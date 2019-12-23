 В рамках обмена вернутся те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево, и кого не удалось забрать 2 года назад, - Лутковская

Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам продолжение переговоров со всеми сторонами в понедельник, 23 декабря, в режиме скайп-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Была наконец-то достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в нормандской формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец-то забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - отметила Валерия Лутковская.

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По словам представительницы Украины в гуманитарной подгруппе, пока окончательно дошлифовуются списки.

"Просила бы Всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения - судьбы людей", - подчеркнула она.