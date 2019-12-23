 Для борьбы с российской дезинформацией необходимо усиливать качество исторической науки, - Дробович

На пресс-конференции в Киеве в понедельник Дробович отметил, что одним из приоритетов работ УИНП будет противодействие российской гибридной агрессии, в частности, борьба с дезинформацией и мифами, которые артикулирует Россия. "Мы усилим свое присутствие, содействуя изданию таких материалов как, например, книга Сергея Громенко о 250 годах российских мифов об истории Крыма, и тому подобное", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава Института нацпамяти отметил, что последние заявления президента РФ Владимира Путина о "каких-то мнимых исконных землях, которые существуют в сознании политического руководства России", показывают, что для борьбы с этим необходимо усиливать качество исторической науки и развитие критического мышления, а также распространение достоверных и исторически верифицированных материалов, которые будут развенчивать мифы.
Как сообщалось, 20 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что МИД Украины осуждает заявления президента РФ Путина о том, что якобы восточная часть Украины и все Причерноморье - это "исконные русские территории".
16 ч. ·
Х'юстон, у нас проблема.
В Україну зайшла російська видавнича група "Альпіна". До неї входить два видавництва - Альпіна-нонфікшн та Альпіна Паблішер, які спеціалізуються на нон-фікшині: науково-популярній, навчальній, мотиваційній та бізнес літературі.
Цитата: "У Альпіні підкреслили, що всі книги друкуються на місці, а одним з головних партнерів видавництва харківська друкарня Фактор-Друк. Офіційним дистриб'ютором і партнером Альпiна Паблiшер став кніжній онлайн-магазин Yakaboo".
https://cutt.ly/lreZbOZ
Тобто на п'ятому році війни до нас просто так заходить російське велике видавництво, і за допомогою найбільшого українського онлайн-дистрибьютора починає давити україномовну книгу та її видавців.
Що я маю на увазі? А ось що.
Оце список топ онлайн-продажів "чорної п'ятниці" того самого найбільшого книжкового дистрибьютора - Yakaboo - https://cutt.ly/TreZxmK
Що ми бачимо у топі? Менсона, дві книжки "Тонкое искусство пофигизма" и "Все хреново". Другу книгу Альпіна видала в Україні. На сайті Якабу на неї є дві ціни - 288 грн. та 210 грн. В мене є підозра, що перша ціна - це експорт. А друга - оця сама українська "дочка" російського видавництва.
А ще обидві книги Менсона переклав українською Наш Формат, і вони входять до топ його продажів. Україномовна версія від українського видавництва коштує 185 грн.
Ви розумієте проблему?
В умовах, коли російськомовна версія від росіян коштує майже стільки ж, скільки україномовна від наших, Якабу непогано наживається на російській книзі, а українська та україномовна - "горе переможеним", так? Це жорстка конкуренція, яку можна б було вітати, якщо б мова не йшла про російськомовну книгу від видавництва КРАЇНИ-АГРЕСОРА.
Дивимось далі на топ-30. Російськомовна Айн Ренд "Атлант..." від Альпіни, 2018 рік. Слава богу, поки все ще експортна, тобто дорога. А ця книжка українською вже має більше 30 перевидань від Нашого Формату, це їх бестселер, який тримає на плаву можливість для видавництва перекладати та видавати "ризиковані" науково-популярні проекти українською.
Альпіна Паблішер в Україні - це не просто видаництво країни-агресора, яке прийшло за нашими грошима. Це реальна загроза ринку україномовного перекладного наук-попу та нон-фікшину.
Книгарня Є вже закликала на свої сторінці у ФБ українські видавництва відмовитись співпрацювати з Якабу, обіцяючи підтримку https://cutt.ly/JreLd9f. Деякі видавництва ("Моя книжкова полиця") вже оголосили про припинення такої співпраці https://cutt.ly/QreZmXN. Деякі автори закликають людей відмовлятися від купівлі книжок на Якабу, пропонуючи звертатися у онлайн-магазини самих видавництв https://cutt.ly/breZWgZ.
Я ніколи не купувала на Якабу. Я не дуже розумію, що треба робити. Кричати: "Народ, блін, купуйте, україномовний наук-поп"? Боюся, це не допоможе. Вони нас задавлять. А найбільший український дистрибьютор їм з радістю допоможе.
Ітс джаст е бізнес...
hustrex
@shustrex28 ****.
интересное издательство и книги у них интересные
І щось у них є спільне з нинішнім Гарантом.
Після співбесіди в Кабінеті Міністрів, 4 грудня 2019 року його було призначено директором Українського інституту національної пам'яті
До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною» та збільшити рівень «інклюзивності офіційної пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців
та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших». А чего только перечисленных? А таджиков, удмуртов, мордви, узбеков и вснх народов бывшего СССР?
Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, А РОЗВОРОТ В ІНШИЙ БІК.
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМЯТІ МОЖЕ НЕ ЛИШИТИСЯ МІСЦЯ ДЛЯ УКРАЇНІ ТА УКРАЇНЦІВ
А за Сталіна він ще не ратував?
Навчіть їх правдивої історії .
Навчіть української мови.
Кацапи безсилі проти україців, які знають правду.