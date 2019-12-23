 Проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники, имеющие отношение к суду над экс-беркутовцами.
По их данным, прокуроры готовят изменение меры пресечения подсудимым. Такое распоряжение они якобы получили от руководства Генпрокуратуры.
Решение о включении экс-беркутовцев в списки приняло высшее руководство Украины, говорят собеседники издания.
24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на Институтской. На нем прокуроры, по данным источников, будут ходатайствовать об изменении меры пресечения обвиняемым.
Сегодня была достигнута договоренность об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных".
да, у меня таких "аргументов" нет
скоро ЗЕленая макака будет менять все и вся, абы только сохранить остатки рейтинга
Серостанова Анжелика
@agny26222 дек.
О том, что Яценюк и "Народный фронт" не участвовали в выборах, стоит напоминать??? А почему не участвовали, как Вы думаете???
dneprlena
@dneprlena
тримайте мене семеро!...
просто зараз на "г+г" замість "Світ на виворіт" - красіва кіношка, яким гарним прем'єром був АрсенійПетрович, і яким патріотом був лідер Майдану Пашинський, разом з АрсенБарісичєм
Ну що ж, далі, або диктатура, або тюрма за державну зраду...
Вова, це називається цунцванг...
Зараз вже просто гнидко.
а нам наверное рудьковского подкинут...ну он же там как политический проходит )))
от рудьковского посадили в раше на 2 года...за то что он якобы камень кинул в сторону посольства раши...приколитесь...пэдриот тот еще
А как беркутовцы откажутся от обмена?Ведь по делу майдана они не осужденные?!
А потім будуть казати, що Небесну Сотню Парубій розстріляв.
42 хв ·
Про суди, прокурорів і репресивну систему вцілому.
Сьогоднішнє судилище вкотре довело, що всі оці люди в мантіях і в погонах є прямими нащадками і вірними хранителями репресивної системи більшовистського «правосудія».
Системи, основною метою якої є зламати і залякати, перетворити людину на шматок непотребу, привселюдно принизити і знищити як особистість.
Система, в якій розуміння «верховєнство права» тлумачиться виключно як обраність одних людей перед іншими, приналежність до...Показати більше...
иначе - ПОЗОР ВСЕМ УКРАИНЦАМ !