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 В рамках обмена вернутся те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево, и кого не удалось забрать 2 года назад, - Лутковская

Возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено во время встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам продолжение переговоров со всеми сторонами в понедельник, 23 декабря, в режиме скайп-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Была наконец-то достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в нормандской формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец-то забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - отметила Валерия Лутковская.

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По словам представительницы Украины в гуманитарной подгруппе, пока окончательно дошлифовуются списки.

"Просила бы Всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения - судьбы людей", - подчеркнула она.

Источник: https://censor.net.ua/n3166994
 
 
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Як ви думаєте, можна поміняти беркутят на цих хлопців з добробатів? Чи ну їх на хєр, хай ще сидять по концтаборах
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а кого б ви хотіли віддати в лугандон? Чесних патріотів?
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Шо эта ватная тварь лутковская ваще в Украине делает?! Овоща ждет?! Зеля, ты еще и эту падлу нам подогнал?!
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