порох. Вы опять изволите быть недовольны? Да что ж такое? Вам не угодишь.
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Тобто ои не забув, що за часів Порошенка була гідність!
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... и установить на каждой АЗС по роялю, ну случаи разные бывают...
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Дідько. От просто з мови зняли - щойно хотів згуморити про "в табло".
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А ты им прикажи ! Или запрети . Он явно с другой планеты .
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не здивуюся, якщо цей придурок завтра ще й всі заправки позакриває
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Та воно може й електрохарчування вимкнути - бо "а зачем оно биомассе надоть? на работе лепистричество будет, а дома пожрать-посрать-задрьіхнуть можно и без света!"
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Скоро будут перебои с бензином ...
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"... снизить цену на табло..."
в смысле, снизить цену на рыло?
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Молодец, Бубочка! МО-ЛО-ДЕЦ!
А есть тут кто-то, у кого ещё не совсем память отшибло и помнит как ВОНА, будучи премьером, решила запретами бороться с высокими ценами на курятину и сахар (и вроде бензин, но уже не помню)? И по странному стечению обстоятельств из продажи в тот момент как раз пропали и курятина и сахар (и вроде бензин). Ты их купить не можешь, но цена понизилась. Разве не красота? Ненадолго правда.
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Когда власти активно берутся за цены на какой-либо товар, товар пропадает. Это закон. Пусть будет дороже, но будет, чем дешевле, но не будет. Тогда придется покупать у спекулянтов, но дороже, чем было тогда, когда было просто дороже. Это замкнутый круг. Еще немного и вернемся в конец 80-х и развалу. Зебилоиды, вы понимаете логику событий?
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Як ми це робимо: держава в особі Нафтогазу не закуповуватиме російський газ(тіштеся, патріоти!). Натомість декілька приватних структур домовляються з Газпромом про постачання газу на територію України. Один лише бізнес, ніякої політики. Вчіться, лохи!
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Владельцам АЗС хреном по роялю . Они берут пример с вождя .
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тут все против снижения цены на бензин...?
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а на хіба нам дешеве неякісне паливо?
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1:1 как рашке или как при совке было, едроный стыд, что у вас за общество, ок, ок, что ещё произходит по велению вяликого пууу, ой вяликого зеее. Не предоставить скидки, а снизить цену на табло, - Зеленский призвал АЗС уменьшить стоимость бензина - Цензор.НЕТ 4665
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Враньё на камеру. Рисовки.
Потребность в бензине падает, после перехода населения на пропан-бутан.
Потребность уменьшается, уменьшается цена.
Подают как победу зелёных.
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Славімо добого царя!!! (Нарід несамовито аплодує)...
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