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 Украина официально примет участие в следующем "Славянском базаре", выступать будем отдельно от России

Главы министерств культуры Украины и Беларуси договорились об официальной участие украинских артистов в фестивале "Славянский базар" в Витебске в рамках отдельного дня.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас важной является и договоренность об официальном участии украинских артистов в "Славянском базаре" в Витебске в рамках отдельного дня. в Беларуси любят и хорошо понимают украинскую культуру. Белорусский зритель соскучился по выступлениям ярких украинских исполнителей. Поэтому мы очень ждем в украинских артистов и официальных лиц на "Славянском базаре" в 2020 году ", - сказал дипломат.

Он сообщил, что эти вопросы обсуждали министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь и министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич обсудили с министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским.

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По мнению посла Беларуси, то, что культурное сотрудничество должно развиваться, не подлежит сомнению.

"Вопрос ведь не только в ностальгии, потому что, на мой взгляд, это плохое чувство - "як калісь било, ужо не будзе". Надо не ностальгировать, а просто помнить, что когда-то это был единое культурное пространство, и ничего плохого в этом нет. Ведь возвести стену между людьми гораздо проще, чем потом ее сломать", - убежден Сокол.

"Славянский базар" - ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как совместный культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России и Украины.

В 2019 году представитель Украины Дмитрий Бабак занял на "Славянском базаре" 3 место, разделив его с участником из России Иваном Дятловым.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166995
 
 
 Топ комментарии
 
А Зєля прийме участь у параді перемоги в Мацкві 9 травня, але буде стояти окремо від Пуйла, в 7-му ряду.
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все всем понятно....?
зеленую шваль нужно сносить..., и быстро....
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Позорный базар , в Витебске . У нас шесть лет базар в Минске .
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А Зєля прийме участь у параді перемоги в Мацкві 9 травня, але буде стояти окремо від Пуйла, в 7-му ряду.
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при этом зебилы будут доказывать что это офигеть как круто и о большем они не мечтают)
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все всем понятно....?
зеленую шваль нужно сносить..., и быстро....
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А когда следующее сношение по графику?
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Ты о сношениях своего любимого ***** и бутылки? Я надеюсь
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Позорный базар , в Витебске . У нас шесть лет базар в Минске .
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Собаки, опять ностальгія ком бек совок?
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Все ближе и ближе. Не мытьем так катанием. Дождаться выборов, чтобы убрать всю эту сепарскую мразь
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Так недавно были, монобольшинством в турборежиме закончились
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Какой "базар" ? . Надо окопы копать вдоль границы северного соседа !
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Да что там "...выступать будем отдельно от России...", вы скоро вступать будете, сволочи. В СНГ.
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что то не понял, как газом торговать или кацапскии газ транспортировать, так аж в первых рядах и переди поровоза, ещё и скидку даёте, а как на одной сцене выступать, так ноги вместе и не ни не не. Лцомерия однако.
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Нужно переселяться на Луну.Там Беларуси точно не будет.Да и орды -тоже!
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Сомневаюсь . Они всюду . Они среди нас . Украина официально примет участие в следующем "Славянском базаре", выступать будем отдельно от России - Цензор.НЕТ 1219
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Ну а що ви хотіли при такій владі коли на день Незалежності замість параду, по Хрещатику стрибала і верещала якась мавпа з тарілкою на голові.
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Зеленые малоросы соскучились по мышебратьям...
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готов поспорить что размовлять и белорусами и с кацапами будет на кацапском языке.
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РОЗРИТА МОГИЛА

Ой Богдане, Богданочку,Якби була знала,У колисці б задушила,Під серцем приспала.Степи мої запроданіЖидові, німоті,Сини мої на чужині,На чужій роботі. /253/Дніпро, брат мій, висихає,Мене покидає,І могили мої миліМоскаль розриває...Нехай риє, розкопує,Не своє шукає,А тим часом перевертніНехай підростаютьТа поможуть москалевіГосподарювати,Та з матері полатануСорочку знімати.Помагайте, недолюдки,Матір катувати».
Начетверо розкопана,Розрита могила.Чого вони там шукали?Що там схоронилиСтарі батьки? Ех, якби-то,Якби-то найшли те, що там схоронили,Не плакали б діти, мати не журилась.
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Ползучая "реинтеграция" на марше. Я же говорил никакой такой прямой, открытой зрады типа отдать врагу ключи от ворот города не будет. А будет вот такая "реинтеграция" - там немножко, там на пол шишечки, газ напрямую, налаживаем культурные связи с мышебратьями, поправочки в языковой закон в пользу руцько...отведём войска подальше, пропагнада "про агрессвиное меньшинство" которое не хочет "мира"( то что ЗЕскоты стыдливо называют миром на само деле конечно капитуляция на условиях врага) и много чего другого..ну типа кадровой политики когда на все ключевые должности назначают прокацапских сепарков..и т.д. Вот так ЗЕлёная гебнявая падаль будет "ренитегрировать" Украину назад в расиюшку.
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