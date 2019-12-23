 Украина официально примет участие в следующем "Славянском базаре", выступать будем отдельно от России

Об этом в интервью "Укринформу" заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас важной является и договоренность об официальном участии украинских артистов в "Славянском базаре" в Витебске в рамках отдельного дня. в Беларуси любят и хорошо понимают украинскую культуру. Белорусский зритель соскучился по выступлениям ярких украинских исполнителей. Поэтому мы очень ждем в украинских артистов и официальных лиц на "Славянском базаре" в 2020 году ", - сказал дипломат.

Он сообщил, что эти вопросы обсуждали министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь и министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич обсудили с министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским.

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По мнению посла Беларуси, то, что культурное сотрудничество должно развиваться, не подлежит сомнению.

"Вопрос ведь не только в ностальгии, потому что, на мой взгляд, это плохое чувство - "як калісь било, ужо не будзе". Надо не ностальгировать, а просто помнить, что когда-то это был единое культурное пространство, и ничего плохого в этом нет. Ведь возвести стену между людьми гораздо проще, чем потом ее сломать", - убежден Сокол.

"Славянский базар" - ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как совместный культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России и Украины.

В 2019 году представитель Украины Дмитрий Бабак занял на "Славянском базаре" 3 место, разделив его с участником из России Иваном Дятловым.

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