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Все про:Беркут (8524) обмен (853) пленные (662)

 Проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену, - СМИ

Украина в рамках обмена пленных планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле участников Майдана на Институтской 20 февраля 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники, имеющие отношение к суду над экс-беркутовцами.

По их данным, прокуроры готовят изменение меры пресечения подсудимым. Такое распоряжение они якобы получили от руководства Генпрокуратуры.

Решение о включении экс-беркутовцев в списки приняло высшее руководство Украины, говорят собеседники издания.

24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на Институтской. На нем прокуроры, по данным источников, будут ходатайствовать об изменении меры пресечения обвиняемым.

Читайте также: Достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами, как это предусмотрено итогами нормандского саммита, - Олифер

Сегодня была достигнута договоренность об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных".

Источник: https://censor.net.ua/n3166991
 
 
 Топ комментарии
 
Це не влада а якась х....ня. Проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену, - СМИ - Цензор.НЕТ 5700
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Зебіл має знищити усі докази злочинів свого господаря.
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Ни одна нормальная страна не выдает своих граждан, но это не про Украину...
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Ни одна нормальная страна не выдает своих граждан, но это не про Украину...
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Принудительно не выдает, а вот добровольно думаю сами беркутята только "за" слинять на рассею или в денере.
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Исходя из презумпции невиновности они не преступники, да и ***** наших пленных собирается менять не на левых пассажиров и бомжей.
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Раша выдала нам хоть одного своего гражданина по нашему требованию? Вот и вся разница, никто не будет уважать хоть человека хоть страну, которая сама себя не уважает, все справедливо, малоросия она и есть...
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А нам нужны какие-то граждане рашки по обмену и мы требовали у рашки их выдать? Что-то не слышал таких фамилий.
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То что ты не слышал, ничего не значит...
Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 44
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Закончились аргументы, начались лозунги. Как обычно...
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"аргумент" расскажешь родителям погибшего харьковского пацана


да, у меня таких "аргументов" нет Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5605
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Родителям расстрелянных на майдане аргументы предьявишь..
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це тільки зебіли не хочуть чути про злочинців-касапів, видачі яких вимагав Ю.Луценко. Починаючи з Шойгу і закінчуючи Тюріним (той, хто замовив Вороненкова).
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А эти особи согласны на обмен и передачу Украине? Беркутята, или например Цемах - согласны.
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Мудилло! Какое отношение события на Майдане и беркутовцы, имеют к Минску и обмену? Тогда пусть заберут зеленую шавку до комплекта.
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А какое отношение к Минску имеют такие заключенные как Сенцов? Но их ведь надо вызволять из тюрем рашки, или не надо?
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Да вот только после того как вытащили - Сенцов назад в плен по обмену не спешит, а стал по разных европарламентах ездить да на ТВ выступать.
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Мое мнение? Да, по минским теркам не надо. Партия с моряками, из-за которых на засРашку могли навалить санкции трибунала, к переговорам в трехсторонней группе не имеет отношение, и там не обсуждалось. Карлики решили по телефону. Точно так, как Петро по Савченко. Минск-это читсо Бамбас.
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БОльшие преступники прокуроры с судьями и их патроны, а еще бОльшие - их избиратели.
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А что лучше , кормить их за счёт налогоплательщиков, или чтобы их наши снайпера пристрелили на нуле ? Я не думаю , что лдныровцы их на персональную пенсию отправят .
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А чего кацапы нам Яныка с Азировым не отдают?
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Так їх в лугандон видають. А це по закону Україна.
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какое отношение имеют эти убийцы из беркута и харьковские террористы, на руках которых кровь несовершеннолетнего к обмену с ОРДЛО ?

скоро ЗЕленая макака будет менять все и вся, абы только сохранить остатки рейтинга
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Зебіл має знищити усі докази злочинів свого господаря.
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Какие доказательства и какого именно хозяина?
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Ага, а то я думал что Коломойский, ну ладно. Так а доказательства какие предлагается уничтожить?
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Свідків. Цемаха видав, тепер беркутята... у нас покази свідка є доказом тільки якщо у суді надані. Так що доказ втрачено, назавжди!
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Зебіли у владі дають сигнал - убивайте українців, бо вам за це нічого не буде, ми вас віддамо в ваші рідну росію.
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"...і Щуку кинули - у річку" (с) Леонід Глібов
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операція "зєзік" доходить фіналу..?



Серостанова Анжелика

@agny26222 дек.

О том, что Яценюк и "Народный фронт" не участвовали в выборах, стоит напоминать??? А почему не участвовали, как Вы думаете???




dneprlena

@dneprlena


тримайте мене семеро!...
просто зараз на "г+г" замість "Світ на виворіт" - красіва кіношка, яким гарним прем'єром був АрсенійПетрович, і яким патріотом був лідер Майдану Пашинський, разом з АрсенБарісичєм
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Телевизор не получается посмотреть, но рассказывали, что кино про Сеню уже крутят по всем пархато-обрезанным каналам.
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Вангую, что долго чуваки не проживут после обмена. Экипаж БУКа и Петров с Башировым не дадут соврать.
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С чого бце. Їх начальник прекрасно живе в москві, ганяючи ліберальну русню палками
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дивний підхід - в нас обмін полоненими, чи злочинцями?
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У нас старая игра, выдавать свои проигрыши за победы...
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Нема слів...

Ну що ж, далі, або диктатура, або тюрма за державну зраду...
Вова, це називається цунцванг...
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Какое оно не украинское , жалкое , смешное . Глава государства , главнокомандующий . Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7892
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Та вже не смішне. Навіть кривороту декадентску гримасу воно тепер не викликає...
Зараз вже просто гнидко.
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та нормально...
а нам наверное рудьковского подкинут...ну он же там как политический проходит )))
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а киля сидит?
от рудьковского посадили в раше на 2 года...за то что он якобы камень кинул в сторону посольства раши...приколитесь...пэдриот тот еще
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Є така країна котра підтримує тереризм і визволяє покидьків,зветься **********. Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2410
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Причем тут країна? Надо смотреть кто сценарист.


Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3394
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ти молодець. Не хочу на тебе витрачати час.Хай щастить.
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Истинные убийцы типа Солодовника давно слиняли в орду!Остались Лохи.А вот харьковских террористов зачем?Но наших надо вызволять.Жизни наших героев дороже этих ублюдков!.А карма этих ублюдков настигнет обязательно,как Жилина,Захарченко и многих других.Это же обмен с сепарами,а не ордой.А орда их возьмёт к себе только на утилизацию.
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Так, там ці ублюдки довго не живуть. В Україні їм набагато краще. Тому 40 осіб відмовилось від обміну і вважають за краще відсидіти весь термін ув'язнення, щоб залишитись в Україні.
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Ну хоть как то запустить концы в воду.
А как беркутовцы откажутся от обмена?Ведь по делу майдана они не осужденные?!
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ТЕПЕРЬ ДО ВАС ДОШЛО ПОЧЕМУ БЕРКУТНЕ МЕНЯЮТ МЕРУ ПРИСЕЧЕНИЯ И МУТКИ С ДЕЛАМИ МАЙДАНА?
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какое отношение БЕРКУТ за преступления, совершенные на майдане имеют к оккупации?
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Так кацапи ховають сліди злочину.
А потім будуть казати, що Небесну Сотню Парубій розстріляв.
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Олександр Гагаєв
42 хв ·

Про суди, прокурорів і репресивну систему вцілому.
Сьогоднішнє судилище вкотре довело, що всі оці люди в мантіях і в погонах є прямими нащадками і вірними хранителями репресивної системи більшовистського «правосудія».
Системи, основною метою якої є зламати і залякати, перетворити людину на шматок непотребу, привселюдно принизити і знищити як особистість.
Система, в якій розуміння «верховєнство права» тлумачиться виключно як обраність одних людей перед іншими, приналежність до...Показати більше...

Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4940

Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7920

Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6401
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Эти с Беркута в сизо отсидели и их в суде по закону Савченко и так бы освободили бы.
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за Майдан они должны сидеть пожизненно


иначе - ПОЗОР ВСЕМ УКРАИНЦАМ !
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БЕРКУТ это подразделения РФ, которые убивали украинцев в Киеве?
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