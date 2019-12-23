 Не предоставить скидки, а снизить цену на табло, - Зеленский призвал АЗС уменьшить стоимость бензина

Во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а (снизить цену. - Ред.) на табло", - сказал Глава государства.

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Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.

АЗС должны существеннее уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусными программам.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

"Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков - когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу (электронное табло. - Ред.) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке ", - подчеркнула Юлия Ковалив.

Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

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Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям - предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", - отметил Владимир Зеленский.

Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.